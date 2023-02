HS kysyi lukijoiltaan, miten he ovat hyödyntäneet nopeasti työpaikoille levinnyttä luovaa tekoälyä, Chat GPT:tä, töissään.

Joulukuussa nettiin ilmestynyt luova tekoälymalli, Chat GPT, on napattu käyttöön työpaikoilla.

Chat GPT on chattibotti, jolta voi kysyä kysymyksiä. Vastauksena saa selvällä suomenkielellä tuotettua tekstiä. Sitä voi pyytää myös koodaamaan.

Aiemmin HS kertoi, mitä vaikutuksia luovalla tekoälyllä on työelämään ja missä työtehtävissä kone voi osin korvata ihmisen. Asiaa avataan myös HS Visio -podcastissa.

Lue lisää: Chat GPT on uimassa nopeasti Suomen työpaikoille – professori kertoo, miten se vaikuttaa töihimme

Lue lisää: Podcast: Työnteon loppu

HS kysyi lukijoiltaan, millaisissa työtehtävissä he ovat käyttäneet luovaa tekoälyä. Tämän jutun kirjoitushetkellä kyselyyn on vastannut yli 75 ihmistä.

Jutussa on käytetty sitaatteja ja esimerkkejä vain niiltä ihmisiltä, joiden henkilöys on toimituksen tiedossa.

Vastaajat kertovat käyttäneensä Chat GPT:tä monissa ei tehtävissä koodaamisesta päätöksentekoon ja näkökulmien pallotteluun. Myös opiskelijat kertovat hyödyntäneensä mallia.

Töiden ja opiskelun lisäsi mallista on haettu viihdettä. 50-vuotias vastaaja kertoo väitelleensä huvin vuoksi koneen kanssa.

Monet vastaajat kertovat käyttäneensä Chat GPT:tä kirjoittamisensa tukena.

Työntekijät ovat esimerkiksi pallotelleet eri näkökulmia, ideoineet tuotenimiä ja tuotekuvauksia, luonnostelleet tekstejä, pohtineet blogitekstien aiheita, kääntäneet, oikolukeneet, hakeneet lähteitä ja ideoineet tutkimusaiheita luovan tekoälyn avulla.

”Sähköpostiviestien ja esimerkiksi myyntimateriaalien tuottamisessa Chat GPT on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja aikaa säästäväksi työkaluksi”, kertoo kansainvälisessä IT-konsultointiyrityksessä myyntityötä tekevä 28-vuotias vastaaja.

Eräs henkilö kertoo kirjoittaneena tekoälyn avulla kokonaisen luvun valtiolle tekemästään selvityksestä.

Erästä vastaajaa tekoäly on auttanut työnhaussa.

"Olen käyttänyt Chat GPT:tä myös työnhaussa kirjoittamisen tukena. Tekoäly on auttanut minua sanoittamaan, miten kokemukseni voisi olla työnantajalle hyödyksi roolissa, johon he hakevat työntekijää”, kertoo 34-vuotias vastaaja.

Myös koulumaailmasta löytyy esimerkkejä. 19-vuotias vastaaja kertoo hyödyntäneensä mallia esseiden kirjoittamisessa. Englanninkielisten esseiden kirjoitus onnistuu hänen mukaansa hyvin, mutta suomenkielisten tekstien kanssa tilanne ei ole yhtä hyvä.

Tästä huolimatta hän ei pidä esseiden kirjoittamista olennaisimpana käyttökohteena tällä hetkellä.

”Mielestäni paras käyttökohde tällä hetkellä on kuitenkin suurien asiakokonaisuuksien tiivistäminen ja auki selittäminen. Tämä toimii hyvin myös materiaalien sisäistämisessä", opiskelija kertoo.

Myös useampi opettaja kertoo ottaneensa luovan tekoälyn käyttöön. Oppilaat ovat käyttäneet mallia esimerkiksi postmodernin runouden luomiseen. Eräs opettaja kertoo, että on antanut oppilaidensa hyödyntää Chat GPT:tä jopa kokeessa.

Moni vastaaja mainitsee käyttäneensä Chat GPT:tä tai jotain muuta mallia koodauksessa.

39-vuotiaan teknologiajohtaja kertoo käyttävänsä tekoälyä apunaan koodauksessa päivittäin. Hänelle Chat GPT ei ole paras vaihtoehto, mutta muita palveluita hän kehuu erittäin käyttökelpoisiksi. Hänen mukaansa tekoäly on nostanut hänen oman työnsä tuottavuutta merkittävästi.

”En pidä tekoälyä lainkaan uhkana, vaikka se poistaakin osan työstä, sillä tällöin me ihmiset voimme käyttää aivokapasiteettiamme tietokoneen tukemana huomattavasti paremmin”, hän kirjoittaa.

Kyselyn vastaajilta tulee sekä risuja että ruusuja chattibotille.

”Työni sisältää paljon moniammatillista yhteistyötä. Tällöin ’vieraiden’ tieteenalojen termien ja teorioiden opetteluun menee energiaa. Chat GPT on monen alan kohtelias kollega, joka auttaa mukisematta. Erityiskysymyksissä siitä ei juuri ole apua”, kertoo 43-vuotias vastaaja.

”Chat GPT on kuin vanhempi kollega, jolta voi kysyä melkein mistä vain. Hänellä on vain valitettavan korostunut itsetunto, eikä hän osaa arvioida, ovatko hänen näkemyksensä laisinkaan luotettavia vai eivät. Hänessä on vähän miesselittäjän vikaa: hän kertoo vakuuttavasti myös asioista, mistä hän ei oikeasti tiedä tai mitä hän ei oikeasti osaa", kertoo 34-vuotias vastaaja.

Toinen 34-vuotias vastaaja huomauttaa, että ihmisten on syytä suhtautua terveellä kriittisyydellä mallin tarjoamaan tietoon. Hän sanoo, ettei luota täysin malliin sellaisissa aiheissa, joista hän ei ennalta tiedä mitään.

Lisäksi tietoturva-asiat mietityttävät vastaajia.

"Asiakkaan ongelmaa ei voi syöttää tietoturvasyistä järjestelmään, jonka toiminnasta ei ole mitään tietoa”, kertoo 30-vuotias vastaaja.

Osa on innoissaan siitä, miten selkeää tekstiä malli tuottaa. Osaa tekstin tyyli ei miellytä. 54-vuotias vastaaja kuvaa tekstin tyyliä ”yllättävän kankeaksi ja konservatiiviseksi”. Se tuo hänelle mieleen poliitikon tai virkahenkilön ilmaisutavan.