Rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea vihjaa, että ohjauskorkojen nostamista jatketaan.

Yhdysvaltojen keskuspankki hidastaa rahapolitiikan kiristämistä.

Keskuspankin rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea ilmoitti keskiviikkona kohottavansa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä.

Päätös oli yksimielinen ja se tarkoittaa, että ohjauskoron vaihteluväli on nyt 4,50–4,75 prosenttia. Viimeksi ohjauskorko on ollut yhtä korkealla lokakuussa 2017.

Joulukuussa keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksikköä ja sitä ennen neljä kertaa peräkkäin 0,75 prosenttiyksikköä. Se ei ole lähihistoriassa koskaan aiemmin nostanut yhden vuoden kuluessa ohjauskorkoa yhtä paljon kuin viime vuonna.

Avomarkkinakomitea perustelee päätöstään sillä, että kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on edelleen liian nopeaa keskuspankin hintavakaustavoitteeseen nähden.

Rahoitusmarkkinoilla on viime aikoina odotettu keskuspankilta vihjeitä, missä vaiheessa kuluvaa vuotta rahapolitiikan kiristäminen lopetetaan. Tällaista vihjettä avomarkkinakomitea ei antanut, vaan se pikemmin ennakoi koronnostojen jatkuvan.

”Päätöstä voi pitää pienenä yllätyksenä niille, jotka odottivat, että keskuspankki kiristäisi rahapolitiikkaa tämän jälkeen enää yhden kerran tänä vuonna. Avomarkkinakomitea vihjaa, että tulossa olisi vielä pari koronnostoa, vaikka se ei vaikuta olevan inflaation laaja-alaisuudesta yhtä huolissaan kuin aikaisemmin”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Arvopaperimarkkinoilla ei tapahtunut suuria muutoksia välittömästi päätöksen julkistamisen jälkeen.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti oli joulukuussa 6,5 prosenttia, kun sen keskuspankin tavoitteen mukaan pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Nopeinta inflaatiovauhti oli viime heinäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta. Toisin sanoen inflaatiovauhti hidastui syksyn aikana selvästi.

Keskeisiä syitä poikkeuksellisen nopeaan inflaatioon ovat kansainväliset tarjontahäiriöt ja suuri kysyntä, jota on lisännyt etenkin voimakas finanssipoliittinen elvytys. Kun kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa, inflaatio kiihtyy.

Yhdysvalloissa talous on myös ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempaa. Tämä on johtanut verraten suuriin palkankorotuksiin, jotka ovat jouduttaneet inflaatiota.

Aikaisempaa pienempiä koronnostoja puoltaa talouskasvun hidastuminen, joka myös jarruttaa inflaatiota.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi tiistaina julkaistussa suhdanne-ennusteessaan, että Yhdysvaltojen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia. Viime vuonna talous kasvoi IMF:n mukaan 2,0 prosenttia.