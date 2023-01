Suomalainen kasvuyhtiö keräsi alle vuosi sitten 200 miljoonan euron rahoituskierroksen. Näkymien heikennyttyä se aloitti nyt isot yt-neuvottelut.

Ohjelmistoyhtiö Aiven kertoo suunnittelevansa jopa joka viidennen työntekijänsä irtisanomista. Vähennystarve on yhtiön mukaan 20 prosenttia sen 560 työntekijästä.

Yhtiö kertoi työntekijöiden vähennysaikeista blogissaan ja työntekijöille sähköpostissa. Toimitusjohtaja Oskari Saarenmaa ei yhtiön mukaan kommentoi muutoin uutista.

Suomessa Aivenilla on 168 työntekijää. Yhtiön mukaan muutosneuvottelut koskevat Suomessa kaikkia paitsi tuotetiimiä. Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 113 työntekijää, ja vähennystarve on Suomessa korkeintaan 40 työntekijän verran.

Aivenilla on työntekijöitä 25 eri maassa.

Vuonna 2016 perustettu Aiven kehittää ohjelmistokehittäjille työkaluja, joilla nämä saavat mahdollisimman helposti tietokantapalvelut käyttöönsä ja pystyvät hallinnoimaan dataansa pilvipalvelualustoilla.

Aiven keräsi vasta toukokuussa 2022 yhden Suomen kasvuyrityskentän suurimpiin kuuluvista rahoituskierroksista, 200 miljoonaa euroa. Uusi raha tuli nopeasti edellisvuonna kahdessa erässä kerätyn 135 miljoonan euron perään.

Rahoituskierroksella sijoittajat määrittelivät Aivenin arvostukseksi 2,8 miljardia euroa. Tuolla mittarilla Aiven olisi ollut yksi Suomen arvokkaimmista teknologia-alan kasvuyrityksistä.

Yhteensä Aiven on kerännyt tähän mennessä sijoittajilta peräti 398 miljoonaa euroa, mikä on Suomessa poikkeuksellinen summa.

Lue lisää: Helsingin ytimessä toimii monille tuntematon yritys, jonka arvo on jo kolme miljardia euroa. Nyt yhtiö sai todella suuren rahoituksen.

Viime kevään jälkeen markkinatilanne kansainvälisille teknologiayrityksille on kuitenkin muuttunut nopeasti.

Monet muutkin teknologiayritykset ovat joutuneet sopeuttamaan kasvuodotuksiaan ja leikkaamaan kustannuksiaan sen mukaisesti. Suomessa myös jättirahoituksia keränneet Swappie ja Oura kertoivat jo viime kesänä kustannussäästöistä ja yt-neuvotteluista markkinan muututtua.

”Vuosi sitten maailma näytti hyvin erilaiselta kuin nyt. Makroekonominen tilanne, lisääntynyt inflaatio, nousseet korot ja sota Euroopassa ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme”, Saarenmaa kirjoittaa blogissa.

Aivenin pörssilistattujen kansainvälisten verrokkien osakkeiden hinnat ovat laskeneet vuoden aikana voimakkaasti. Esimerkiksi Confluentin osakkeen arvo on laskenut vuodessa 65 prosenttia ja Snowflaken 49 prosenttia.

Se vaikuttaa myös pörssin ulkopuolella olevien yritysten arvostustasoon sijoittajien silmissä, ja niiden mahdollisuuksiin kerätä uutta rahoitusta.

Lue lisää: Swappie ja Oura käyvät yt-neuvotteluita, vaikka keräsivät vasta hetki sitten jättirahoitukset – HS Visio selvitti, pitääkö lupaavista teknologiayhtiöistä olla nyt huolissaan.

Saarenmaan mukaan Aiven on tehnyt myös virheitä. Vaikka yhtiö on kerännyt paljon pääomaa sijoittajilta kahden viime vuoden aikana, se joutuu nyt tekemään rakenteellisia muutoksia liiketoimintaansa ja organisaationsa päästäkseen kestävälle kasvu-uralle.

”Tavoitteena oli kaksinkertaistaa ARR [jatkuva vuosilaskutus] tällä tilikaudella. Valitettavasti olemme tavoitteesta jäljessä. Olin liian optimistinen tulevaisuudesta ja päästin tiimimme kasvamaan liian nopeasti.”

Saarenmaan mukaan yhtiö lähes kaksinkertaisti työntekijämääränsä vuoden 2022 aikana. Nyt tehtävillä irtisanomisilla Aiven peruuttaa tiimikokoon, joka sillä oli viime kesänä.

”Nämä muutokset ovat tuskallisia, mutta saamme korjattua kurssimme noudattamaan Rule of 40 -periaatetta”, Saarenmaa sanoo.

Periaatteen mukaan hyvän ohjelmistoyrityksen yhteenlasketun liikevaihdon kasvuprosentin ja suhteellisen kannattavuuden liiketuloksen pitäisi olla yli 40.