Taloyhtiöiden kustannukset ovat olleet nousussa laaja-alaisesti. Danske Bankin mukaan taloyhtiöiden tiukentuva rahatilanne näkyy jo pankeissa.

Taloyhtiöiden osakkaiden olisi hyvä varautua 10–20 prosentin korotuksiin hoitovastikkeissa, varoittaa Danske Bank.

Viimeisimpien tilastojen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat viime vuoden heinä–syyskuussa 11,5 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi lämmityksen, veden, huollon, korjausten ja jätehuollon hinnat ovat olleet nousussa.

Taloyhtiöt kattavan kiinteistön hoito- ja ylläpitokuluja hoitovastikkeita keräämällä. Sen lisäksi osakkaan maksettavana saattaa olla rahoitusvastike, jolla lyhennetään taloyhtiölainaa.

Hintojen nousu näkyy taloyhtiöissä siis laaja-alaisesti. Danske Bankin mukaan tilanne on huomattu jo pankeissakin, koska osa taloyhtiöistä viivyttää lainanlyhennyksiä saadakseen seuraavan vastike-erän. Lisäksi taloyhtiöiden talletustase supistui joulukuussa 14 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Danske Bankin asunto-osakeyhtiöiden rahoituksesta vastaava johtaja Ville Roihu sanoo, että monissa taloyhtiöissä tarvetta käteiselle on jo nyt, mutta osa yhtiöistä haluaa sinnitellä kevään yhtiökokoukseen ennen kuin korottaa vastikkeita.

”Jos vastikkeita ei ole tarkistettu viime kevään jälkeen, on asukkaiden hyvä varautua 10–20 prosentin nousuun omassa hoitovastikkeessa. Jos taloyhtiön tili on tyhjä, on tärkeää säästää tilille puskuria mahdollisia yllättäviä menoeriä varten”, Roihu sanoo tiedotteessa.

Roihu myös kannustaa osakkaita osallistumaan yhtiökokoukseen, koska siellä tehtävät päätökset voivat vaikuttaa omaan talouteen merkittävästi.

”Yhtiökokouksessa osakkaat päättävät muun muassa siitä, paikataanko talven alijäämä korotetulla vastikkeella vähitellen vai annetaanko taloyhtiölle valtakirja tarvittaessa periä kahden kuukauden ylimääräinen vastike”, Roihu sanoo.

Huoneistokeskus kertoi tammikuussa, että taloyhtiöiden hoitovastikkeet ovat jo olleet nousussa. Kiinteistönvälitysketjun selvityksen mukaan hoitovastikkeiden mediaaniarvot ovat nousseet vuoden takaisesta lähes kaikissa suurissa kaupungeissa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksestä keskimmäistä lukua.

Esimerkiksi Helsingissä kerrostalojen hoitovastike kohosi 4,90 euroon neliöltä, kun se vuotta aiemmin oli 4,60 euroa. Tällöin korotus on ollut 6,5 prosenttia.