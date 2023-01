HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Playtika teki ostotarjouksen Roviosta

Israelilainen peliyhtiö Playtika Holding kertoi tehneensä ostotarjouksen suomalaisesta, samalla alalla toimivasta Rovio Entertainmentista. Rovio on tunnettu Angry Birds -mobiilipeleistään.

Playtika tarjoaa yhdestä Rovion osakkeesta 9,05 euroa. Tarjouksen arvo on runsaat 680 miljoonaa euroa, kun ei oteta huomioon Rovion omistamia osakkeita. Rovio Entertainment vahvisti perjantaina saaneensa ostotarjouksen Playtika Holdingilta.

Playtikan mukaan sen torstaina julkistama tarjous on jo toinen Rovion ostamiseksi. Yhtiö kertoo, että se teki ensimmäisen, julkistamattoman ostotarjouksen marraskuussa. Silloin tarjottu osakekohtainen hinta oli 8,50 euroa.

EKP:n Lagarde: Talouden tila on paljon pelättyä parempi

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan Christine Lagarden mukaan euroalueen talouden tila on paljon parempi kuin aikaisemmin on ennakoitu, kertoo uutistoimisto AFP. Pääjohtaja sanoi torstaina Maailman talousfoorumin kokoontumisessa Davosissa, että taloudesta on viime viikkoina saatu paljon myönteisiä uutisia.

”Tämä vuosi ei ole loistava, mutta se on paljon parempi kuin mitä olimme pelänneet”, pääjohtaja Lagarde sanoi AFP:n mukaan.

Talouden valoisammat näkymät johtuvat etenkin energian halpenemisesta ja siitä, että leudon talven takia maakaasusta ei ole ollut Euroopassa pulaa.

Pääjohtaja myös vihjasi, että rahapolitiikan merkittävää kiristämistä jatketaan.

Maailman talousfoorumin kysely kertoo, että enemmistö pääekonomisteista ennakoi maailmanlaajuista taantumaa tälle vuodelle. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta yksityisen tai julkisen sektorin pääekonomistista odotti maailmanlaajuista taantumaa vuonna 2023. Noin 18 prosenttia piti sitä ”erittäin todennäköisenä”.

SSAB aikoo vastata vihreän teräksen kysyntään

Pohjoismaiden suurin raakateräksen tuottaja SSAB toivottaa tervetulleeksi kilpailun vihreässä teräksessä eli ilman fossiilisia polttoaineita valmistetussa teräksessä. SSAB:n toimitusjohtajan Martin Lindqvistin mukaan on hyvä, että muutkin teräsyhtiöt näkevät vihreän teräksen tuotannon mahdolliseksi. Norjalainen Blastr Green Steel on kertonut suunnittelevansa Suomen Inkooseen uutta terästehdasta, joka aloittaisi vihreän teräksen tuotannon.

SSAB aikoo kääntää terästehtaansa Luulajassa ja Raahessa fossiilittoman teräksen tuotantoon. Yhtiö on perustanut energiayhtiö Vattenfallin ja kaivosyhtiö LKAB:n kanssa yhteisyrityksen nimeltä Hybrit, jolla on pilottilaitos Luulajassa.

Yhtiön investoinnit tehtaisiinsa vihreän teräksen takia nousevat noin neljään miljardiin euroon.

Terästuotannon fossiilittomuus olisi Pohjoismaiden kokonaispäästöjen kannalta merkittävä askel. Jos SSAB onnistuu vihreän teräksen hankkeessaan, Ruotsin hiilidioksidipäästöt vähenevät 10 prosenttia ja Suomen seitsemän prosenttia.

Terrafame sai jälleen suurtilauksen

Terrafame ja autojätti Stellantis ovat sopineet sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin toimituksista. Stellantis hankkii vuodesta 2025 alkaen nikkelisulfaattia noin 200 000 sähköautoon vuodessa eli noin viidenneksen Terrafamen tuotannosta. Tilauksen arvoa ei julkistettu.

Stellantisin automerkkejä ovat muun muassa Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Opel ja Peugeot. Stellantis on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä kaikki sen Euroopassa myytävät autot ovat akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja ja että puolet Yhdysvaltojen myynnistä koostuisi akkukäyttöisistä sähköajoneuvoista ja kevyistä kuorma-autoista.

Terrafame kertoi joulukuussa samankokoisesta sopimuksesta Renault-konsernin kanssa. Kaikkiaan Terrafame pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa.

Yhdysvallat pidätti kryptovaluuttapörssin venäläisen omistajan

Yhdysvaltojen viranomaiset pidättivät kiinalaisen kryptovaluuttapörssi Bitzlaton omistajan Anatoli Legkodymovin rahanpesusyytöksien vuoksi.

Legkodymov on uutistoimisto AFP:n mukaan 40-vuotias Venäjän kansalainen, joka asuu Shenzhenissä Etelä-Kiinassa. Hänet otettiin kiinni Miamissa.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan Legkodymovin epäillään liittyvän yhteensä 700 miljoonan dollarin laittomien varojen siirtämiseen. Ministeriön mukaan rikolliset ovat käyttäneet Bitzlato-pörssiä huumekauppaan ja varastettujen taloudellisten tietojen myymiseen.

Suomalainen porayhtiö mukaan rakentamaan Saudi-Arabian aavikolle älykaupunkia

Suomalainen, poraamiseen erikoistunut pörssiyhtiö Robit on mukana Saudi-Arabian Neom-hankkeessa, yhtiö tiedotti alkuviikolla.

Saudi-Arabia aikoo rakentaa Punaisenmeren rantaan futuristisen Neom-talousalueen 500 miljardin dollarin hankkeessa. Saudi-Arabian suunnitelmien mukaan futuristinen The Line -rakennus tulisi olemaan 170 kilometriä pitkä mutta ainoastaan 200 metriä leveä.

Robit kertoo, että älykaupungin sisäisessä liikenteessä aiotaan käyttää suurnopeusjunia, joiden rautatielinjoja varten louhittaisiin noin 28 kilometriä tunnelia. Robit on valittu porakaluston toimittajaksi.

Microsoft aikoo vähentää 10 000 työpaikkaa

Ohjelmistojätti Microsoft kertoo vähentävänsä 10 000 työpaikkaa eli noin viisi prosenttia työvoimastaan kuluvan vuoden tilikautensa kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Microsoftilla oli viime vuoden kesäkuun lopussa 221 000 työntekijää. Niistä 122 000 oli yhtiön kotimaassa Yhdysvalloissa ja 99 000 muualla maailmassa.

Myös muut amerikkalaiset isot teknologiayhtiöt, kuten verkkokauppajätti Amazon ja Facebookin emoyhtiö Meta Platforms, ovat viime aikoina ilmoittaneet isoista vähennyksistä, kun niiden tuotteiden kysynnän kasvu on hidastunut.

Suuret sijoittajat vetävät Yhdysvalloissa rahojaan kiinteistörahastoista

Amerikkalaiset suursijoittajat haluavat keventää omistuksiaan kiinteistörahastoissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg perustuen varainhoitaja IDR Investment Managementin tietoihin.

IDR:n mukaan joukolla instituutiosijoittajille suunnattuja kiinteistörahastoja oli viime vuoden lopussa jonossa 20 miljardin dollarin arvosta lunastuspyyntöjä. Määrä vastaa noin 18:aa miljardia euroa. Joukossa on esimerkiksi JP Morganin ja Morgan Stanleyn kiinteistörahastoja, kertovat Bloombergin nimettömät lähteet.

Kiinteistömarkkinan heilahduksia nähtiin viime vuonna eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Ruotsissa velkavetoinen kiinteistömarkkina romahti viime vuonna rajusti.