Talouden kasvuvauhti oli 2,9 prosenttia, kun ekonomistit ennustivat sen olleen 2,6 prosenttia.

Kulutuskysyntä on pysynyt Yhdysvalloissa yllättävän hyvänä. Asiakas ostoksilla New Yorkissa viime joulukuussa.

Yhdysvaltojen talous kasvoi viime vuoden loka–joulukuussa ekonomistien odotuksia enemmän etenkin yksityisen kulutuksen vauhdittamana.

Työministeriön ennakkotietojen perustella elintasoa mittaavan bruttokansantuotteen kasvuvauhti oli 2,9 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että talous kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 0,7 prosenttia.

Ekonomistit arvioivat ennalta uutistoimisto Reutersin kyselyssä, että talouden kasvuvauhti olisi ollut loka–joulukuussa 2,6 prosenttia. Heinä–syyskuussa talouden kasvuvauhti oli 3,2 prosenttia eli 0,8 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Talouskasvun hidastuminen on odotettua, sillä Yhdysvaltojen keskuspankki kiristi tuntuvasti rahapolitiikkaa viime vuonna. Ohjauskorkoa nostamalla keskuspankki pyrkii hidastamaan kuluttajahintojen kallistumisesta eli inflaatiota ja viilentämään työmarkkinoita.

Yhdysvalloissa työmarkkinat ovat ylikuumentuneet, sillä työmarkkinoilla kysyntä on tarjontaa suurempaa. Tämä on johtanut verraten suuriin palkankorotuksiin, mikä on omiaan kiihdyttämään inflaatiota entisestään.

"Päällepäin kaikki näyttää hyvältä. Jos katsotaan konepellin alle, näköpiirissä on vain ikäviä merkkejä ja [talouskasvun] vauhdin heikkeneminen, kun tarkastellaan tietoja laaja-alaisesti”, sanoi hollantilaisen finanssiyhtiön ING kansainvälisen talouden pääekonomisti James Knightley sanomalehti Financial Timesille.

Useat ekonomistit pitävät todennäköisenä, että Yhdysvallat vajoaa tänä vuonna taantumaan. Voimakkaan inflaation takia kotitalouksien reaalitulot supistuvat ja yritysten kustannukset kasvavat, jolloin kulutus ja tuotanto vähenevät.

Joulukuussa inflaatiovauhti Yhdysvalloissa oli 6,5 prosenttia. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan sen pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Nopeimmillaan inflaatiovauhti oli viime vuonna heinäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta. Syksyn aikana inflaatio hidastui 2,6 prosenttiyksikköä.

Keskuspankki aikoo jatkaa rahapolitiikan rahapolitiikan kiristämistä ensi viikolla. Rahoitusmarkkinoilla uskotaan, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jonka kehittyminen heijastuu lähes kaikkialle maailmaan. Monille suomalaisille yrityksille Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue.