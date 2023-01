Diesel on kallista, mutta kauppa käy – Mitä automarkkinoilla tapahtuu?

Dieselin tuontikielto Venäjältä lähestyy. Häämöttääkö horisontissa seuraavaksi dieselautojen myynnin ja arvon romahdus?

Dieseliä tankkaava on saanut tänä ja viime vuonna tottua näkyyn, että dieselin hinta on reippaasti enemmän kuin vaikka 95-oktaanisen bensiinin.

Dieselautolla kulkevat ovat tankanneet viime aikoina kylmä hiki otsalla, sillä dieselin litrahinta on pysynyt sinnikkäästi kahden euron yläpuolella. Bensiiniä sen sijaan saa jo parikymmentä senttiä halvemmalla.

Tätä outoa asetelmaa selittää sunnuntaina tapahtuva käänne: Euroopan unioni kieltää tuolloin dieselin tuonnin Venäjältä.

Häämöttääkö horisontissa seuraavaksi dieselautojen myynnin ja arvon romahdus?

Sakan myymälä kuvattuna Helsingin Herttoniemessä viime keväänä.

Ei, uskoo autokauppaketju Sakan liiketoimintajohtaja Petri Poukkula. Sakalla eli Suomen Autokaupalla on 24 liikettä ympäri maata.

”Tankilla se tulee näkymään vain senteissä, korkeintaan kymmenessä. Mitä tulee autoihin, me seuraamme markkinoita, mutta emme usko [hinnoittelun] äkkiliikkeisiin. Automarkkinat tulevat elpymään”, Poukkula sanoo.

Vielä viime keväänä tilanne oli toinen. Sakan myynnistä 56 prosenttia oli dieseleitä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sodan alettua osuus laski alimmillaan 42 prosenttiin.

”Hinnat tulivat alas, kun sota puhkesi, mutta sitten tilanne normalisoitui. Kysyntä kasvoi kesän jälkeen ja nyt dieselkauppa käy todella hyvin.”

Käytettyjen autojen kauppa laski viime vuonna koko alalla, mutta toisaalta se oli vain pudotusta koronan siivittämistä ennätyslukemista. Pandemian syvimpinä hetkinä suomalaiset ostivat autoja kovaan tahtiin kotimaan matkailuun.

”Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa vedetään peräkärryjä ja -vaunuja. Nykydiesel on tänne äärimmäisen hyvä vaihtoehto. Vaikka liikenne sähköistyy, niin se on erittäin hidasta”, Poukkula sanoo.

Ketjun myymien dieselautojen keskihinta on pyörinyt noin 18 000 eurossa.

Sakan arviot voisi ottaa myyntipuheena, mutta tilastot puoltavat dieselin tasaista asemaa Suomessa.

Dieselillä liikkuvia henkilöautoja on hieman yli 700 000, mikä on neljännes autokannasta. Neljänneksen osuus on pysynyt käytännössä samana liki vuosikymmenen ajan.

Uusien autojen ensirekisteröinneissä dieselautojen osuus on vajonnut noin 6–8 prosentin tuntumaan. Sen sijaan käytettyjen autojen markkinoilla joka kolmas myytävä auto on diesel.

Autoalan tiedotuskeskuksen laskelmien mukaan ne ovat käytettyjä bensiiniautoja uudempia. Tästä syystä dieseleitä pyörii nyt ja tulevaisuudessa Suomen teillä valtavasti.

Silti dieselin kuolemaa povataan vuosittain. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa katsoo, että markkinoilla ei tapahdu mitään ihmeellistä ainakaan pariin vuoteen.

”Siellä on kohderyhmää, jotka ajavat paljon. Työntekijöitä, jotka kiertävät Suomea, taksinkuljettajia, mökkimatkaa tekeviä ja niin edelleen”, Rissa listaa.

No muuttuuko maailma ensi sunnuntaina? Ei, vastaa myös Rissa.

”Dieseliä on maailmalla tarjolla aika paljon, ja näyttäisi tulevan lämmin kevät. Sen takia meillä ei ole polttoaineista ongelmaa, ja niitä ei tarvitse niin paljoa käyttää lämmitykseen”, Rissa sanoo.

”Tässä on paremmat kuukaudet edessä.”