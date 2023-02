Suomalaiset ostavat yhä enemmän yli tonnin puhelimia – ero Ruotsiin on silti yhä hurja

Älypuhelinten myyntiin odotetaan alhoa maailmanlaajuisesti. Suomessa kovassa kasvussa on ollut uusimpien ja kalleimpien mallien myynti.

Eteläkorealainen laitevalmistaja Samsung uskoo, että suomalaiset ovat vihdoin innostuneet kalliista älypuhelimista.

Viime vuonna Samsungin yli 1 000 euroa maksavien älypuhelinten myynti kasvoi Suomessa kolmanneksen. Toiseksi kalleimmassa hintaluokassa eli 600–1 000 euron puhelimissa kasvua syntyi jopa 58 prosenttia.

Sen sijaan alle 300 euron älypuhelinten myyntimäärä väheni kymmenyksen verran.

Kappalemääräisesti suomalaiset ostavat Samsungin puhelimista edelleen halvimpia, alle 300 euron älypuhelimia. Siksi yhtiön laitteiden kokonais­myynti­määrä kasvoi Suomessa vain seitsemän prosenttia.

Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom kertoo, että suomalaiset ovat tähän saakka ostaneet verrokkimaita halvempia älypuhelimia.

”Suomessa älypuhelinten keskihinta on noin 450 euroa, kun muissa Pohjoismaissa se on yli 700 euroa. Suomessa lähtökohtaisesti on kelvannut sellainen peruslaite”, Engblom sanoo.

Viime vuoden myynnin kasvu ei ollut poikkeus, vaan trendi on ollut selvä jo aiemmin. Kalleimpien mallien myynti oli Engblomin mukaan roimassa kasvussa jo vuonna 2021.

”Sama näkyy markkinassa yleisesti. Selkeä trendi on, että Suomessa ostetaan nyt parempia puhelimia kuin aiemmin”, Engblom sanoo.

Viime vuonna suomalaisten ostamien älypuhelinten keskihinta oli loka–joulukuussa 473 euroa, kun vuotta aiemmin keskihinta oli 441 euroa, ilmenee markkinatutkimusyhtiö Gfk:n kokoamista tiedoista. Ruotsissa keskihinta oli viime vuoden lopulla 801 euroa, kun vuotta aiemmin keskihinta oli 766 euroa.

Ruotsin korkeita hintoja selittävät Gfk:n mukaan muun muassa se, että naapurimaassa puhelinten ja liittymien kytkykauppa on hyvin yleistä.

Liittymiä ja laitteita myyvästä DNA:sta vahvistetaan, että viime vuonna juuri kalliimpien puhelinten myynti kasvoi niin DNA:n myymälöissä kuin puhelinmarkkinoilla yleisestikin. Kaikkiaan myytyjen puhelinten määrä säilyi melko samalla tasolla, mutta euroissa puhelinmarkkina kasvoi yli 10 prosenttia, kerrotaan DNA:lta.

DNA:n mukaan kalliiden puhelinten kasvuluvuissa näkyy inflaation vaikutus hintoihin. Tämän lisäksi suomalaisten on huomattu haluavan panostaa puhelimiinsa jatkuvasti hieman entistä enemmän.

Nyt tammikuussa yli 1 300 euron älypuhelinten myynti DNA:lla liki nelinkertaistui vuodentakaiseen nähden.

Samsung on maailman suurin älypuhelinten valmistaja koko viime vuoden toimitusmäärissä mitattuna. Yhtiön suurimman kilpailijan eli Applen toimitusmäärät olivat loka–joulukuussa Samsungia suuremmat. Samsungin ja Applen jälkeen isoimmat älypuhelintoimijat ovat kiinalaiset Xiaomi, Oppo ja Vivo.

Tämän vuoden ennusteet alalle eivät ole lainkaan riemukkaita, koska yleinen hintojen ja korkojen nousu sekä muu talouden epävarmuus vaikuttavat ihmisten ostohaluihin.

Samsung kertoi sen laitteiden kysynnän huvenneen roimasti viime vuoden toisella puoliskolla. Erityisesti loppuvuonna halvempien ja keskihintaisten mallien myynti rojahti odotuksia enemmän. Hinnakkaammat tuotteet sen sijaan sinnittelivät paremmin myös maailmalla.

Koko maailmassa älypuhelinten toimitukset hupenivat 18,3 prosenttia loka–joulukuussa, joka on yleensä vahvaa lahjasesonkia. Toimitusten määrä hupeni nopeammin kuin koskaan aiemmin ja matkapuhelimia toimitettiin yhteensä 300,3 miljoonaa kappaletta, kertoo markkinatutkimusyhtiö International Data Corporation (IDC).

Ensimmäistä kertaa historiassa vuoden tärkeimmän sesongin toimitusmäärät olivat edellistä vuosineljännestä pienemmät.

Koko viime vuonna älypuhelinten toimituksia tehtiin reilut 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Puhelintoimitusten määrä oli pienimmillään sitten vuoden 2013.

Samsung odottaa kaikkien hintaluokkien älypuhelinten kysynnän laskevan edelleen tammi–maaliskuussa loppuvuodesta. Yhtiö odottaa koko älypuhelin­markkinan supistuvan tänä vuonna, mutta lasku on erityisen kovaa halvemmissa malleissa.

Apple on kertonut odottavansa Iphone-myynnin kohenevan Kiinan-tuotannon palatessa normaaliin tahtiin. Apple myös vastikään laski tuoreiden Iphone 14 pro -mallin puhelintensa hintoja Kiinassa.

Myös IDC arvioi kysynnän pysyvän alavireisenä vuoden loppupuolelle saakka.

”Positiivista on se, että kuluttajille voi olla tarjolla anteliaampia tarjouksia ja kampanjoita vuoden 2023 aikana, kun alalla mietitään uusia tapoja myydä enemmän laitteita, erityisesti kalleimpia malleja”, sanoo IDC:n tutkimusjohtaja Anthony Scarsella yhtiön tilastojulkistuksessa.

Laitemyyjät houkuttelevat asiakkaita kalliimpien puhelinmallien pariin esimerkiksi maksujärjestelyillä.

Halvat puhelimet ostetaan Samsungin Engblomin mukaan useammin käteisellä. Kalliimmissa malleissa suosituiksi ovat tulleet osamaksujärjestelyt, joissa käytännössä puhelinta maksetaan kuin suoratoistopalvelua, eli lyhentäen maksusummaa kuukausittain.

Toisekseen kalliit puhelimet päätyvät kiertoon nopeammin. Engblomin mukaan puhelinten keskimääräinen vaihtoväli on jotakuinkin reilut kaksi vuotta, ja kalliimmissa puhelimissa vaihtoväli on lyhyempi.

Uusien puhelinten kaupoilla on Engblomin mukaan tavallista, että laitteen ostaja saa vanhasta laitteestaan korvauksen. Mitä uudempi ja arvokkaampi vanha puhelin on, sitä suurempi on myös korvaus.

Käytäntö on tuttu autokaupoilta, ja se kannustaa vaihtamaan tavaran uuteen mahdollisimman nopeasti, jotta käytetyn laitteen arvo ei putoa vaihtaessa.