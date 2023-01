Kesko on aloittanut kolmet muutos­neuvottelut muutaman kuukauden sisällä. Yhtiön mukaan niissä on kyse toiminnan uudelleen­organisoinnista, eli henkilöstö­vähennyksiä ei tehdä taloudellisista syistä.

Ylemmät toimihenkilöt YTN arvostelee kauppayhtiö Keskon muutosneuvotteluja. Kesko on marraskuun lopusta lähtien aloittanut kolmet muutosneuvottelut, joiden piirissä on ja on ollut yhteensä yli 900 työntekijää. Vähentämistarpeen on kerrottu olevan kaikkiaan enintään 133 työntekijää.

Keskon ylemmät toimihenkilöt ovat YTN:n mukaan pettyneitä yhtiön linjaan.

”On täysin käsittämätöntä, että ennätystuloksen tehnyt yhtiö henkilöstön palkitsemisen sijaan suunnittelee irtisanovansa tuloksentekijöitään”, sanoo YTN:n kaupan alan sopimusalavastaava Joonas Kopra tiedotteessa.

”Keskolla on toimintansa keskiössä näkyvästi vastuullisuus, mutta se ei näköjään ulotu ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmään”, Kopra sanoo.

YTN:n mukaan yhtiön taloudellinen tilanne ei synnytä painetta henkilöstövähennyksiin.

”Kysymyksiä herättää myös neuvottelujen ajankohta. Onko vielä tarpeen painaa paniikkinappulaa?” Kopra kysyy.

YTN:n mukaan Kesko on perustellut muutosneuvotteluja taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Keskosta taas kerrotaan HS:lle, että neuvotteluissa on kyse toiminnan uudelleenorganisoinnista tietyissä osissa yritystä. Tällä pyritään vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Keskon mukaan neuvotteluissa irtisanomisten sijaan ratkaisut ovat ensisijaisesti siirtymisiä eri yksiköihin, tiimeihin tai uusiin tehtäviin yhtiön sisällä.

Samalla Keskosta vastataan Kopran mainitsemaan henkilöstön palkitsemiseen liittyen, että tuloksiin sidottu palkitseminen on laajentunut yhtiössä. Viime vuonna tulospalkkioiden piiriin otettiin viimeisimpinä mukaan K-Citymarketien henkilöstö.

Viimeisimmät muutosneuvottelut alkoivat viikko sitten. Tuolloin Kesko tiedotti neuvottelujen alkavan talousyksikössä sekä päivittäistavarakaupan markkinoinnissa ja logistiikan kehitystehtävissä. Muutosneuvotteluja selitettiin sillä, että ”kaupan toimintaympäristössä on merkittäviä epävarmuuksia”.

Neuvottelut koskevat 391:tä henkilöä ja arvioitu vähennystarve on enintään 45 henkilöä.

Joulukuussa Kesko kertoi aloittavansa 373:a työntekijää koskevat muutosneuvottelut yhteisissä toiminnoissa. Näissä neuvotteluissa vähennystarpeeksi kerrottiin enintään 51 henkilöä.

Marraskuun lopussa alkoivat muutosneuvottelut, joiden piirissä oli 162 henkilöä ja vähennystarve enintään 37 tehtävää.

Keskosta kerrotaan, että marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet ja tämänhetkisen tilanteen mukaan 13 työtehtävää loppuu. Myös näiden henkilöiden osalta kartoitetaan mahdollisuuksia siirtyä toisiin tehtäviin.

Kaikissa kolmessa tapauksessa vähennykset eivät Keskon mukaan kohdistu asiakasrajapinnassa tai logistiikan operatiivisessa toiminnassa työskenteleviin henkilöihin.

Henkilöstöstä vastaava johtaja Matti Mettälä on kommentoinut kaikkien muutosneuvottelujen yhteydessä, että kehityshankkeiden ja projektien määrä vähenee tänä vuonna viime vuodesta.

”Suunnittelun lähtökohtana on, että keskitymme jatkossa entistä vahvemmin liiketoimintojen perusasioiden varmistamiseen ja kriittisten toimintojen tukemiseen”, Mettälän kerrotaan kommentoivan.

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi heinä–syyskuussa 242,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 236,4 miljoonasta eurosta. Liikevaihto oli 3,01 miljardia euroa. Kasvua syntyi vertailukelpoisesti 3,4 prosenttia.

Tuolloin Keskon tulos nousi uuteen ennätykseen 14. peräkkäistä kertaa.

Kesko työllistää Suomessa yhteensä 12 500 henkilöä. Yhtiö julkistaa viime vuoden loka–joulukuun tuloksen 2. helmikuuta.

