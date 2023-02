Ukrainan jälleenrakennus tulee viemään satoja miljardeja euroja. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääjohtaja Odile Renaud-Basso sanoo, että samalla pitää uudistaa myös maan instituutiot EU-kelpoisiksi.

Lontoo

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki auttoi viime vuonna Turkkia lähes yhtä paljon kuin se auttoi Venäjän hyökkäyssotaa vastaan taistelevaa Ukrainaa.

Näin silti, että kehityspankin (EBRD) mandaatin ydin on demokratian ja monipuoluejärjestelmän vahvistaminen. Turkki on tunnettu heikosta ihmisoikeustilanteestaan ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin autoritäärisen hallinnon kovista otteista.

Alustavien lukujen mukaan kehityspankki (EBRD) lainoitti ja tuki Ukrainaa vuonna 2022 noin 1,7 miljardilla eurolla. Sen päälle tulee parin sadan miljoonan euron pankkilainapaketti.

Turkki puolestaan sai EBRD:ltä viime vuonna 1,63 miljardin euron investoinnit. Turkki on ollut jo monena vuotena yksi kehityspankin pääkohteista. EBRD:n nykysijoitukset Turkissa ovat yli seitsemän miljardia euroa.

Miksi epädemokraattista Turkkia tuetaan lähes yhtä paljon kuin Venäjää vastaan puolustautuvaa Ukrainaa?

EBRD:n pääjohtaja Odile Renaud-Basso myöntää, että Turkin poliittinen tilanne on ”hyvin haastava”. Valtaosa sijoituksista menee kuitenkin yksityiselle sektorille.

”Turkissa on hyvin elinvoimainen yksityinen sektori, joka tarvitsee ulkopuolista rahoitusta – – teemme yhteistyötä myös kaupungeissa, joiden johto tulee usein oppositiosta”, Renaud-Basso kertoo HS:n haastattelussa EBRD:n pääkonttorilla Lontoossa.

Odile Renaud-Basso on toiminut aiemmin Ranskan valtiovarainministeriön johdossa sekä korkeissa EU-tehtävissä muun muassa eurokriisin aikana.

Renaud-BassoN mukaan EBRD:n investoinnit Turkkiin ovat laskusuunnassa.

”Teemme töitä haastavien maiden kanssa. Prosessit ovat pitkiä. Joskus näkee edistystä, ja sitten otetaan takapakkia.”

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development eli EBRD) perustettiin vuonna 1991 kommunismin romahdettua. Tarkoituksena oli tukea Itä- ja Keski-Euroopan maiden kehitystä ja siirtymistä markkinatalouteen.

EBRD antaa lainoja ja takauksia sekä tekee pääomainvestointeja. Saajia ovat kohdemaan yksityisen ja julkisen sektorin hankkeet. Lainoista vähintään 60 prosenttia pitää mennä yksityiselle sektorille.

Ranskalainen Renaud-Basso aloitti EBRD:n johdossa syksyllä 2020. Sitä ennen hän toimi Ranskan valtiovarainministeriön johdossa. Aiempaa työkokemusta on muun muassa huippuviroista EU-komissiossa sekä EU:n neuvostosta.

Paljon on muuttunut sitten 1990-luvun alun. Moni kehityspankin alkuperäisistä avunsaajista on liittynyt jo aika päivää sitten EU:hun ja Natoon.

EBRD puolestaan on etsinyt uusia sijoituskohteita Välimeren alueen ja Keski-Aasian maista. Turkin ohella muun muassa Egyptistä on tullut iso kohdemaa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan päähuomio on nyt takaisin Euroopassa.

Monien muiden länsijohtajien tavoin myös Renaud-Basso vieraili viime syksynä presidentti Volodomyr Zelenskyin luona. Venäjä pommitti Ukrainan infrastruktuuria, ja pommisisuoja tuli pankinjohtajallekin tutuksi.

”Hälytyksiä tuli jopa kahdeksan.”

Kehityspankin tavoite on ollut pitää Ukrainan reaalitalous käynnissä. Sijoituksia on ohjattu pikavauhtia Venäjän aiheuttamien tuhojen korjaamiseen: sähkönjakelun, kaasuverkon sekä tietoverkkojen jälleenrakentamiseen.

Kun sota joskus päättyy alkaa varsinainen jälleenrakennus. Viime syyskuussa EU-komissio, Maailmanpankki ja Ukrainan hallitus arvioivat sen vievän ainakin 360 miljardia euroa. Summa kasvaa sodan jatkuessa.

Mukana jälleenrakennuksessa tulevat olemaan kansainväliset yhteisöt sekä valtiot. Yritykset tuleva etsimään omia sijoituskohteitaan.

Renaud-Basson mukaan olennaista on, että samalla uudistetaan Ukrainan hallinto ja instituutiot. Korruptio ja hallinnon läpinäkymättömyys ovat olleet Ukrainassakin iso ongelma.

”EU:n jäsenyysprosessi tulee olemaan iso kannustin.”

Ukraina haki EU:n jäsenyyttä Venäjän hyökättyä helmikuussa 2022. Ukraina on nyt EU:n ehdokasmaa. Mahdollinen EU-jäsenyys häämöttää vasta vuosien päässä.

Ukrainassa toivotaan, että ylin päätäntävalta jälleenrakennuksessa pysyisi heillä.

”Totta kai ukrainalaisilla tulee olemaan hyvin vahva rooli, onhan se heidän maansa”, Renaud-Basso sanoo.

Rahoituksen ohjaaminen vaatii hänestä kuitenkin vahvat rakenteet. Avustajamaat keskustelevat siitä, kuka tekee ja rahoittaa mitäkin.

EBRD toimii jo nyt myös kanavana, jota kautta avustajat antavat lahjoituksia ja vakuuksia Ukrainaan. Viime vuonna näitä kertyi yli miljardi euroa.

EU on iso lahjoittaja. Yksittäisistä maista merkittäviä summia ovat antaneet Yhdysvallat, Norja ja Hollanti.

EBRD lopetti uudet sijoitukset Venäjälle Krimin niemimaan valtauksen jälkeen vuonna 2014. Sitä vanhemmat projektitkin pantiin jäihin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Silti kehityspankilla on yhä Venäjällä joitakin pääomasijoituksia, joista se yrittää yhä päästä eroon.

”Niin nopeasti kuin mahdollista.”

Valko-Venäjän-toiminnot EBRD pani jäihin asteittain vuodesta 2020 lähtien. Tuki julkiselle sektorille loppui, kun Valko-Venäjä alkoi kiristää EU:ta päästämällä siirtolaisia rajan yli.

Venäjä ja Valkovenäjä ovat kuitenkin yhä EBRD:n osakkaita ja hallintoneuvoston jäseniä. Eikö maita voi heittää ulos kehityspankista?

”Venäjä ja Valko-Venäjä on eristetty, ja tukemme Ukrainalle on hyvin selvä – – Jäsenyys kansainvälisessä yhteisössä on kuitenkin eri asia, etenkin jos asiaa katsoo pitkällä tähtäimellä, kun sota on ohi ja pitää olla taas toimivat puhekanavat. Tärkeää on nyt se, että Venäjä ei pääse vaikuttamaan tai estämään toimiamme Ukrainassa.”

Venäjän aloittama hyökkäyssota on johtanut osaltaan myös siihen, että EBRD teki viime vuonna tappiota. Venäjän- ja Valko-Venäjän-sijoitusten arvot ovat romahtaneet.

Kehityspankin tulos julkistetaan vasta myöhemmin keväällä, mutta Renaud-Basso kuvailee vuoden 2022 tappiota jo nyt ”merkittäväksi”. Lohtua tuo kuitenkin se, että voitto edellisvuonna 2021 oli ennätyksellinen eli 2,5 miljardia euroa.

EBRD:n sijoitusten kokonaismäärä 2022 oli puolestaan ennätykselliset 13,1 miljardia euroa.

Ukrainan ahdingosta huolimatta Euroopan kehityspankki miettii yhä laajentumista kauas Euroopan ulkopuolella Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.

Renaud-Basson mukaan lopullinen päätösvalta asiassa kuuluu kehityspankin hallintoneuvosto. Se koostuu jäsenvaltioiden hallitusten ministereistä. Suomea hallintoneuvostossa edustaa ainakin toistaiseksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

”Avainkysymys on se, olisiko Afrikan-laajentumisella vaikutuksia taseeseemme ja heikentäisikö se kykyämme auttaa Ukrainaa.”

Renaud-Basso ei itse usko, että Ukrainan-investoinnit vaarantuisivat. Hänen mielestään sijoitusten suuntaaminen joihinkin uusiin Afrikan maihin voisi olla globaalilla tasolla tervetullut viesti siitä, että länsi ei ole keskittynyt vain Ukrainaan.

Mahdollisia kohteita voisivat olla Senegal, Norsunluurannikko sekä Ghana. Taloudet ovat pieniä, ja niin olisivat kuulemma sijoituksetkin.

Renaud-Basson mukaan alueelle kohdistuu Kiinan ja Venäjän vaikutustoimia. EBRD:n läsnäolo ja yksityisen sektorin tukeminen voisi olla vakauttava tekijä.

Kehityspankin strategiset painotuksia ovat vihreän siirtymän rahoitus, digitalisaatio sekä naisten osallisuuden tukeminen.

Jo puolet pankin sijoituksista luetaan ”vihreiksi”. Tasa-arvoasiat puolestaan ovat mukana jo yli kolmanneksessa projekteista.

Tavoitteet ja nykytodellisuus näkyvät konkreettisesti myös pääjohtajan kulmahuoneessa. Työpöydän lukupinon päällimmäisenä on kirja, joka kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mukaanotosta päätöksentekoon. Kirjahyllyssä seisoo puolestaan Turkin sinistä moskeijaa muistuttava iso pöytäkello.

Miten kohdemaissa suhtaudutaan siihen, että rahoitus voi olla kiinni tasa-arvon edistämisestä?

”Joka maassa on omat haasteensa. Kazakstanissa pari vuotta sitten onnistuimme saamaan muutoksia sääntelyyn, joka kielsi naisilta työskentelyn yli sadalla alalla.”

EBRD tukee myös naisyrittäjille annettavia lainoja sekä kampanjoi joukkoliikenteessä tapahtuvaa naisten häirintää vastaan.