Bloomberg: Brexitin hinta Britannialle on yli 110 miljardia euroa vuodessa

Uuden arvion mukaan Britannian talous olisi voinut kehittyä merkittävästi paremmin, jos se ei olisi eronnut EU:sta.

Uusi arvio Brexitin hinnasta Britannialle on julkaistu.

Brexitin eli Britannian eroamisen EU:sta on arvioitu maksavan maalle sata miljardia puntaa vuodessa, selviää Bloombergin tekemästä tuoreesta arviosta. Summa vastaa noin 113,8 miljardia euroa.

Luku pohjautuu useisiin eri asioihin, kuten investointeihin sekä työvoiman rekrytointiin liittyviin seikkoihin.

Britannian bruttokansantuotteen kehitystä on verrattu siihen, miten G7-maiden perusteella Britannian talous olisi voinut kehittyä, jos se ei olisi eronnut EU:sta.

G7-mailla tarkoitetaan Yhdysvaltoja, Kanadaa, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, Japania ja Britanniaa.

Britannian bruttokansantuote olisi arvion mukaan neljä prosenttia suurempi, jos se ei olisi lähtenyt EU:sta.

Myös investoinnin luvut kertovat brexitin kustannuksista. Investoinnit ovat kasvaneet 19 prosenttia vähemmän verrattuna G7-maiden keskiarvoon.

Oleellista on se, että EU:sta lähteminen on vaikuttanut nopeammin Britannian talouteen kuin on odotettu, huomauttavat ekonomistit Ana Andrade ja Dan Hanson Bloombergin jutussa.

Brexitin taloudellisten vaikutusten arvioimista Britannialle hankaloittaa muun muassa koronaviruspandemia. Arviot eivät ole tarkkoja, eikä niiden tekeminen ole helppoa.

Brexit-kansanäänestys järjestettiin vuonna 2016. Virallisesti maa erosi EU:sta tammikuussa 2020.

Brexitin kustannuksista Britannialle on esitetty erilaisia arvioita.

Joulukuussa uutisoitiin Centre for European Reform -ajatuspajan raportista, jonka mukaan Brexit olisi maksanut vuoden 2022 toisella neljänneksellä maalle lähes 38 miljardia euroa. Arvio pohjaa menetettyyn kauppaan ja investointeihin.