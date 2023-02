Toimitusjohtaja Mika Kantola lopettaa työssään perjantaina.

Sarastian hallitus on nimittänyt yhtiön talousjohtajan Anette Vaini-Antilan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Talous- ja henkilöstöhallinnon yritys Sarastia vaihtaa toimitusjohtajaa, yritys tiedottaa.

Kantola ehti työskennellä Sarastialla ja sitä edeltäneissä organisaatioissa yli 15 vuotta.

Sarastia on ollut kyseenalaisessa julkisuudessa viime vuoden keväästä lähtien, kun Helsingin kaupunki siirtyi uuteen palkanmaksujärjestelmään. Sarastian toimittamassa järjestelmässä ilmeni pitkin viime vuotta selkeitä puutteita, ja kaupungin palkanmaksu on takkuillut pahasti; palkkoja on maksettu liikaa, liian vähän, välillä ei lainkaan.

Ongelmat ovat jatkuneet tämän vuoden puolellakin. HS kertoi esimerkiksi tammikuun puolivälissä naisesta, joka sai palkkaa kerralla noin 20 000 euroa.

Sarastian tarjoaman palkanmaksujärjestelmän käyttöönotto tuotti vuonna 2022 Helsingin kaupungille 3–4 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Vuoden 2023 budjetista on varattu kuusi miljoonaa euroa palkkaongelmien korjaustoimenpiteisiin.