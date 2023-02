EU:n tuontikielto venäläisille öljytuotteille astuu voimaan sunnuntaina. Samaan aikaan tulee voimaan G7:n hintakatto, jonka taso on yhä hämärän peitossa.

Venäjä on ollut EU:n tärkein dieselin toimittaja, mutta sunnuntaina dieselkauppa loppuu, kun EU:n tuontikielto venäläisille öljytuotteille astuu voimaan. Markkinoilla arvuutellaan nyt, kuinka myyjät ja ostajat sopeutuvat tilanteeseen.

Öljypakotteiden tuontikielto on iso muutos öljytuotteiden kaupalle, sillä tähän saakka EU on tuonut Venäjältä noin 2,5 miljoonaa tonnia dieseliä joka kuukausi. Valtaosa tie­liikenteestä Euroopassa kulkee dieselillä, eikä eurooppalaisten jalostamoiden kapasiteetti riitä vastaamaan kysyntään. Siksi EU on ollut pitkään riippuvainen tuonti­dieselistä. Venäjän osuus tuonnista on vaihdellut viime vuosina 45–75 prosentin välissä.

Iso kysymys lähiviikkoina ja -kuukausina on, kuinka dieselin virrat maailmalla sopeutuvat uuteen tilanteeseen. Löytääkö EU korvaavia dieselin lähteitä, ja löytääkö Venäjä toisaalta tuotteilleen korvaavia markkinoita?

Kansainvälisen energiajärjestön ekonomisti Tim Gould arvioi, että öljytuotteiden kohdalla sopeutuminen voi olla vaikeampaa kuin raakaöljyn kohdalla. EU:n tuontikielto venäläiselle raakaöljylle tuli voimaan joulukuun 5. päivä. Raakaöljylle Venäjä on löytänyt uusia ostajia etenkin Kiinasta ja Intiasta.

”Mitä öljytuotteisiin tulee, tilanne on monimutkaisempi, koska Kiina ja Intia ovat molemmat öljytuotteiden viejiä. Öljytuotteille ei siis ole samanlaista varaventtiiliä”, Gould sanoi hiljattain energia-alan seminaarissa Dubaissa.

Hän arvioi, että Venäjä voi löytää öljytuotteilleen ostajia Etelä-Amerikasta ja Afrikasta. Vastaavasti EU-maat paikkaavat venäläisen dieselin jättämää aukkoa lisäämällä ostoja Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Tämä kuitenkin tekee dieselin hankinnasta kalliimpaa pidempien kuljetusmatkojen vuoksi.

Eurooppalaiset polttoainevälittäjät ovat ennakoineet tuontikiellon voimaantuloa ostamalla venäläistä dieseliä varastoon.

Edessä häämöttävä tuontikielto on myös syy siihen, miksi dieselin hinta on pysynyt Euroopassa korkealla, vaikka raakaöljyn hinta on laskenut.

”Aivan viime aikoina dieselin kallistuminen johtuu pääasiassa Euroopan unionin määräämästä venäläisen dieselin tuontikiellosta. Tuontikiellon voimaantulo on ennakoitu markkinoiden hinnoittelussa, minkä takia dieselin hinta suhteessa raaka­öljyyn on suuri”, energiayhtiö ST1:n kaupallinen johtaja Timo Jokinen sanoi hiljattain.

Samaan aikaan, kun EU asettaa tuontikiellon venäläisille öljytuotteille, astuu voimaan myös rikkaiden G7-maiden, EU:n ja Australian asettama hintakatto venäläisille öljy­tuotteille.

Näin tapahtui myös raakaöljyn kohdalla joulukuussa. Hintakatto toimii siten, että länsimaiset palvelun­tarjoajat saavat osallistua Venäjän meriteitse tapahtuvaan öljy­vientiin ainoastaan, jos rahdattava öljy on myyty hintakaton alittavaan hintaan.

Korkeamman jalostusarvon öljytuotteiden hintakatoksi sovittiin sata dollaria barrelilta. Halvempien öljytuotteiden, kuten polttoöljyn, hintakatoksi sovittiin 45 dollaria barrelilta.

Tiettävästi ainakin Baltian maat ja Puola halusivat asettaa katon alemmaksi, jotta se iskisi kovemmin Venäjän vientituloihin. Osa jäsenmaista on kuitenkin huolissaan öljymarkkinoiden mahdollisista häiriöistä.