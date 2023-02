Veneiden vuokravälityspalvelu Skipperi on kerännyt seitsemän milljoonan euron rahoituksen.

Veneiden vuokravälityspalvelu Skipperi on kerännyt seitsemän miljoonan euron rahoituksen ja laajenee sen turvin Australian Brisbaneen ja useisiin kaupunkeihin Yhdysvalloissa.

Rahoituskierrosta johti tunnettu moottorivalmistaja Yamaha Motor, joka tiedotteen mukaan pitää Skipperiä tärkeänä kumppanina.

“Skipperi on ainoa teknologia-alan yritys, joka on itse kehittänyt toimivan digitaalisen alustan, jonka avulla yhä useampi pääsee nauttimaan veneilystä. Veneilykerhot ovat useimmille liian kalliita ja epäkäytännöllisiä”, sanoo Yamaha Motorin meriliiketoiminnan johtaja Toshiaki Ibata tiedotteessa.

Rahoituskierrokseen osallistuivat myös Baltiska Handels Sverige, Matu Capital ja HP Capital.

Lue tästä jutusta koko Skipperin tarina: Suomalaisesta vuokravenepalvelusta tuli menestystarina.

Skipperillä on kaksi palvelua.

Fleet on veneiden yhteiskäyttöpalvelu, jossa veneilijät voivat käyttää satoja veneitä eri maissa kausikohtaisella kuukausimaksulla. Rent on puolestaan vertaisvuokrauspalvelu, jossa veneenomistajat voivat vuokrata veneitään toisille.

”Veneily on perinteisesti nähty paljon aikaa vievänä ja kalliina harrastuksena. Kyselyiden mukaan yli 53 prosenttia jäsenistöstämme on liittynyt palveluun siksi, että oman veneen omistaminen on liian kallista”, sanoo tiedotteessa toinen Skipperin perustajista, toimitusjohtaja Kristian Raij.

Viime vuonna Fleet-palvelun kautta tehtiin noin 40 000 venevarausta. Keskimääräinen ajoaika oli 3,8 tuntia ja keskimääräinen etäisyys 16 merimailia.

Palvelun veneissä hyödynnetään geo-aitoja ja tekoälyä. Geo-aidat käyttävät veneiden navigaatiossa auttavan laitteen eli karttaplotterin gps-signaalia ja varoittavat esimerkiksi matalista vesistä. Tekoäly puolestaan auttaa havaitsemaan veneeseen tulleet vauriot, joista se ilmoittaa huoltohenkilökunnalle.

Skipperi perustettiin vuonna 2017. Se on kerännyt yhteensä 12,6 miljoonaa euroa rahoitusta. Yritys toimii ennestään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa.