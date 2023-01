Suurimmat alaskirjaukset kohdistuivat Telian Suomen-yksikköön.

Ruotsalainen teleoperaattori Telia tekee lähes kahden miljardin euron suuruiset alaskirjaukset.

Alaskirjauksista suurin yksittäinen osa, 9,5 miljardia kruunua eli noin 850 miljoonaa euroa, kohdistuu Telian Suomen-toimintoihin. Lähes yhtä suuren alaskirjauksen, 8,5 miljardia kruunua, Telia teki Norjan-toiminnoissaan.

Lisäksi Telia teki alaskirjauksia, jotka liittyvät Tanskan ja Latvian yksiköihin, C More -maksukanavan brändiin sekä Ruotsin kaapeliverkkoon.

Alaskirjaukset kohdistuvat Telian liikearvoon, eli ne ovat luonteeltaan kirjanpidollisia. Yhtiö perustelee alaskirjauksia muuttuneella taloustilanteella sekä korkojen nousulla.

Telia on paininut kannattavuusongelmien kanssa jo pitkään. Yhtiö on myynyt viime vuosina Aasian-toimintojaan, mutta tuloskunto on yskinyt myös Euroopassa.

Telia on aiemminkin kohdistanut suuria alaskirjauksia eri toimintoihinsa. Esimerkiksi vuoden 2020 tuloksessaan Telia teki Suomen-yksikköönsä satojen miljoonien eurojen arvoisen alaskirjauksen.