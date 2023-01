Helsingin pörssin suuryhtiöt ovat pääosin vahvassa tuloskunnossa, ja analyytikot ennustavat yhtiöiden jakavan huomattavat osingot tämän vuoden aikana. Moni kuluttajayhtiö joutuu kuitenkin leikkaamaan osinkoaan. Fortumin osinko on täysi kysymysmerkki.

Maailmantalouden näkymät ovat synkät ja Eurooppa hoippuu taantuman partaalla. Epävarma taloustilanne ei kuitenkaan näy Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden osinkoennusteissa. Analyytikot uskovat, että pörssiyhtiöt jakavat tänä vuonna liki ennätykselliset osingot omistajilleen.

”Helsingin pörssin osinkosumma kohoaa ennusteiden perusteella 12,6 miljardiin euroon. Se tarkoittaisi noin neljän prosentin kasvua viime vuodesta”, Danske Bankin salkunhoitaja Ville Kivipelto kertoo.

Kivipelto arvioi, että osinkosumma nousee siten lähelle edellistä Helsingin pörssin osinkoennätystä, joka on vuodelta 2019.

Danske ottaa osinkolaskelmassa huomioon Ruotsin pörssissä rinnakkaislistatut osakkeet siinä suhteessa, kuin niiden osakkeilla käydään kauppaa Suomen pörssissä.

Kivipellon mukaan runsas puolet Helsingin pörssin yhtiöistä on nostamassa ja noin joka viides laskemassa osinkoaan vuoden takaisesta.

Pörssin suuryhtiöt ovat pääosin hyvässä kunnossa. Esimerkiksi Nordea-pankki tunnetaan vahvana osingonmaksajana, ja analyytikot uskovat pankin nostavan osinkoaan vuoden takaisesta. Nordea on euromääräisesti Helsingin pörssin suurin osingonmaksaja.

Yhtiö jakaa analyytikkoennusteiden perusteella noin 2,9 miljardin euron osingot omistajilleen. Osa potista päätyy tosin Tukholman pörssiin, missä Nordean osake on rinnakkaislistattu.

Teräsyhtiö SSAB:n osinkotuotto on omassa luokassaan. Ennusteiden perusteella yhtiön osinkotuotto nousee tänä vuonna lähes 12 prosenttiin. Teräsyhtiöt ovat tehneet vahvaa tulosta parin viime vuoden aikana, mutta ilo saattaa jäädä väliaikaiseksi.

”Analyytikot ennustavat SSAB:n tuloksen ja osinkojen kääntyvän taas laskusuuntaan lähiaikoina”, Kivipelto sanoo.

Myös verkkoyhtiö Nokia on palannut osingonmaksajaksi. Nokia paini kannattavuusongelmien kanssa vuosina 2019–2020 ja keskeytti tuolloin osingonmaksunsa pariksi vuodeksi.

Nokia käynnisti osingonmaksunsa uudelleen viime keväänä. Analyytikot ennustavat Nokian jakavan tänä vuonna jo noin 570 miljoonan euron osinkopotin omistajilleen.

pörssin suuryhtiöistä isoimman kysymysmerkin voi piirtää Fortumin osinkoennusteiden viereen. Fortum ajautui ongelmiin viime vuonna, kun sen tytäryhtiö Uniper teki kaasukaupalla kymmenien miljardien eurojen tappiot.

Fortum myi Uniperin Saksan valtiolle, mutta Fortumin ongelmat eivät loppuneet siihen, koska yhtiön kassavarat olivat vähällä loppua. Fortumin käyttämien johdannaisten vakuusvaatimukset moninkertaistuivat hetkessä, kun sähkön hinta nousi voimakkaasti. Lopulta Fortum joutui sopimaan valtion sijoitusyhtiön Solidiumin kanssa hyvin kalliista rahoitusjärjestelystä.

Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio, joka on perinteisesti arvostanut vakaata osingonmaksua. Nyt Fortumin tilanne on kuitenkin niin epävarma, ettei osinkoa voi pitää varmana.

”Fortum tekee tällä hetkellä sinänsä hyvää tulosta, mikä puoltaisi osingonmaksua. Yhtiön kassatilanne on kuitenkin epävarma, ja siksi yhtiön osinkoennusteissa on suurta hajontaa”, Kivipelto sanoo.

Osa analyytikoista ennustaa Fortumin pitävän osinkonsa viime vuoden tasolla, kun taas jotkut analyytikot ennustavat, ettei Fortum jakaisi tänä vuonna lainkaan osinkoa.

Yksi kiinnostava teema alkavalla tuloskaudella on kauppayhtiöiden tuloskunto. Kuluttajaluottamus on painunut viime kuukausien aikana ennätyksellisen heikoksi ja kauppojen myyntimäärät ovat olleet vaisuja. Kauppojen vaikea tilanne näkyy myös osinkoennusteissa.

”Näyttää todennäköiseltä, että esimerkiksi Verkkokauppa.com, Kamux, Tokmanni ja Anora leikkaavat osinkoaan viime vuodesta”, Kivipelto kertoo.

Venäjän ja lännen kauppasuhteet käytännössä katkesivat sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime keväänä. Venäjä painaa myös monen Helsingin pörssissä listatun yhtiön osinkoennusteita. Esimerkiksi Nokian Renkaiden ja Ponssen omistajat joutuvat tyytymään tänä vuonna aiempaa niukempiin osinkoihin, analyytikot uskovat.

Juuri ennen tulosjulkistuksia annetut analyytikkoennusteet ovat tyypillisesti varsin hyviä veikkauksia tulevista osingoista, mutta lopullisena totuutena niitä ei voi pitää. Jos yhtiöt uskaltavat jakaa ennustettua suurempia osinkoja, voi sitä pitää positiivisena signaalina yhtiöiden riskinottohaluista ja siten talouden näkymistä yleisemmin.