Vuoden euribor laski perjantaina alle 3,4 prosenttiin. Vuoden euribor on Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko.

Korkojen tarkistuspäivää odottavat asuntovelalliset saivat perjantaina huojentavia uutisia. Vuoden euribor pakitti perjantaina jälleen alle 3,4 prosentin.

Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko noteerattiin perjantaina 3,374 prosenttiin. Korko laski torstaista 0,072 prosenttiyksikköä. Myös lyhyemmät markkinakorot laskivat perjantaina torstaista.

Vuoden euriborin päiväpudotus on suuri. Euriborin vuoden 1999 alkuun ulottuvan historian aikana vuoden euribor on laskenut kahden päivän välillä tätä enemmän ainoastaan 40 kertaa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich luonnehti laskua sanoilla ”roima pudotus”.

”Liike on hyvä muistutus siitä, että odotukset tulevasta vaikuttavat enemmän kuin keskuspankin yksittäiset korkomuutokset. EKP:han nosti ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä eilen”, von Gerich kirjoitti Twitterissä.

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti torstaina ohjauskorkoaan 0,50 prosenttiyksikköä. Korkojen nosto oli yhtä suuri kuin joulukuussa.

Lokakuussa ja syyskuussa EKP turvautui poikkeuksellisen suuriin 0,75 prosenttiyksikön koronnostoihin.

EKP viesti torstaina, että se aikoo jatkaa rahapolitiikan merkittävää kiristämistä ainakin maaliskuussa saadakseen poikkeuksellisen nopean inflaation kuriin. Keskuspankkia huolettaa etenkin pohja

Keskuspankki on erityisen huolissaan pohjainflaatiosta, josta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus kuluttajahintoihin. Kuluttajahintojen nousu on rauhoittunut euroalueella pahimmasta inflaatiohuipusta.

Vielä lokakuussa vuosi-inflaatio oli euroalueella 10,6 prosenttia, tammikuussa enää 8,5 prosenttia. Pohjainflaatio on sen sijaan vain kiihtynyt. Lokakuussa energiasta ja elintarvikkeista puhdistetut hinnat olivat nousseet 5 prosenttia vuodentakaisesta, tammikuussa jo 5,2 prosenttia.

Von Gerich kirjoitti jo torstaina Twitterissä, että EKP:n viesti sai aikaan korko-odotusten romahduksen.

”12kk:n euriborin huipun hinnoitellaan nyt olevan käsillä, ja tästä eteenpäin edessä olisi laskua. Viikon tai kuukauden päästä hinnoittelu voi taas näyttää toisenlaiselta.”

Asuntolainojen viitekorot ovat nousseet nyt lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2022 alusta saakka. Esimerkiksi vuoden euribor on noussut vuoden 2022 alusta lähes 4 prosenttiyksikköä.

Jos markkinoiden nykyinen arvio korkokehityksestä toteutuisi, vuoden euribor kääntyisi pian laskuun ja olisi vuoden päästä jo lähempänä 2 prosenttia. Korot ovat kuitenkin heiluneet viimeisen runsaan vuoden aikana niin huimasti, että markkinahinnoitteluun on syytä suhtautua varauksella.

Asuntolainojen korko määrittyy henkilökohtaisen marginaalin ja viitekoron mukaan. Korkoa tarkistetaan esimerkiksi vuoden euriborissa kerran vuosittain. Koroksi tulee korontarkistuspäivän viitekorko.

Tästä syystä viitekoron heilunnalla on merkitys annuiteettilainojen maksueriin. Annuiteettilainassa koron muutos muuttaa kuukausittaista maksuerää, mutta laina-aika pysyy samana.