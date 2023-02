Analyytikot arvioivat EKP:n nostavan ohjauskorkojaan keväällä useamman kerran saadakseen inflaation aisoihin.

Euroopan keskuspankki (EKP) jatkanee rahapolitiikan kiristämistä kesään asti saadakseen kuluttajahintojen kallistumisen eli inflaation kuriin. Yksi keskeinen kysymys on, mitä se tekee maaliskuun jälkeen.

Torstaina EKP kohotti ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä ja kaavailee uutta yhtä suurta koronnostoa maaliskuussa.

”Pidemmälle rahapolitiikkaa on vielä vaikea ennakoida”, pääjohtaja Christine Lagarde sanoi.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde

Torstain päätöksen seurauksena perusrahoitusoperaatioiden korko on maanantaista lähtien 3,00 prosenttia ja liikepankkien talletuskorko 2,50 prosenttia.

”Meidän arviomme on, että talletuskorko on kesällä 3,25 prosenttia, mutta se voi olla suurempi tai pienempi sen perusteella, miten talous, palkat ja inflaatio euroalueella kehittyvät lähikuukausina. Ilmeisesti neuvostossa on useampia jäseniä, jotka kannattavat suurempia koronnostoja kuin mitä me arvioimme”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Nordea siis arvioi EKP:n nostavan ohjauskorkoa maaliskuussa 0,50 prosenttiyksikköä ja toukokuussa 0,25 prosenttiyksikköä. Tämän jälkeen se jäisi tarkkailuasemiin.

Arvio vastaa pitkälti rahoitusmarkkinoiden odotuksia. Se, mitä markkinoilla ennakoidaan, heijastuu puolestaan euriboreihin, jotka ovat monien suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen viitekorkoja. Suomalaisista kotitalouksista kolmasosalla on asuntolainaa.

Taloustieteen dosentti Juha Tervala Helsingin yliopistosta painottaa, että keskuspankilla on hyvät perusteet jatkaa koronnostoja. Torstaina ilmoitetuista koronnostoista huolimatta rahapolitiikka on edelleen talouskasvua tukevaa eli kysyntää lisäävää.

”Yksinkertaisin mittari on reaalinen ohjauskorko, joka tarkoittaa ohjauskorkoa, josta on vähennetty inflaatio. Kun otetaan huomioon torstain päätökset, reaalinen ohjauskorko on –6,0 prosenttia, joten rahapolitiikkaa voi pitää yhä erittäin elvyttävänä. Normaalisti reaalisen ohjauskoron pitäisi olla hieman yli nollan.”

Rahapolitiikkaa kiristäessään keskuspankki on joutunut huomioimaan sen, että energiakriisin takia euroalueen talouskasvu hidastuu merkittävästi tänä vuonna.

Toisaalta rahapolitiikan kiristäminen on jo vaikuttanut inflaatio-odotuksiin. Markkinat hinnoittelevat, että EKP:n ohjauskorko on seuraavan vuoden aikana keskimäärin 3,1 prosenttia ja inflaatiovauhti 2,6 prosenttia. Tältä pohjalta reaalikorko olisi noin 0,5 prosenttia.

Rahapolitiikasta päättävän neuvoston seuraavat ”korkokokoukset” ovat 16. maaliskuuta, 4. toukokuuta ja 15. kesäkuuta.

Maaliskuun ja kesäkuun kokouksessa neuvostolla on käytettävissään EKP:n ekonomistien laatima suhdanne-ennuste, joka vaikuttaa rahapoliittisiin päätöksiin.

”Pidän mahdollisena, että talletuskorko kohotetaan kesällä lähemmäksi neljää prosenttia, vaikka meidän virallinen arvio on 3,25 prosenttia. Palkankorotukset ovat avainasemassa siinä, missä määrin inflaatio hidastuu kevään palkkaneuvotteluissa”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto.

Jos palkankorotukset ovat suuria, yritysten työvoimakustannukset kasvavat, jolloin ne joutuvat nostamaan myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoja. Tämä on omiaan jouduttamaan inflaatiota.

Saksalaisen Commerzbankin pääekonomistin Jörg Krämerin mielestä EKP:n olisi nostettava talletuskorko neljään prosenttiin varmistaakseen inflaation hidastuminen sen tavoitteena olevaan kahteen prosenttiin.

Myös finanssiryhmä OP arvioi, että tulossa on 0,50 prosenttiyksikön koronnosto maaliskuussa ja 0,25 prosenttiyksikön kohotus toukokuussa.

”Neuvoston jäsenten kommentit perjantaina puhuvat sen puolesta, että ohjauskorkoja saatetaan nostaa maaliskuun jälkeen 0,25 prosenttiyksikköä toukokuussa ja 0,25 prosenttiyksikköä kesäkuussa, jolloin talletuskorko olisi 3,50 prosenttia”, sanoo OP:n markkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Slovakian keskuspankin pääjohtaja Peter Kazimir ja Liettuan keskuspankin pääjohtaja Gediminas Šimkus sanoivat perjantaina, että EKP nostaa ohjauskorkoja todennäköisesti toukokuussa. Pääjohtaja Šimkus arvioi Reutersin mukaan, että toukokuun koronnosto on joko 0,25 prosenttiyksikköä tai 0,50 prosenttiyksikköä.

Jokaisen eurovaltion keskuspankin pääjohtaja on virkansa puolesta EKP:n rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäsen. Neuvostoon kuuluu myös keskuspankin johtokunnan kuusi jäsentä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää mahdollisena, että rahapolitiikan kiristäminen jatkuu toukokuussa.

”Maaliskuuta pidemmälle rahapolitiikkaa on vaikea arvioida. Silloin teemme päätöksiä tuoreimpien tietojen ja uuden suhdanne-ennusteen perusteella. Todennäköisesti ohjauskorot eivät saavuta huippuaan vielä maaliskuussa.”

Rehn korostaa, että seuraavia päätöksiä ”ei kannata eikä ole tarpeen ennakoida ennen kuin neuvostolla on tarkempia tietoja talouden ja inflaation näkymistä eteenpäin”.

Rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset ovat laaja-alaisia.

Yleensä koronnostot johtavat joukkolainojen kallistumiseen ja valuutan vahvistumiseen. Valuutan vahvistuminen puolestaan hidastaa inflaatiota, koska euroalueen ulkopuolelta tuotavat tuotteet halpenevat.

Syksyllä yhden euron arvo oli heikoimmillaan 0,96 dollaria. Viime aikoina euron arvo ollut 1,09 dollaria. Historiallisesti tarkasteltuna euro on yhä poikkeuksellisen heikko dollariin verrattuna, mikä parantaa ainakin jonkin verran euroalueen yritysten kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia arvopaperimarkkinoilla on huomattavaa epävarmuutta, joka ei johdu rahapolitiikasta.

Kun keskuspankit nostavat tuntuvasti korkoja, se johtaa ajan mittaan yleensä myös osakkeiden halpenemiseen. Tähän on kolme keskeistä syytä: osakkeiden tulevaisuuden tuottojen nykyarvo pienenee, yritysten rahoituskustannukset kasvavat ja sijoittajien turvallisina pitämistä korkosijoituksista tulee entistä houkuttelevampia.