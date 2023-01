Suomalainen Patrik Björkström sai peliyhtiöltä pienen tehtävän – Nyt hänen nimensä on skandaali­yhtiö FTX:n velkoja­listalla

Kryptopörssi FTX kaatui viime syksynä, kun yhtiön miljardiluokan velat paljastuivat. FTX:n velkojalistalla on muiden muassa pietarsaarelainen kuvittaja Patrik Björkström. Hän kertoo päätyneensä listalle sattumalta.

Kryptopörssi FTX ajautui konkurssiin viime marraskuussa. FTX:n taseessa on miljardien eurojen suuruinen aukko, ja yhtiön johtoa epäillään vakavista väärinkäytöksistä.

Viime torstaina julkistettiin lista FTX:n velkojista. Lista on valtava, 115-sivuinen taulukko, jossa mainitaan tuhansia yrityksiä eri puolilla maailmaa. Joukossa on myös neljä yhtiötä, joiden kotipaikaksi on merkitty Suomi.

Ehkä yllättävin suomalaisnimi listalla on Patrik Björkström Illustration. Kyseessä on pietarsaarelaisen kuvittajan Patrik Björkströmin toiminimi. Björkströmin mukaan hän päätyi FTX:n velkojalistalle varsin erikoisella tavalla.

Björkström tekee työkseen kuvituksia peliyhtiöille. Kalifornialainen peliyhtiö tarjosi hänelle viime syksynä pientä kuvitustyötä ja Björkström tarttui tarjoukseen.

”Toimeksianto oli aika tavallinen pieni työ, kaksi kuvitusta kehitteillä olevaan peliin. Aikataulu oli tiukka, mutta tein työn sovitusti.”

Björkström oli saanut kuvat valmiiksi marraskuun alussa, kun työn tilaaja kertoi, että heidän emoyhtiönsä eli kryptopörssi FTX oli hakeutunut konkurssiin.

Peliyhtiön toiminta loppui saman tien, eivätkä he pystyneet maksamaan laskua. Björkströmin mukaan häntä pyydettiin lähettämään lasku suoraan FTX:lle.

”Googlasin, että mikä ihmeen FTX. En ollut kuullutkaan sellaisesta yhtiöstä. Sitten uutisista tajusin, että nyt onkin vähän isompi juttu.”

Pelillä tai tilatuilla kuvilla ei ollut mitään tekemistä kryptovaluuttojen kanssa. Björkströmin mukaan hän ei ole koskaan sijoittanut kryptovaluuttoihin eikä edes seurannut kryptomarkkinoita. Silti hän päätyi skandaalinkäryisen kryptopörssin velkojaksi.

Björkström kuuli, että hänen nimensä komeilee FTX:n julkisella velkojalistalla, kun HS otti häneen yhteyttä perjantaina.

”Tiesin, että FTX oli minulle velkaa ja että siellä on jonkinlainen lista yhtiön velkojista, mutta en tiennyt, että sellainen lista tulisi julki.”

Björkström ei usko, että saa rahojaan FTX:ltä. Se ei juuri haittaa, sillä kyse oli pienestä summasta. Hänestä tilanne on lähinnä huvittava.

“Tuntuu hassulta. Vähän sellainen olo, että mitä ihmettä nimeni tuolla listalla edes tekee. Haluaisin pienen korvauksen muutaman päivän työstä, ja FTX:ltä taas puuttuu miljardeja.”

FTX:n velkojalistalla on kolme muutakin suomalaisnimeä: Aiven, Appfollow ja Supermetrics. Ne ovat kaikki nopeasti kasvavia ohjelmistoyhtiöitä.

Pilvipalveluyhtiö Aivenin mukaan FTX osti sen palveluita ulkopuolisen myyjän kautta, eikä Aivenilla siten ole suoraa asiakassuhdetta FTX:ään.

”Aiven on tunnistettu automaattisesti yhdeksi monista FTX:n velkojista konkurssimenettelyssä”, Aivenin viestintäjohtaja Anniina Sulku kertoo tekstiviestitse. Sulun mukaan kyseessä on pienestä, muutaman tuhannen dollarin summasta, eikä Aiven aio sen vuoksi jatkaa perimistoimia.

Toinen suomalaisyhtiö Appfollow ei kuuluisi FTX:n velkojalistalle, Appfollow’n lakimies Emma Laakkonen kertoo.

”Olemme toimittaneet heille [FTX:lle] yhden laskun aiemmin viime vuonna, mutta se tapahtui ennen FTX:n konkurssiin hakeutumista ja lasku maksettiin ajallaan, eli tällä hetkellä avoimia saatavia ei ole.”

”Olemme olleet Yhdysvaltojen päähän yhteydessä, että miten toimitaan, jotta nimi saadaan pois velkojien listalta, kun sille ei ole perustetta”, Laakkonen kertoo sähköpostitse.

Supermetrics ei vastannut HS:n sähköpostitse lähettämiin kysymyksiin.

” ”Kertaakaan urani aikana en ole nähnyt näin täydellistä epäonnistumista yrityssääntelyn toteutuksessa.”

FTX:n tilanne vaikuttaa siis varsin sekavalta, eikä ihme. Yhtiö pyöritti vuosien ajan valtavia rahamääriä ja sijoitti kryptomarkkinoille miljardien eurojen velkavivulla, mutta yhtiön johtoporras ei pitänyt kirjaa veloista ja varoista juuri nimeksikään.

FTX:n sotkuja selvittämään palkattu John J. Ray III on kuvannut FTX:n taloudellista tilannetta äärimmäisin sanamuodoin.

”Kertaakaan urani aikana en ole nähnyt näin täydellistä epäonnistumista yrityssääntelyn toteutuksessa tai luotettavan taloudellisen tiedon täydellistä puuttumista kuten tässä tapauksessa. Tilanne on ennennäkemätön”, Ray kirjoitti oikeudelle toimitetuissa asiakirjoissa marraskuussa.

Ray tunnetaan katastrofiyhtiöiden sotkujen siivoajana. Hän oli hoitamassa muun muassa energiayhtiö Enronin konkurssia vuosituhannen alkupuolella. Enron on yksi Yhdysvaltain historian tunnetuimmista ja pahamaineisimmista yritysskandaaleista.

Kirjanpidollisten väärinkäytösten lisäksi myös FTX:n yritysrakenne on herättänyt huomiota. Emoyhtiöllä on yli sata tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa, minkä lisäksi FTX:n johtajat ovat tehneet lukemattomia sijoituksia kasvuyhtiöihin ja muihin hankkeisiin.

Torstaina julkaistu FTX:n velkojaluettelo sisältää tiettävästi vain FTX:n yritysvelkojat. FTX:llä oli kryptopörssissä miljoonia asiakkaita, joiden varat ovat edelleen jumissa FTX-pörssissä. FTX:n asiakkaiden nimiä ei ole julkaistu.