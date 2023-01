Tuoreimmat taloustiedot esimerkiksi Euroopasta ja Yhdysvalloista ovat parantaneet kasvuodotuksia tälle vuodelle.

Uusi vuosi on tuonut talousasiantuntijoille uudenlaista optimismia siitä, että maailma voi välttää taantuman tänä vuonna. Parantuneista näkymistä on keskusteltu tällä viikolla muun muassa Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Tapahtumaan osallistuva Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtaja Kristalina Georgieva sanoo, että maailmantalouden kasvu hiipuu tänä vuonna, mutta lähtee sen jälkeen taas kiihtymään.

”Vuoden alusta lähtien olemme nähneet joitakin hyviä uutisia. Odotamme kasvun tänä vuonna saavuttavan pohjan, jonka jälkeen menemme pikemminkin ylös kuin alas”, Georgieva sanoi tiistaina Davosin paneelissa.

Georgievan mukaan IMF odottaa maailmantalouden kasvuvauhdin hidastuvan tänä vuonna 2,7 prosenttiin viime vuoden noin 3,2 prosentista.

Myös IMF:n pääekonomisti Gita Gopinath sanoi rahaston korjaavan talousennusteitaan ylöspäin, kertoo Financial Times. Aiemmin IMF on ennustanut vuoden 2023 olevan ”vaikeampi”, mutta nyt näköpiirissä on ”edistystä” vuoden toisella puoliskolla ja ensi vuonna.

Vuodesta ei silti tule helppo, sanovat sekä Gopinath että Georgieva, jonka mukaan kolme merkittävää haastetta ovat edelleen Venäjän aloittama sota Ukrainassa sekä elinkustannusten ja korkojen nousu.

Gopinath toteaa Twitteriin jakamassaan videossa, että talouden vahvuuksiin kuuluvat esimerkiksi työmarkkinoiden vahvuus Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä se, että useissa maissa kulutus ei ole kääntynyt merkittävästi laskuun.

Myös inflaatiovauhti on ollut hidastumaan päin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Myös useat muut asiantuntijat ovat viime aikoina esittäneet aiempaa myönteisempiä arvioita talouskehityksestä.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsen ja Portugalin keskuspankin pääjohtaja Mario Centeno mielestä sanoi tiistaina Davosissa euroalueen talous on kehittynyt energiakriisin keskellä paremmin kuin moni on odottanut.

Centeno sanoi uutistoimisto Bloombergin mukaan, että euroalueen talous on yllättänyt EKP:n ja muut talouskehityksen seuraajat neljännes neljänneksen jälkeen.

Goldman Sachs ennusti viime viikolla, että euroalue välttääkin taantuman. Pankin ekonomistit olivat aiemmin ennustaneet, että yhteisvaluutta-alue vajoaa taantumaan.