New Yorkin pörssin mukaan tiistain kurssikaaoksen aiheutti manuaalinen virhe varmuuskopioinnin määrityksissä.

New Yorkin pörssi.

New Yorkin pörssin kurssikaaokseksi äitynyt avaus tiistaina aiheutui ”manuaalisesta” virheestä varmuuskopiointijärjestelmästä, kertoi pörssiä ylläpitävä Intercontinental Exchange -yhtiö keskiviikkona.

Pörssin avaus meni pahasti pieleen tiistaina. Kun pörssi avautui, osan merkittävien yhtiöiden osakkeiden kurssit heiluivat rajusti vain muutamissa minuuteissa.

Kaaos vaikutti kaikkiaan yli 250 osakkeen kurssiin, kuten ravintolayhtiö McDonald’sin ja kauppajätti Walmartin kursseihin sekä Wells Fargon ja Morgan Stanleyn pankkien kursseihin. Osan yhtiöiden kurssit heilahtivat jopa 25 prosenttia.

Pörssin avautuminen on pörssipäivän tärkeimpiä ajankohtia, sillä se antaa yleensä suunnan koko päivän kurssikehitykselle.

Villit kurssiliikkeet saivat New Yorkin pörssin pysäyttämään kaupankäynnin yli 80 osakkeella joksikin aikaa ja perumaan tuhansia osakekauppoja. Kaupankäynti saatiin kuitenkin päätökseen normaalisti tiistaina ja keskiviikkona pörssin avaus sujui ilman häiriöitä.

Intercontinental Exchange tiedotti myöhemmin tiistaina, että ”järjestelmävirhe” esti tiistain avaushuutokaupan osalla pörssiosakkeilla. Yhtiö selitti, että osakkeiden kaupankäynti alkoi ilman avaushintaa ja osakkeiden hinnat kirjattiin siksi virheellisesti.

Keskiviikkoon mennessä oli selvinnyt, että järjestelmävirhe oli manuaalinen ja se tapahtui määrityksissä varmuuskopioinnissa, joita pörssi tekee muun muassa katastrofien varalle.

New Yorkin pörssin järjestelmien varmuuskopiointi tehdään palvelinkeskuksessa Chicagossa. Pörssin työntekijät tekevät varmuuskopioinnin rutiininomaisella prosessilla silloin, kun pörssi on suljettu.

Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan tiistaina yksi työntekijä kuitenkin erehdyksessä jätti varmuuskopioinnin päälle maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Sen takia New Yorkin pörssin it-järjestelmät luulivat pörssin auetessa tiistaina, että kaupankäynti jatkuu. Siksi pörssin avaushinnat määräävä avaushuutokauppa jäi pitämättä.

Sijoittajien avaushuutokauppaan tarkoitetut toimeksiannot sotkivat osakkeiden hintoja, ja rajuissa kurssiliikkeissä kaupankäynnin automaattisesti pysäyttävät volatiliteettirajat menivät päälle.

Pörssin työntekijöille oli Bloombergin mukaan aluksi epäselvää, voiko kauppoja perua tapahtuneen virheen takia pörssin sääntöjen perusteella.

Bloomberg kertoo, että pörssi on jo saanut jo vaateita välittäjiltä sijoittajien tappioiden korvaamisesta. Mahdollisten korvausten määrä on vielä epäselvä, koska vaateita on aikaa jättää perjantaihin asti.

Yhdysvaltain finanssivalvoja SEC kertoi tutkivansa kauppoja osakkeilla, joiden kaupankäynti pysäytettiin.