Perjantain jälkeen Stora Enson paperitehtaista on jäljellä enää Kouvolassa sijaitseva Anjala ja yksi belgialaistehdas. Erillisen paperidivisioonan olemassaolo lakkasi vuoden vaihteessa.

Anjalan paperitehdas Inkeroisissa on Stora Enson viimeinen paperitehdas Suomessa. Kuva vuodelta 2015.

Metsäyhtiö Stora Enso kerto perjantaina saaneensa vietyä lähes loppuun luopumisen paperintuotannosta. Yhtiö kertoi sopineensa ruotsalaisen Hylten paperitehtaan myymisestä sahayhtiö Sweden Timberille.

Vuoden vaihteessa myös koko yhtiön paperintuotantodivisioona on lakkautettu, ja paperintuotannon rippeet on liitetty osaksi pakkausmateriaalitoimintoja.

Viime maaliskuussa Stora Enso ilmoitti panneensa loput paperitehtaansa myyntiin. Viime vuonna solmittiin kaupat Maxaun ja Nymöllan paperitehtaiden myynnistä. Hylten myynnin jälkeen jäljellä ovat enää Anjalan tehdas Inkeroisissa ja Langerbrugge Belgiassa.

Perjantaina kerrottiin, että ainoan Suomessa jäljellä olevan paperitehtaan eli Anjalan myynnistä luovutaan. Muun muassa kirjapaperia tuottavan Anjalan toiminta jatkuu ainakin toistaiseksi. Vuonna 1938 perustetulla tehtaalla on Stora Enson mukaan töissä noin 300 ihmistä.

”Tutkittuamme eri vaihtoehtoja olemme todenneet, että Anjalan tehtaan pitäminen yhtiöllämme on sen myyntiä kannattavampaa”, yhtiön talousjohtaja Seppo Parvi sanoo tiedotteessa.

Anjala saa tukea lähellä toimivalta Inkeroisten kartonkitehtaalta, jonka kanssa sillä on yhteisiä toimintoja.

Myös Langerbrugge jatkaa toistaiseksi, kun tehtaan toisen paperikoneen muuttaminen kartonkikoneeksi on selvityksessä.

Stora Enso on panostanut kartonki- ja pakkaustuotantoon pitkään, sillä paperinkulutuksen ja -hintojen alamäki alkoi jo noin 15 vuotta sitten. Nykyisen toimitusjohtajan Annica Breskyn aikana muutosvauhti on kuitenkin kiihtynyt. Yhtiö on ajanut määrätietoisesti alas heikosti kannattavia paperitehtaita.

Suomessa muun muassa Veitsiluodon tehtaan paperintuotanto loppui vuonna 2021. Oulussa entiset paperikoneet muutetaan kartonkikoneiksi. Toinen Valmetin rakentama kartonkikone aloitti tuotannon vuonna 2021. Toinen uusi kone on vasta tilausvaiheessa.

Nopeaan rakennemuutokseen on vaikuttanut paperin jatkuvan alamäen lisäksi pandemia, joka suorastaan romahdutti paperin käytön niin työpaikoilla kuin viestinnässä.

Kapasiteettia on poistunut markkinoilta niin paljon, että viime vuonna paperin hinnat taas nousivat ja tuotanto oli varsin kannattavaa.