Korkojen nousu siivitti Nordean erinomaiseen tulokseen viime vuoden lopulla. Yhtiö odottaa kannattavuutensa pysyvän hyvänä myös tänä vuonna.

Finanssiyhtiö Nordea teki loka–joulukuussa odotettua vahvemman tuloksen.

Konsernin liikevoitto vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana oli 1,61 miljardia euroa, kun vuosi sitten liikevoitto jäi 1,28 miljardiin euroon.

Analyytikot odottivat loka–joulukuun liikevoitoksi 1,49 miljardia euroa, selviää tietopalvelu Refinitivistä.

Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit nostivat viime vuonna ohjauskorkojaan poikkeuksellisen nopeasti, ja Nordea tekee nyt nousseiden korkojen ansiosta vahvaa tulosta. Nordean korkokate nousi liki kolmanneksella vuoden takaisesta. Pankin korkokate oli loka–joulukuussa 1,64 miljardia euroa, kun vuosi sitten samalla ajanjaksolla korkokate oli 1,26 miljardia euroa.

Korkokate syntyy lainoista perittävien korkojen ja talletuksille maksettavien korkojen erotuksesta.

Nordean oman pääoman tuotto nousi sekin tuntuvasti vuoden takaisesta ja ylitti analyytikkojen ennusteet. Oman pääoman tuotto oli nyt 15,9 prosenttia, kun vuosi sitten luku jäi 11,3 prosenttiin. Oman pääoman tuotto kertoo pankin kannattavuudesta.

Nordean luottotappiot pysyivät käytännössä vuoden takaisella tasolla ollen 59 miljoonaa euroa.

Nordean palkkiotuotot sen sijaan supistuivat 12 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Yhtiön hallinnoima varallisuus pieneni 13 prosenttia 359 miljardiin euroon heikon markkinakehityksen sekä rahavirtojen seurauksena. Myös pääomamarkkinatoiminta jatkui vaisuna, mikä heikensi osaltaan palkkiotuottoja

Nordean hallitus esittää, että yhtiö jakaisi omistajilleen etänä vuonna 0,80 euron osingon osakkeelta. Viime vuonna Nordea jakoi 0,69 euron osingon osaketta kohden.

”Levottomasta toimintaympäristöstä huolimatta Nordean vuosi oli jälleen vahva”, sanoo Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen tiedotteessa.

Nordea odottaa, että sen kannattavuus pysyy hyvänä myös tämän vuoden aikana, vaikka taloustilanne onkin epävarma.

”Vuoden 2023 alussa makrotaloudessa on edelleen paljon epävarmuutta. Odotamme toimintaympäristön olevan haasteellinen myös tulevina neljänneksinä”, yhtiö kertoo.

”Nordealla on vahva liiketoimintamalli, jonka ansiosta konsernilla on kyky kestää Pohjoismaissa lisääntynyttä makrotalouden epävarmuutta. Nordea pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja odottaa, että vuoden 2023 oman pääoman tuotto on yli 13 prosenttia”, yhtiö kertoo tulostiedotteessa.