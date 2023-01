Venezuela on kamppaillut humanitaarisen kriisin ja talouden romahduksen keskellä jo vuosia.

Pitkään kovasta inflaatiosta, jopa hyperinflaatiosta kärsineen Venezuelan inflaatio oli viime vuonna 234 prosenttia, kertoo maan varapresidentti Delcy Rodriguez.

Vaikka inflaatiovauhti on huikean kova, se on hitaampi kuin vuonna 2021, jolloin se maan keskuspankin mukaan oli yli 686 prosenttia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Keskuspankki julkistaa inflaatiotietoja epäsäännöllisesti, viimeksi lokakuussa. Tuolloin inflaation kerrottiin olleen vuositasolla 155 prosenttia.

”Venezuelassa on tuotteilla Dubain hinnat, mutta ihmisille maksetaan palkkaa kuin Sudanissa. Vaikutukset osuvat pääasiassa köyhiin, joita on 93 prosenttia väestöstä”, sanoi Caracasin yliopiston taloustieteen professori Daniel Cadenas uutistoimisto Bloombergille marraskuussa.

Aiemmin varakkaana tunnettu öljyvaltio Venezuela on kärsinyt vuosia talousongelmista, jotka ovat johtaneet humanitääriseen kriisiin ja pulaan perushyödykkeistä. Pahimmillaan inflaatio on käynyt jopa kymmenissä tuhansissa prosenteissa. Venezuela on tehnyt seteliuudistuksia parantaakseen tilannetta.

Venezuelan talouskurimus on perua Hugo Chávezin ajalta. Chávezin politiikan myötä maan oma tuotanto romahti. Venezuelalla on valtavat todennetut öljyvarat, mutta vientipakotteet ja öljyteollisuuden rapistuminen ovat supistaneet öljyntuotannon murto-osaan sen laskennallisesta kapasiteetista.

Kun Chávez vuonna 2013 kuoli, hauras talousjärjestelmä jäi perinnöksi nykyiselle presidentille Nicolás Madurolle.

Vuonna 2014 öljyn hinta laski jyrkästi ja Venezuelan talousjärjestelmän perustukset murenivat. Valtio yritti kuroa budjettivajeita painamalla lisää rahaa. Inflaatio kiihtyi hyperinflaatioksi vuonna 2016. Kansalaiset ajautuivat vaikeuksiin ja riisiä, vessapaperia, kahvia tai sokeria saattoi joutua jonottamaan tuntikausia.

Maasta on viime vuosina lähtenyt YK:n arvioiden mukaan yli seitsemän miljoonaa ihmistä lähivaltioihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Kolumbiaan. Asiantuntijoiden mukaan Venezuelan tilanteen kääntämiseksi tarvitaan isoja rakenneuudistuksia ja uudenlaista talouspolitiikkaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa, että Venezuelan inflaatio tulee tänä vuonna olemaan 195 prosenttia ja talouskasvu 6,5 prosenttia.