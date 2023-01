Ravintolamogulin vastattavana on kolme törkeää kirjanpitorikosta, kolme törkeää velallisen epärehellisyyttä ja yksi syyte rekisterimerkintärikoksesta Turussa.

Seppo ”Sedu” Koskisen vastattavana on kolme törkeää kirjanpitorikosta, kolme törkeää velallisen epärehellisyyttä ja syyte rekisterimerkintärikoksesta. Koskinen kiistää syytteet kokonaisuudessaan.

Suomen legendaarisimpiin kuuluva ravintola- ja yökerhoyrittäjä Seppo ”Sedu” Koskinen, 65, joutuu vastaamaan useisiin syytteisiin törkeistä talousrikoksista Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Koskisen vastattavana on kolme erillistä syytekokonaisuutta, jotka pitävät sisällään kolme törkeää kirjanpitorikosta, kolme törkeää velallisen epärehellisyyttä ja yhden syytteen rekisterimerkintärikoksesta.

Poliisin ja syyttäjän epäilyn mukaan rikolliset teot on tehty 2012–2019 Varsinais-Suomen alueella. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kyse on ainakin Turkuun rekisteröidyn VIP Ravintolat oy:n toiminnasta, mitä poliisi on selvittänyt vuosien ajan laajassa rikostutkintakokonaisuudessa.

Koskisen kanssa ravintolayhtiötä pyörittänyt liikekumppani on saanut samassa kokonaisuudessa syytteet törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta.

Ravintoloitsija Koskisen asianajaja kiisti päämiehensä puolesta tiistaina kaikki syytekohdat ja syytteen kokonaisuudessaan. Tarkemmin Koskisen puolustus ei halua asiasta lausua, koska oikeuskäsittely on kesken.

Koskisen liikekumppani sanoi puolestaan tiistaina, että hän ei voi kommentoida asioita, joista hänellä ei ole tietoa.

VIP Ravintolat on rekisteröity osoitteeseen Turun Linnankatu 18, jossa Koskinen on pitänyt ainakin ranskalaista ravintolaa. Samassa kiinteistössä on sijannut myös Koskisen pyörittämä Showroom Bar&Club.

Verottaja haki VIP Ravintolat oy:tä konkurssiin kesäkuussa 2019 noin 30 000 euron verosaamisten vuoksi. Yhtiöllä on maksamatta ainakin runsaasti arvonlisäveroja.

VIP Ravintolat oy:n rahat eivät riittäneet konkurssimenettelyyn, joten konkurssi raukesi varojen puutteessa joulukuussa 2020. Turun kaupunki yritti saada vielä huhtikuussa 2021 runsaan tuhannen euron saataviaan, mutta VIP Ravintolat oy:llä ei suppeassa ulosotossa löytynyt varoja velan suorittamiseksi.

Kun VIP Ravintolat oy:n konkurssi raukesi, yhtiö on edelleen olemassa. Kaupparekisterin mukaan Koskinen on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen.

Yhtiö on jättänyt tilinpäätöksen viimeksi vuodelta 2017.

Koskinen on perustanut uransa aikana kymmeniä ravintoloita. Hän valloitti nopeasti Helsingin yöelämän lukuisilla ravintoloillaan.

Kaivohuone, Studio 51 ja Lux olivat hänen yhtiönsä SK-ravintoloiden lippulaivoja. Ne oli suunnattu etenkin Helsingin julkkiksille ja rahakkaille. Koskinen loi brändin, joka viesti menestystä ja kimallusta.

Lue lisää: Missään ei ole juhlittu kuin Helsingin trendi­baareissa 2000-luvun alussa – lopulta kaikki romahti

Nykyään Koskinen on toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä VIP Ravintoloiden ohella Namuravintolat oy:ssä ja Torre Nuevo oy:ssä. Niistä yksikään ei ole toiminnassa.

Namuravintolat on asetettu konkurssiin marraskuussa 2018. Helsingin Sanomat kertoi joulukuussa 2018, että Koskinen ajoi Namuravintolan konkurssiin saadakseen verovähennyksiä.

Torre Nuevon konkurssi taas on siirretty julkisselvitykseen kesäkuussa 2019.

Julkisselvitys on konkurssiasiamiehen erityisessä valvonnassa ja varoilla tapahtuva konkurssimenettely. Konkurssin hakemista julkisselvitykseen ohjaa tavoite torjua ja ehkäistä ennalta konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta ja harmaata taloutta myös niissä konkursseissa, jotka muutoin raukeaisivat.

Asiakastiedon vastuuhenkilökyselyn mukaan Koskinen on ollut henkilökohtaisesti pitkäkestoisessa ulosotossa helmikuusta 2022 lähtien.