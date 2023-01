Caverion on rämpinyt vuosia vaikeuksissa, mutta nyt pääomasijoittajat kamppailevat tosissaan alisuorittajayhtiön omistuksesta.

Sijoittajien kisa talotekniikkayhtiö Caverionin omistuksesta sai tiistai-iltana yhä lisää kierroksia, kun pääomasijoittaja Bain Capitalin johtama sijoittajaryhmä teki uuden tarjouksen yhtiöstä. Kyseessä on jo kolmas Caverionista tehty ostotarjous lyhyen ajan sisään.

Bain Capitalin sekä Antti Herlinin ja Ehrnroothin suvun muodostama sijoittajaryhmä teki ensimmäisen, seitsemän euron tarjouksen Caverionin osakkeista marraskuussa. Pääomasijoittaja Triton nokitti sijoittajaryhmän 8,00 euron suuruisella tarjouksella tammikuussa ja osti heti tarjouksensa jälkeen noin kymmenen prosenttia Caverionin osakekannasta.

Tiistaina Bainin vetämä sijoittajaryhmä korotti tarjouksensa 8,00 euroon osaketta kohden, eli samalle tasolle Tritonin tarjouksen kanssa. Triton tarjoaa Caverionin omistajille parempaakin vaihtoehtoa, eli 8,50 euron maksua osakkeelta, mutta silloin omistajien pitää odottaa rahoja loppuvuoteen saakka.

Lisääkin ostotarjouksia voi olla luvassa. Triton pohtii parhaillaan, miten edetä tarjouskilvassa.

Caverionin toimiala eli kiinteistötekniikka näyttää päältä päin varsin tylsältä: kiinteistöihin liittyvää rakentamista, projekteja, huoltoa ja kunnossapitoa. Kaiken lisäksi Caverion on ollut sijoittajille karvas pettymys. Yhtiö on sotkeutunut kerta toisensa jälkeen ongelmaprojekteihin ja joutunut maksamaan kymmenien miljoonien maksut kartelliin osallistumisesta Saksassa. Tulosvaroituksia on tullut ja osakekurssi on madellut.

Mitä ihmettä suursijoittajat oikein näkevät vaisusti kasvavassa ja heikosti kannattavassa Caverionissa?

”Caverionilla on vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. Lisäksi uskomme, että yhtiö on mielenkiintoisessa asemassa, kun Eurooppa on keskellä energiamurrosta ja kiinteistönomistajat etsivät energiatehokkaita ratkaisuja”, Bain Capitalin osakas Halvor Horten kertoo.

Caverionia seuraavat analyytikot näkevät Caverionissa niin ikään piilevää potentiaalia.

OP:n analyytikon Juho Saarisen mukaan Caverionin kannattavuus on kääntynyt viime aikoina paremmalle tolalle ja yhtiö on muuttunut muutenkin vakaammaksi.

”Projektienhallinta on ollut historiassa haastavaa ja projektien vaikutus kannattavuuteen on ollut suuri. Viime vuosina palveluiden osuus liikevaihdosta on kasvanut, jonka myötä suhdanneherkkyys on vähentynyt ja kannattavuus on parantunut”, Saarinen sanoo.

Caverionista tarjottu hinta, reilut miljardi euroa, ei sekään huimaa päätä, jos ottaa huomioon Caverionin yli kahden miljardin euron liikevaihdon. Vaikka Caverionin osakekurssi on noussut tarjousten myötä yli 70 prosenttia, on se edelleen monia verrokkiyhtiöitään huokeammin arvostettu.

Caverion on kilpailijoitaan heikommin kannattava, mutta suunta on parempaan päin.

Caverionista voi tulla pääomasijoittajille siis mielekäs sijoituskohde varsin yksinkertaisilla keinoilla: toimintaa voi tehostaa edelleen ja samalla yhtiötä voi kasvattaa yritysostoilla. Päälle tulee vielä markkinoiden kasvu, kun kiinteistöjä muutetaan energiatehokkaammiksi ja entistä sähköisemmiksi.

Bain Capitalin Hortenin mukaan talotekniikka-ala on keskittynyt jo vuosien ajan, kun suuret yhtiöt ovat ostaneet pienempiään. Ala on silti hyvin pirstaleinen, eli ostokohteita riittää edelleen.

”Uskon, että Caverion voi olla tulevaisuudessa alusta, jonka päälle voimme rakentaa alan uutta johtajaa. Se tarkoittaa aiempaa tarkempaa fokusta, toimeenpanoa ja myös yrityskauppoja”; Horten avaa sijoittajaryhmittymän suunnitelmia yhtiölle.

Moni talotekniikkayhtiö kasvaa juuri pääomasijoittajien avulla. Kuvaavaa on, että juuri Triton myi Bainille talotekniikkayhtiö Bravidan noin vuosikymmen sitten.

Kysymys pääomasijoittajien vallasta alalla on oleellinen myös Caverionin tarjouskilvassa. Pääomasijoittaja Triton nimittäin omistaa tällä hetkellä Caverionin ruotsalaisen kilpailijan Assemblinin.

Triton itse ei näe ongelmaa siinä, että Assemblinin suuromistaja hankkii myös yhtiön kilpailijan salkkuunsa, mutta Caverionin kilpakosija Bain ja Caverion hallitus näkevät riskejä. Kilpailuviranomaiset voivat viivästyttää Tritonin tarjouksen toteutumista tai estää sen kokonaan, Bain ja hallitus uskovat.

Caverionin suurin omistaja Antti Herlin on Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma Oyj:n toiseksi suurin omistaja.