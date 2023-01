Euroopan unionin pian voimaan tuleva tuontikielto venäläiselle dieselille on keskeinen syy hintojen kohoamiseen.

Raakaöljy on halventunut syksystä saakka, mutta dieselin vähittäishinta on paikoitellen kallistunut selvästi yli kahteen euroon litralta.

Syynä on Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja hyökkääjää vastaan määrätyt pakotteet.

”Aivan viime aikoina dieselin kallistuminen johtuu pääasiassa Euroopan unionin määräämästä venäläisen dieselin tuontikiellosta. Tuontikiellon voimaantulo on ennakoitu markkinoiden hinnoittelussa, minkä takia dieselin hinta suhteessa raakaöljyyn on suuri”, sanoo energiayhtiö ST1:n kaupallinen johtaja Timo Jokinen.

Euroopan unionin tuontikielto venäläiselle dieselille tulee voimaan sunnuntaina 5. helmikuuta. Venäjä on yksi maailman suurimmista dieseliä ulkomaille myyvistä valtioista.

Kesällä Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljyn hinta oli suurimmillaan 123 dollaria barrelilta. Tammikuussa hinta oli enimmillään 88 dollaria barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Jokisen mukaan myös maakaasun voimakas kallistuminen syksyllä joudutti dieselin kallistumista.

”Kun maakaasun hinta oli syksyllä korkeimmillaan, maakaasua korvattiin dieselillä energian tuotannossa, jolloin dieselin kysynnän kasvu johti sen kallistumiseen. Lisäksi maakaasua käytetään öljynjalostamoilla dieselin tuotantoon tarvittavan vedyn raaka-aineena, minkä takia kallis maakaasu nosti dieselin tuotantokustannuksia”, Jokinen sanoo.

Euroopassa on useita öljynjalostamoja, jotka tuottavat dieseliä venäläisestä raakaöljystä. EU:n tuontikielto venäläiselle raakaöljylle tuli voimaan joulukuun alussa. Venäjä on puolestaan lisännyt raakaöljynsä myyntiä Aasiaan ja etenkin Intiaan.

”Kun venäläinen raakaöljy korvataan jollakin toisella, tuotannon tehokkuus heikkenee, mikä johtaa myös dieselin kallistumiseen. Mielenkiintoinen kysymys on myös Kiinan avautumisen vaikutus dieselin hintaan, sillä lentopetroli kilpailee samasta molekyylistä kuin diesel”, Jokinen sanoo.

Kiinan avautuminen tarkoittaa koronaviruspandemian pahimmassa vaiheessa määrättyjen rajoitusten purkamista. Lentoliikenne Kiinan ja muiden valtioille lisääntyy matkustusrajoitusten poistamisen takia.

Rajoitusten purkaminen on myös omiaan piristämään maailmantalouden kasvua ja lisäämään polttoaineiden kysyntää.

Myös finanssiryhmä OP:n energia-alaan erikoistunut analyytikko Henri Parkkinen arvioi, että perimmäinen syy dieselin viime aikojen kallistumiseen on kysynnän ja tarjonnan epätasapaino.

”Raaka-ainemarkkinoilla on jonkin verran pulaa dieselistä, koska sitä on rohmuttu varastoihin ennen kuin EU:n tuontikielto tulee voimaan. Samaan aikaan, kun tarjonta tulee vähenemään tuontikiellon takia, on kysyntä säilynyt korkealla tasolla. Lisäksi tietyillä yhtiöillä on ollut tuotantokatkoksia.”

Vähittäishintojen kallistumista on todennäköisesti jouduttanut myös se, että eduskunta päätti vuonna 2020 poistaa vaiheittain parafiinisen dieselöljyn verotuen.

Vuoden 2021 alussa veronalennus pieneni 0,04 euroon litralta ja viime vuoden alussa 0,02 euroon litralta. Kuluvan vuoden alussa verotuki poistettiin kokonaan.