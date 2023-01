Gamestopin iso omistaja ja aktivistisijoittaja Ryan Cohen pyrkii vaikuttamaan nyt Alibabaan.

Erityisesti meemiosakeilmiön myötä tunnetuksi tullut aktivistisijoittaja Ryan Cohen on hankkinut useiden satojen miljoonien dollarien omistusosuuden kiinalaisesta Alibaba-kauppajätistä.

Cohenin sijoituksista kertovat talouslehdet Wall Street Journal (WSJ) ja Financial Times sekä uutistoimisto Reuters. Cohen tai Alibaba eivät ole kertoneet asiasta julkisesti eikä ole tiedossa, kuinka suuren osuuden Cohen on tarkalleen ottaen hankkinut.

Ryan Cohen

Cohenin kerrotaan ottaneen ensimmäistä kertaa yhteyttä Alibaban hallitukseen elokuussa, jolloin hän oli todennut pitävänsä yhtiön osaketta alihinnoiteltuna. Hänen tavoitteenaan onkin saada yhtiö laajentamaan omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Hänen kerrotaan uskovan, että Alibaban myynnin kasvu voi kiihtyä kaksinumeroisiin prosenttilukemiin ja yhtiön vapaan kassavirran kasvunopeus miltei 20 prosenttiin tulevien viiden vuoden aikana.

Marraskuussa Alibaba kasvattikin omien osakkeiden osto-ohjelmaansa 15 miljardilla dollarilla 40 miljardiin dollariin ja kertoi jatkavansa ohjelmaa maaliskuun 2025 loppuun.

Reutersin lähteiden mukaan Cohenin mielestä osto-ohjelma voitaisiin kasvattaa kaikkiaan 60 miljardiin dollariin. Omien osakkeiden hankinta tukee osakkeen kurssia.

Cohen liittyi meemiosakeilmiöstä sittemmin tutuksi tulleen Gamestopin hallitukseen tammikuussa 2021 hankittuaan 13 prosentin osuuden yhtiöstä. Hänen katsotaan osaltaan olevan yksi meemiosakerallin käynnistäjistä.

Aiemmin hän perusti lemmikkituotteita kauppaavan Chewyn, jonka Petsmart osti 3,35 miljardilla dollarilla vuonna 2017. Cohenin omaisuuden arvioidaan olevan yli 2,5 miljardia dollaria.

Alibaban osakkeiden arvo kävi alimmillaan viime lokakuussa, jonka jälkeen osakkeen hinta on toipunut noin 67 prosenttia. Nyt hinta on New Yorkin pörssissä 117 dollaria, kun korkeimmillaan vuonna 2020 osakkeen hinta kävi yli 300 dollarissa.

Alibaban markkina-arvo on tällä hetkellä rapiat 300 miljardia dollaria, eli Cohenin vaikutusvalta voi osakkeiden arvossa mitattuna jäädä vähäiseksi. Toisaalta Cohen on suosittu yksityissijoittajien joukossa, joten Alibaba saattaa kuunnella häntä, jotta joukot eivät käänny yhtiötä vastaan.