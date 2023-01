Energiakriisi sai lämpöpumppujen myynnin historialliseen kasvuun Saksassa viime vuonna, mutta Suomi ei jää kauas kovista myyntiluvuista.

Lämpöpumppujen myynti on kovassa vedossa Euroopassa.

Myynnin kasvun taustalla näkyy Venäjän aloittaman sodan käynnistämä energiakriisi ja kaasun hintojen järjetön kallistuminen viime vuonna.

Esimerkiksi Saksassa puolet kodeista lämpesi aiemmin venäläisellä kaasulla. Sota Euroopassa ja ongelmat kaasutoimituksissa ovat kannustaneet saksalaisia lämpöpumppukaupoille.

Kaasun hinta nousi kovaa viime vuonna, mutta lämpöpumput voivat tuoda lisäsäästöjä energiakustannuksiin. Lämpöpumppujen asentaminen jopa puolittaa kotitalouksien energiantarpeen verrattuna kaasulämmittimiin.

Viime vuonna Saksassa myytiin kaikkiaan 236 000 uutta lämpöpumppua. Myynti kasvoi edellisvuodesta 53 prosenttia.

Vertailun vuoksi Suomessa myytiin viime vuonna 196 000 lämpöpumppua, ja myynti kasvoi 50 prosenttia. Uusia ilmalämpöpumppuja asennettiin suomalaiskoteihin 160 000 kappaletta.

Suomi onkin Norjan jälkeen väestön määrään nähden Euroopan lämpöpumppuisin maa. Suomessa oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 1,45 miljoonaa lämpöpumppua, ylivoimaisesti suosituimpana ilmalämpöpumput, joita on yli miljoona.

Kaasuun aiemmin nojannut Saksa taas on lämpöpumppujen suhteellisessa määrässä häntäpäässä, eli sillä on paljon kirittävää. Saksalaiskoteihin on asennettu reilut miljoona lämpöpumppua.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan Saksan tavoitteena on jo vuonna 2024 asentaa vuosittain puoli miljoonaa lämpöpumppua. Vuoteen 2030 mennessä maa tavoittelee yhteensä kuutta miljoonaa käytössä olevaa lämpöpumppua.

Eikä lämpöpumppubuumi koske vain Saksaa ja Suomea, vaan koko maailmaa. IEA arvioi marraskuussa, että lämpöpumppujen myynti kasvaa kaikkien aikojen ennätykseen vuonna 2022. Koko Euroopan tai maailman myyntiluvut eivät ole vielä saatavilla.

IEA arvioi, että EU:ssa lämpöpumppujen vuosittaiset myyntimäärät voivat kasvaa seitsemään miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Toissa vuonna lämpöpumppuja myytiin yhteensä reilut kaksi miljoonaa, kun myynti kasvoi 34 prosenttia.

Keväällä 2022 Euroopan komissio totesi haluavansa kaksinkertaistaa lämpöpumppujen asennusvauhdin talveen mennessä ja näin vähentää maakaasun tarvetta kaksi miljardia kuutiometriä.

EU:n tavoitteena on, että vuosina 2022–2030 asennetaan kaikkiaan 30 miljoonaa uutta lämpöpumppua. Niiden hankintaa onkin ryhdytty tukemaan maailmalla jo kymmenissä maissa.