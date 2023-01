Miljardöörin yhtiöiden arvosta on sulanut parissa päivässä 44 miljardia euroa

Intialaismiljardööri Gautam Adanin yritysten osakekurssit romahtivat loppuviikon aikana, kun yhdysvaltalaisyhtiön raportti syytti yhtiötä taloudellisista väärinkäytöksistä.

Miljardööri Gautam Adanin yritysryppään arvo on pudonnut parissa päivässä merkittävästi.

Maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluvan intialaisen energiapohatta Gautam Adanin yhtiöryppään markkina-arvosta on vain muutamassa päivässä kadonnut kymmeniä miljardeja dollareita sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen osaketutkimusyhtiö syytti sitä tiistaina taloudellisista väärinkäytöksistä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pelkästään seitsemän keskeisimmän Adani Groupiin kuuluvan pörssilistatun yhtiön yhteenlasketusta markkina-arvosta on sulanut keskiviikosta lähtien 48 miljardia dollaria, eli noin 44 miljardia euroa. Uutistoimisto Bloomberg taas laskee konsernin markkina-arvon laskeneen jo 51 miljardia dollaria.

Adanin pörssiyhtiöiden luisu alkoi keskiviikkona ja jatkui perjantaina. Torstaina Intian osakemarkkinat olivat suljettuina.

Konsernin lippulaivayhtiö Adani Enterprisesin osake laski perjantaina 18,5 prosenttia. Adani Total Gas, Adani Green Energy ja Adani Transmission -yhtiöiden osakkeet laskivat kaikki 20 prosenttia, jolloin kaupankäynti niillä keskeytettiin Reutersin mukaan automaattisesti.

Adani Ports and Special Economic Zone -yhtiön osake laski 16,3 prosenttia ja Adani Powerin osake viisi prosenttia.

Viime vuosina hurjaa vauhtia kasvaneen Adani Groupin pörssilistattujen yhtiöiden osakkeet lähtivät tuntuvaan laskuun, kun yhdysvaltalainen sijoitustutkimusyhtiö Hindenburg Research julkaisi laajan raportin, jonka mukaan Adanin yhtiöiden taloudenpidossa on merkittäviä epäselvyyksiä.

Hindenburg kutsuu raporttinsa otsikossa Adanin toimintaa ”historian suurimmaksi yrityshuijaukseksi”. Tutkimusyhtiö kiinnittää huomiota esimerkiksi Adani-konsernin veroparatiisikytköksiin ja Adani Groupin yhtiöiden korkeaan velkataakkaan sekä osakkeiden arvon paisumiseen.

Hindenburg tunnetaan yhdysvalloissa aktivistishorttaajana eli lyhyeksimyyjänä.

Lyhyeksimyynnissä sijoittaja uskoo osakekurssin laskevan, lainaa osakkeet toiselta sijoittajalta ja myy lainaamansa osakkeet eteenpäin. Jos kurssi laskee, voi lainaaja ostaa osakkeen takaisin edullisempaan hintaan, palauttaa osakkeen takaisin alkuperäiselle omistajalle ja tehdä voittoa osakekurssin laskun verran.

Hindenburg kertoo raporttinsa yhteydessä, että se on myynyt lyhyeksi myös Adani Groupiin liittyviä arvopapereita ja johdannaisia, joten tutkimusyhtiö hyötyy taloudellisesti Adanin yhtiöiden heikosta menestyksestä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Hindenburg on vuodesta 2020 alkaen ottanut tähtäimeensä noin 30 yhtiöitä.

Bloombergin laskelmien mukaan yhtiöiden osakekurssit putosivat tyypillisesti noin 15 prosenttia Hindenburgin raporttia seuraavana päivänä ja olivat laskeneet keskimäärin 26 prosenttia puolen vuoden päästä raportin julkistamisesta.

Yksi esimerkki tutkimusyhtiön kohteeksi joutuneista yrityksistä on sähköautovalmistaja Nikola, jonka perustaja Trevor Milton tuomittiin viime syksynä sijoittajien huijaamisesta.

Adani Group on kuitenkin ylivoimaisesti suurin yhtiö, johon noin kymmenhenkinen Hindenburg on toistaiseksi kyntensä iskenyt.

Gautam Adanin vuosikymmenten aikana rakentama monialaimperiumi on yksi Intian suurimmista yritysryppäistä, ja esimerkiksi Bloombergin ja Reutersin mukaan Adanin katsotaan olevan Intian pääministeri Narenda Modin läheinen tukija.

Adani Group kiisti Hindenburgin väitteet torstaina ja on Bloombergin mukaan sanonut julkaisevansa vielä perjantaina yksityiskohtaisen vastineen tutkimusyhtiön väitteille.

Bloombergin mukaan Adani Group kutsui Hindenburgin raporttia pahantahtoiseksi ja huonosti tutkituksi. Se kertoi myös tutkivansa oikeudellisia toimia yhdysvaltalaisyhtiötä vastaan.

Hindenburg on kertonut tutkineensa Adani Groupin toimintaa kahden vuoden ajan. Se vastasi torstaina Adani Groupin vastasyytöksiin Twitterissä ja kertoi toivottavansa mahdolliset oikeustoimet tervetulleiksi.

”Jos Adani on tosissaan, sen tulisi nostaa kanne myös Yhdysvalloissa, jossa me toimimme. Meillä on pitkä lista dokumentteja, joita vaatisimme oikeusprosessin tiedonhankintavaiheessa”, Hindenburg kirjoitti tiedotteessaan.

Hindenburgin raportti julkaistiin Adani Groupin näkökulmasta kiusalliseen aikaan, sillä konsernin lippulaivayhtiö Adani Enterprises aloitti perjantaina Intian suurimman osakeannin, jonka tarkoituksena on kerätä 2,5 miljardia dollaria esimerkiksi velkojen maksuun.

Adani oli Bloombergin mukaan houkutellut antiin joukon ankkurisijoittajia ennen Hindenburgin raportin julkaisemista.

Bloombergin mukaan Adanin yleisöannista oli merkitty Suomen aikaa perjantaina puoliltapäivin vain yksi prosentti. Uutistoimiston mukaan intialaiset sijoittajat kuitenkin odottavat yleisöanneissa tyypillisesti viimeiseen päivään asti ennen kuin merkitsevät osakkeita.

Toisaalta keskiviikon ja perjantain sukellusten jälkeen Adani Enterprisesin osakkeen hinta jäi 2 761 Intian rupiaan eli reiluun 31 euroon, mikä vähemmän kuin osakeannissa tarjottujen osakkeiden hintahaarukan alaraja 3 112 rupiaa eli noin 35 euroa.