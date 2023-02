Volkswagen, Toyota ja Škoda löytyvät hinaustilastojen kärjestä, kertoo vakuutusyhtiö POP Vakuutus.

Suomen hinatuin automalli on Volkswagen Golf, laskelmoi vakuutusyhtiö POP Vakuutus.

Se selvitti, mitkä ovat vuoden 2022 loppuun mennessä olleet yhtiön hinatuimmat autot. Tiedot nojaavat yhtiön käyttämän hinaus- ja tiepalveluyhtiö Vikingin tilastoihin.

”Kansanautonakin” pidetyn Golfin osuus hinauksista on noin neljä prosenttia. Heti sen perässä ovat Toyota Avensis sekä Škoda Octavia reilun kahden prosentin osuudella.

”Yli 10-vuotiaita autoja hinataan eniten ja hinausmäärät tasaisesti kasvavat, mitä vanhempi auto on”, kertoo tiedotteessa POP Vakuutuksen korvauspuolen operatiivinen päällikkö Tommi Lehmusvirta.

Autokannan keski-ikä kasvaa koko ajan: liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuoden lopussa 12,9 vuotta.

Erilaiset moottorin käyntihäiriöt ovat vakuutusyhtiön mukaan yleisin hinauksen syy, niitä on tapauksista noin 18 prosenttia. Toiseksi yleisin syy on käynnistysvaikeudet.

Rengasrikkoon päättyy kahdeksan prosentin matka ja akku on tyhjä kuudella prosentilla vakuutusyhtiön asiakkaista.

Sen sijaan väärän polttoaineen tankkaaminen on hyvin harvinaista.

POP Vakuutus on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi. Yhtiö on osa POP Pankki -ryhmää ja sillä on 180 000 asiakasta.

Skoda Octavian farmariversio kuvattuna vuonna 2000.