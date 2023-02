Sähköpotkulautayhtiöt kisaavat verisesti markkinaosuuksista. Tappiotahti on kestämätön, ja useat alan yhtiöt suitsivat kulujaan. ”Vain vahvimmat selviytyvät”, Evli Growth Partnersin osakas Riku Asikainen sanoo.

Harva asia on muuttanut viime vuosina kaupunkikuvaa samalla tavoin kuin sähköpotkulautailu. Lautapalvelut ovat valloittaneet kaupungin toisensa jälkeen, mutta kasvulla on ollut hintansa. Todennäköisesti kaikki lautayhtiöt ovat raskaasti tappiollisia.

Viime syksynä pelkästään Helsingissä kuusi eri yhtiötä tarjosi sähköpotkulautojaan yhteiskäyttöön. Helsingin kaupunki arvioi lautojen määräksi yhteensä 15 000 kappaletta.

Nyt meno on muuttumassa. Sijoittajien rahahanat ovat sulkeutuneet, ja moni sähköpotkulautayhtiö on hätää kärsimässä.

”Kilpailutilanne on äärimmäinen, survival of the fittest, eli vain vahvimmat selviytyvät tästä tilanteesta pystyssä”, rahastoyhtiö Evli Growth Partnersin osakas Riku Asikainen sanoo.

” Bird on poikkeus, sillä se on listattu pörssiin.

Sähköpotkulautojen nousua ja kurimusta kuvaa yhdysvaltalaisen Bird-yhtiön lyhyt ja vauhdikas historia.

Bird perustettiin vuonna 2017. Yhtiön laajentumisinto oli alusta lähtien hillitöntä jopa sähköpotkulautayhtiön mittareilla. ”Kymmenen miljoonaa kyytiä”, Bird julisti vuosi perustamisensa jälkeen.

Muutamassa vuodessa Bird oli laajentanut toimintaansa satoihin kaupunkeihin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Lähi-idässä. Yhtiön toiminta kiellettiin monissa paikoissa, mutta se ei juuri hidastanut vauhtia. Sijoittajat olivat hullaantuneita.

Crunchbase-sivuston mukaan Bird keräsi vuosien 2017–2021 aikana lähes 900 miljoonaa euroa kasvurahaa. Parhaimmillaan Bird sai rahaa sijoittajilta lähes kolmen miljardin dollarin arvostuksella.

Bird tuli pörssiin vuoden 2021 marraskuussa eli parahiksi juuri ennen kuin sijoittajien innostus kasvuyhtiöitä kohtaan alkoi laantua.

Vuonna 2023 sijoittajat eivät halua enää kuullakaan Birdista. Yhtiön kasvu on ollut odotettua vaisumpaa ja toiminta on edelleen raskaasti tappiollista.

Viime syksynä yhtiö järkytti omistajiaan kertomalla, että sen kasvuluvut olivat liian hyviä ollakseen totta. Liikevaihtoa oli kirjattu virheellisesti, kasvu olikin ollut hitaampaa viime vuosien aikana.

Osakekurssi on syöksynyt, johtajat vaihtuneet, oikeusjutut uhkaavat ja rahat ovat loppu.

Yhtiön markkina-arvo on alle 100 miljoonaa euroa eli murto-osa aiemmasta miljardiluokasta. Jos yhtiö ei saa järjestettyä uutta rahoitusta lähiaikoina, uhkaa konkurssi.

Bird on poikkeus, sillä se on listattu pörssiin. Muut sähköpotkulautayhtiöt ovat yksityisesti omistettuja, eikä niiden taloustilanteesta siten tiedetä tarkkaan. Näyttää kuitenkin selvältä, että kaikki lautayhtiöt tekevät edelleen tappiota, eivätkä läheskään kaikki selviä pystyssä nykyisellä tulostahdilla.

Esimerkiksi saksalainen Tier ja ruotsalainen Voi kertoivat suurista irtisanomisista viime vuoden lopulla.

Evli Growth Partnersin osakas Riku Asikainen rinnastaa sähköpotkulautayhtiöt ruokalähettipalveluihin. Liiketoiminta voi näyttää ulkopuolisen silmin yksinkertaiselta, mutta suuren lautayhtiön pyörittäminen tehokkaasti on yllättävän monimutkaista.

Asikainen tuntee alan hyvin, sillä Evli Growth Partnersin rahasto sijoitti Tieriin vuonna 2019. Asikainen ei halua ottaa kantaa Birdin tai Tierin tilanteeseen, vaan kertoo yleisemmin sähköpotkulautamarkkinasta.

Sähköpotkulauta-alan nopea kasvu on aiheuttanut lieveilmiöitä, kuten huolta turvallisuudesta ja ärtymystä lautojen pysäköinnistä.

Uuden sähköpotkulautayhtiön perustaminen näyttää tosiaan helpolta.

Laadukas sähköpotkulauta maksaa muutamia satoja euroja. Kun yhden kyydin hinta lasketaan muutamissa euroissa, voi nyrkkisääntönä sanoa, että yhdelle laudalle pitää saada satakunta kyytiä, että lauta on kuitannut omat hankintakustannuksensa. Päälle tulevat tietysti vielä toiminnan muut kulut.

”Laudat ovat kehittyneet nopeasti, ja monia osia kuten akkuja voi vaihtaa lennosta. Niinpä laudat kestävät kyllä tarpeeksi kauan, että toiminta on yksikkötasolla kannattavaa”, Asikainen kertoo.

Mobiilisovelluksen kehittäminen on nykypäivänä varsin suoraviivaista. Rahoituskin järjestyi helposti viime vuosina, kun sijoittajat kaatoivat rahaa toinen toistaan erikoisempiin kasvuyhtiöihin.

Kun laudat on tilattu, tarrat liimattu lautoihin ja äppi sovelluskaupassa, voi yrittäjä vain läntätä laudat keskelle kaupunkia. Näinkö helppoa on rahanteko?

” ”Kyllähän tämä ala jotain sääntelyä kaipaa.”

Ongelma on, että kilpailua on yksinkertaisesti liikaa. Jos lautoja on tuhottomasti tarjolla, yksittäisellä laudalla kestääkin huomattavasti kauemmin nousta kannattavaksi. Kilpailutilanne on yllättänyt myös Asikaisen.

”Sijoitimme Tieriin vuonna 2019, ja odotin jo silloin, että heikoimmat yhtiöt olisivat alkaneet luovuttaa ja kilpailutilanne olisi hellittänyt. Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan alalle on tullut koko ajan uusia yrittäjiä.”

Alan nopea kasvu on aiheuttanut lieveilmiöitä, ja laudat herättävät monissa kaupunkilaisissa voimakkaita tunteita. Esimerkiksi Turun kaupungin tekemän kyselyn mukaan holtittomat sähköpotkulautailijat ovat kaupunkilaisten suurin yksittäinen turvallisuushuoli.

Ajotapojen vuoksi myös lautojen pysäköinti on herättänyt keskustelua monissa kaupungissa.

”Kyllähän tämä ala jotain sääntelyä kaipaa. Jokainen voi ajatella, miten suuri kaaos olisi, jos autoja saisi parkkeerata minne vain ilman mitään sääntelyä”, Asikainen sanoo.

Lue lisää: ”Jos omistat materiaa, se omistaa sinut”, sanoo Tier-yhtiöllä yli 300 miljoonaa euroa ansainnut Lawrence Leuschner – siksi hän luovuttaa varansa rahastoon, jonka varoja hän ei saa nostaa

Asikaisen mukaan sähköpotkulautojen hyöky kaupunkeihin on ollut lopulta monen yhteensattuman summa. Vielä kymmenen vuotta sitten yhteiskäyttöön perustuvan lautapalvelun tarjoaminen olisi ollut mahdotonta.

”Palvelu ei toimisi ilman gps:ää, sovelluskauppaa ja sitä, että ihmiset ovat henkisesti valmiita lautojen yhteiskäyttöön.”

Lisäksi on tekninen puoli.

”Akut, sähkömoottorit ja muu tekniikka ovat kaikki kehittyneet valtavasti kymmenessä vuodessa. Jos joku noista palasista puuttuisi, koko ajatus yhteiskäyttöön perustuvista laudoista olisi mahdoton.”

Lautayhtiöt käyvät nyt kisaa siitä, kuka pystyy pyörittämään toimintaansa suuressa mittaluokassa kaikista tehokkaimmin.

”Muutama sata lautaa on vielä aika helppo hoitaa, mutta tuhannet laudat kymmenissä eri kaupungeissa on ihan erilainen operaatio.”

Asikainen uskoo, että sähköpotkulaudat ovat oleellinen osa kaupunkikuvaa myös viiden vuoden päästä. Eri brändejä on todennäköisesti vähemmän, kun alan kilpailutilanne rauhoittuu.

Hän näkee sähköpotkulautojen toimivan erinomaisesti yhteen julkisen liikenteen kanssa. Hänen näkemyksensä mukaan sähköpotkulaudat toimivat monissa kaupungeissa eräänlaisena syöttöliikenteenä julkiselle liikenteelle.

”Esimerkiksi Lahdessa julkinen liikenne on ihan kohtuullista, mutta välimatkat voivat olla silti aika pitkiä, ja aiemmin ne piti taittaa jalan tai autolla. Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat voivat olla tässä se puuttuva palanen, jonka ansiosta julkisen liikenteen hyöty nousee ihan uudelle tasolle”.

Asikainen veikkaa, että sähköpotkulaudat voivat olla erityisen vahvoilla Euroopassa.

”Voi hyvin olla, että Eurooppa on tulevaisuudessa se paras markkina yhteiskäyttöön perustuville laudoille, kunhan kilpailutilanne vähän rauhoittuu ja alan sääntely saadaan kuntoon. Yhdysvallat on rakennettu autojen ehdoilla, mutta Euroopan kaupungeissa otetaan huomioon myös muut liikkumistavat.”