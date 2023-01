OP:n ekonomistien mukaan laskusuhdanne koettelee taloutta laajasti.

Suomen talous vaipuu tänä vuonna lievään taantumaan, vaikka pahimmat huolet energiakriisistä ovat hellittäneet, arvioi OP-ryhmä suhdanne-ennusteessaan.

OP pitää ennusteensa ennallaan ja ennakoi Suomen talouden supistuvan 0,5 prosenttia tänä vuonna ja kääntyvän ensi vuonna 0,5 prosentin kasvuun.

”Viime kesän jälkeen ennusteeseemme on tarvinnut tehdä lähinnä hienosäätöä, jos sitäkään. Tämä ei silti tarkoita sitä, että talouden näkymä olisi selkeä. Näköpiirissä on enemmänkin pari vuotta epämääräisen heikkoa kehitystä kuin selväpiirteinen taantuma ja rivakka elpyminen”, sanoo OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

OP:n ekonomistien mukaan laskusuhdanne koettelee taloutta laajasti. Niin vienti, yksityinen kulutus kuin investoinnitkin heikkenevät. OP odottaa myös työllisyysasteen heikkenevän hieman.

Pankkiryhmä toteaa, että inflaatio saavutti huippunsa talvella. OP kuitenkin odottaa kuluttajahintojen nousun vaimenevan hitaasti. Erityisesti palvelujen hinnat taittuvat nihkeästi, koska palkkapaineet lisääntyvät.

Inflaation odotetaan kuitenkin hidastuvan tänä vuonna vauhdikkaasti energian ja ruoan hintojen maltillistumisen myötä. Nykyisillä energian hinnoilla inflaatio voi hidastua jopa odotettua nopeammin.

OP odottaa pohjainflaation pysyvän Suomessa yli neljän prosentin vauhdissa tänä vuonna. Tämän jälkeen pohjainflaatio hitaasti laskee.

Kovaa laukkaava inflaatio ja korkojen rivakka nousu näkyvät voimakkaimmin yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa.

Viime vuonna yksityinen kulutus kasvoi, vaikka reaalitulot hupenivat. Kasvua pönkittivät korona-aikoina kertyneet säästöt. Kulutuksen myötä säästämisaste painui matalimmilleen sitten 1980-luvun lopun.

Tänä vuonna säästämisasteen on OP:n mukaan määrä nousta. Yksityinen kulutus supistuu, koska korot ovat nousseet ja taloustilanne heikkenee. Sen sijaan käytettävissä olevien reaalitulojen OP ei odota enää vähenevän.

”Vuonna 2022 nopea hintojen ja korkojen nousu koetteli erityisesti kotitalouksia. Tänä vuonna yritysten tilanne alkaa heikentyä kustannusten noustessa ja kysynnän huonontuessa. Tämän seurauksena niin työllisyyden kuin investointien kehitys kääntyy laskuun”, Heiskanen arvioi.

Nopea korkojen nousu on hyydyttänyt asuntomarkkinoita viime kuukausina. OP:n mukaan asuntokauppaa käydään nyt poikkeuksellisen vähän ja hinnat ovat laskussa laajasti.

OP ennustaa, että tänä vuonna asuntojen hinnat laskevat keskimäärin 4–6 prosenttia, ja lasku on kovinta suurissa kaupungeissa.

OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela sanoo, että nykyiset euriborit pitävät jo sisällään odotuksen siitä, että Euroopan keskuspankki kiristää rahapolitiikkaansa edelleen.

”Tällä hetkellä on vielä jonkin verran epävarmuutta siitä, miten korkealle korot tulevat nousemaan. Selvää kuitenkin on, että suurin nousu on jo takana ja lyhyiden korkojen kehitys on tänä vuonna viime vuotta maltillisempaa”, Kortela sanoo tiedotteessa.