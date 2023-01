Sijoittajat saattavat olla liian toiveikkaita tulevaisuudesta, arvioivat Blackrock ja Amundi. Osakkeita voivat painaa alaspäin tulosten heikkeneminen, talous­kasvun hiipuminen, korkojen nousun jatkuminen ja Kiinan kuoppainen korona­toipuminen.

Isossa kuvassa eurooppalaisosakkeet ovat suunnanneet tänä vuonna ylöspäin viime vuoden kovan laskun jälkeen.

Osakeindeksi Stoxx 600 on noussut viime vuoden lopusta yli 7 prosenttia ja Stoxx 50 jo reilut 10 prosenttia tänä vuonna.

Euroalueen osakkeissa alkuvuosi onkin ollut yksi kaikkien aikojen parhaista. Esimerkiksi laaja Stoxx 600 -indeksi on noussut tammikuussa pistemääräisesti eniten vuoden 1987 jälkeen. Prosentuaalisestikin alkuvuoden nousu on ollut yksi vertailuhistorian suurimmista.

Viime vuonna Stoxx 600 -indeksi putosi noin 13 prosenttia.

Suuret varainhoitoyhtiöt Blackrock ja Amundi arvioivat, että osa sijoittajista on jo liian toiveikkaita, vaikka edessä siintää riskejä, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Alkuvuonna sijoittajiin ovat valaneet uskoa esimerkiksi energian hintojen maltillistuminen, inflaatiovauhdin hidastuminen ja Kiinan avautuminen koronarajoituksista.

”On vaarallista ajatella, että vain koska osakkeet menevät ylös, kaikki tulee olemaan hyvin”, sanoo osakesijoituksista vastaava johtaja Kasper Elmgreen Bloombergille.

Elmgreenin mukaan esimerkiksi yritysten tulosten odotetaan supistuvan, mutta tämä ei vielä näy osakkeiden hinnoissa.

Varainhoitajien mukaan osakemarkkinoilla riskejä luo edelleen myös Venäjän sota Ukrainassa, jonka synnyttämä tiukka energiatilanne voi jatkua asiantuntijoiden mukaan pitkään. Kuluva talvi on ollut Euroopassa hyvin lauha, mutta säät voivat myös muuttua toiseen suuntaan.

Asiantuntijoiden mukaan sijoittajien joukossa on myös liiallista toiveikkuutta liittyen keskuspankkien rahapolitiikkaan. Euroopan keskuspankki (EKP) on vakuuttanut kiristysten ja korkojen noston jatkuvan niin kauan kuin on tarpeellista inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi.

EKP päättää ohjauskoroistaan seuraavan kerran torstaina 2. helmikuuta.

Koska inflaatio on lähtenyt jo hieman hidastumaan, monet uskovat että korkojen nostot voivat päättyä tänä vuonna ja viitekorot lähteä sitä myötä jo laskuun.

Euroalueen taantuman tuloakin on toppuuteltu viime aikoina, mutta talouden alamäkeä ei ole vielä täysin varmasti peruttu.

”Uskomme, että aggressiivinen rahapolitiikan kiristyminen johtaa jyrkkään kasvumomentumin laskuun, mutta tätä ei ole vielä hinnoiteltu osakemarkkinoilla”, sanoo Bank of American strategi Sebastian Raedler Bloombergille.

Hän ennustaa Stoxx 600 -indeksin voivan laskea miltei 20 prosenttia kasvun hidastuessa.

Myös Kiinan avautuminen koronarajoituksista voi aiheuttaa kuoppaisuutta osakemarkkinoilla.