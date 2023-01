Keskiviikkona julkaistu tulosraportti antaa Teslan tilanteesta ehkä liiankin ruusuisen kuvan. Kilpailu on kiristymässä ja Tesla on joutunut alentamaan autojensa hintoja kymmeniä prosentteja.

Tesla kertoi loka–joulukuun tuloksensa olleen 3,7 miljardia dollaria, mikä on 59 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna vastaavaan aikaan. Samaan aikaan yhtiön liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 24,3 miljardiin.

Tesla julkaisi keskiviikkoiltana tuloksensa, ja yhtiön kasvuluvut olivat jälleen kerran kovia. Autojen tuotanto kasvoi 44 prosenttia, liikevaihto 37 prosenttia ja nettotulos 43 prosenttia vuoden takaisesta.

Vaikka Teslan kasvuluvut ovat erinomaisia ja autoyhtiölle suorastaan ennennäkemättömiä, tulosraportti antaa Teslan tilanteesta ehkä liiankin ruusuisen kuvan.

Tesla kertoi vuodenvaihteessa suurista hinnanalennuksista. Tesla alensi autojen hintoja ensiksi Kiinassa ja pian sen jälkeen länsimarkkinoilla. Esimerkiksi Suomessa Tesla leikkasi tammikuussa autojen hintoja kymmenillä prosenteilla yhdessä yössä.

Koska hinnanalennukset osuivat vuodenvaihteeseen, kyseinen strateginen linjanveto ei näy vielä juuri ollenkaan yhtiön eilen julkistamissa loka-joulukuun tulosluvuissa.

”Hinnanalennukset näkyvät Teslan tuloksessa varmasti lähikuukausien aikana”, sanoo sijoittaja Jukka Lepikkö. Lepikkö seuraa Teslaa tarkasti sijoituskohteena ja käy myös kauppaa yhtiön osakkeilla.

Teslaa seuraava sijoittaja Jukka Lepikkö arvioi, että kiinalaiset sähköautonvalmistajat ovat Teslalle suurin yksittäinen uhka.

Lepikkö näkee Teslan hinnanalennuksille useita syitä.

”Yksi syy on kysyntä. Kuluttajaluottamus on alamaissa ja korot ovat nousseet huomattavasti, joten monet lykkäävät nyt auton hankintaa.”

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vakuutti keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että kysyntä on hyvin vahvaa ja että yhtiö saa parhaillaan ennätysmääriä autotilauksia.

Toinen merkittävä syy alennuksiin ainakin Yhdysvalloissa ovat verohyödyt. Yhdysvallat esitti vastikään uusia veronalennuksia, jotka kohdistuvat alle 55 000 dollarin hintaisiin sähköautoihin. Hintaleikkurin seurauksena Teslan huokeimpien mallien hinnat laskevat tuon rajan alle.

Kolmanneksi Tesla on uudessa tilanteessa: yhtiö joutuu kamppailemaan tosissaan sähköautojen markkinaosuuksista.

Musk totesi eilen, että haluaa hinnanalennuksilla tuoda sähköautot yhä laajempien kansanjoukkojen ulottuville. Kuulostaa jalolta, mutta taustalla olevat syyt voivat olla myös raadollisempia.

Tesla on ollut toistaiseksi sähköautomarkkinoiden ylivoimainen johtaja, ja yhtiöllä on ollut vuosien etumatka perinteisiin autojätteihin. Perinteiset autonvalmistajat eivät ole saaneet sähköautoja tarpeeksi markkinoille ja ne harvat mallit ovat jääneet usein suorituskyvyssä jälkeen Teslan autoista.

Sähköautomarkkinoiden kilpailu on kuitenkin viriämässä. Monet länsimaiset kilpailijat tuovat markkinoille vihdoin kilpailukykyisiä sähköautoja. Monesti autot ovat myös olleet Teslan automalleja edullisempia. Esimerkiksi luottoluokittaja S&P arvioi viime syksynä, että Teslan markkinaosuus on laskemassa, koska kilpailu kiristyy samalla kun Tesla on keskittynyt liiaksi premium-luokan autoihin.

Länsimaisia kilpailijoita suurempana uhkana Lepikkö näkee kiinalaiset autonvalmistajat. Kiinasta on tulossa markkinoille varsinainen hyöky edullisia ja suorituskykyisiä sähköautoja.

”Kiinalaiset sähköautonvalmistajat ovat varmaankin suurin yksittäinen uhka Teslalle. Varsinkin kiinalainen BYD on tullut ryminällä sähköautomarkkinoille ja yhtiö tekee sen jopa kannattavasti. Nyt BYD on tulossa myös Euroopan markkinoille ja Teslan hinnanalennukset liittyvät varmasti osaltaan tähän uhkaan.”

Kuvaavaa on, että BYD on kiilannut Teslan edelle myydyimpänä sähköautona Kiinan markkinoilla. Kiina on maailman suurin automarkkina.

Hinnanalennuksista ja kiristyvästä kilpailusta huolimatta Lepikkö uskoo edelleen Teslan pitkän aikavälin näkymiin.

Teslan uusimmat tehtaat Berliinissä ja Austinissa ovat kaukana täydestä potentiaalistaan. Tesla pystyy siis kasvamaan ja tehostamaan toimintaansa vielä paljon nykyisestä, Lepikkö sanoo.

”Tesla on tehnyt viime vuosina ennätyksiä ennätyksien perään. Keskiviikkona julkaistussa tuloksessa voi nähdä merkkejä kasvun hidastumisesta, mutta kertoohan se jostain, että Teslan autojen myyntimäärä nousi kymmeniä prosentteja vuoden takaisesta, ja se on yhtiölle hidas tahti.”