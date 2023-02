Metan osakkeen torstainen päivänousu oli sen historian toiseksi suurin. Analyytikko varoittaa kuitenkin odotukset ylittäneen tuloksen taustalla vaanivista uhkakuvista.

Facebookin emoyhtiö Metan osake on ollut alkuvuonna vahvassa iskussa.

Sosiaalisen median jättiläisen Metan osake on ollut alkuvuoden aikana vahvassa vedossa. Aiemmin Facebookina tunnetun yhtiön osakkeen hinta on noussut kuluvan vuoden aikana noin 55 prosenttia.

Osakkeen suunnan kääntyminen on yhtiön johdolle helpotus, sillä viime vuosi oli sen osakekurssille historian heikoin.

Torstaina Metan osakkeen hinta nousi huimat 23,3 prosenttia. Päivänousu oli yhtiön historian toiseksi suurin. Suurempi päivänousu on nähty vain heinäkuussa 2013, jolloin yhtiön osake nousi päivässä 29,6 prosenttia. Perjantaina Metan osake laski 1,2 prosenttia.

Poikkeuksellisen kovan päivänousun katsottiin johtuneen pääasiassa yhtiön keskiviikkoyönä Suomen aikaa julkistamasta tuloksesta sekä uudesta 40 miljardin dollarin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, josta Meta kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä.

Yhtiön myynti laski vuodentakaisesta, mutta ylitti silti markkinoiden odotukset.

Samalla yhtiö kertoi lippulaiva-alustansa Facebookin päivittäisten käyttäjien määrän ylittäneen ensimmäistä kertaa kahden miljardin rajapyykin.

Tulostiedotteessa toimitusjohtaja Mark Zuckerberg julisti kuluvan vuoden olevan yhtiölle ”tehokkuuden vuosi”. Lausunto jatkaa jo viime vuoden lopulla valittua linjaa, jossa yhtiöstä yritetään tehdä aiempaa tuottavampi ja ketterämpi.

Marraskuussa Meta kertoi historiansa ensimmäisistä suurista irtisanomisista, joissa se vähentää 11 000 työntekijää.

Zuckerberg kertoi sijoittaja­puhelussa tulosjulkistuksen jälkeen, että yhtiö aikoo myös poistaa joitakin keskijohdon kerroksia päätöksen­teon nopeuttamiseksi ja ottaa käyttöön tekoäly­työkaluja, jotta sen insinöörien tuottavuus kasvaisi.

Pitkään Yhdysvalloissa asunut analyytikko Tero Kuittinen arvioi, että osa Metan kurssin vahvasta kehityksestä johtuu yhtiön uskalluksesta vähentää työntekijöiden määrää, osa taas massiivisesta takaisinosto-ohjelmasta.

”Siinä mielessä osahan siitä on ihan puhdasta kurssi­manipulaatiota. Mutta onhan se nyt iso helpotus, että käyttäjä­määrä kasvaa. Se on ollut isoin pelko ja mörkö sijoittajille. Myynti­puoli oli kieltämättä hyvin heikko, mutta käyttäjät kuitenkin lisääntyivät, mikä on iso puolustus­voitto.”

Kuittinen nostaa esiin myös Metan kilpailijoiden tilanteen, johon verrattuna odotukset ylittänyt tulos näyttää varsin hyvältä.

Esimerkiksi internetin mainosmarkkinoiden toisen jättiläisen, Googlen emoyhtiö Alphabetin, torstain ja perjantain välisenä yönä julkistettu tulos jäi analyytikoiden odotuksista. Myös sosiaalisen median yhtiön Snapin tulos oli sijoittajille pettymys.

”Snapchatilla oli karmea kvartaali. Ihmiset ovat ajatelleet, että Tiktok ja Snapchat voittavat ja Facebook häviää. Nyt se ei olekaan ihan niin yksinkertaista, koska Snapchat näyttää yhtäkkiä todella heikolta”, Kuittinen sanoo.

Monet yhdysvaltalaiset analyytikot kiirehtivät Metan tulosjulkistuksen jälkeen nostamaan yhtiön tavoitehintaa ja kiittelivät yhtiön uutta kevyempää suuntaa.

Kuittinen näkee kuitenkin edelleen uhkakuvia yhtiön tulevaisuudessa. Hän kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että tuoreimmassa tulosjulkistuksessa Meta kertoi käyttäjiensä näkemien mainosten määrän kasvaneen 23 prosenttia, mutta samalla mainosten keskimääräinen hinta laski 22 prosenttia.

”Facebook on nyt siinä tilanteessa, että se on lisännyt mainosten määrää, mutta mainosten hinta tulee alas. Mikään terve tilannehan se ei ole, mutta ihmiset todella pelkäsivät päivittäisten käyttäjien määrän laskua. Nyt Facebook ainakin pystyy väittämään, että kyllä se siitä.”

Ongelma on Kuittisen mukaan siinä, että käyttäjämäärien kasvu tulee pääosin Aasiasta, jossa mainosten hinnat ovat läntisiä markkinoita matalammat.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa mainosten hinnat ovat korkeampia, mutta siellä käyttäjämäärien kasvu oli hyvin vähäistä. Kuittisen mukaan on vain hyväksyttävä, että Facebookin kasvu näillä läntisillä markkinoilla on ohi, ja on vain ajan kysymys, milloin käyttäjämäärät kääntyvät laskuun.

”Sijoittajat eivät tule kestämään sitä. Aasiassa mainosten hinnat ovat niin matalia, että Aasian kasvu ei pysty kantamaan Facebookin kaltaista mammuttia.”

Jatkuva tilanne, jossa mainosten volyymi nousee ja hinnat romahtavat, olisi yhtiölle Kuittisen mukaan ”kuolemanspiraali”.

”Mitä enemmän palvelussa on mainoksia, sitä vihaisempia kuluttajat ovat ja sitä vähemmän niistä mainoksista maksetaan. Sitä kikkaa, jolla Meta sai tämän viimeisimmän tuloksen, ei voi loputtomiin toistaa. Tämä oli väliaikainen korjausliike.”

Kuittinen sanoi HS:lle viime lokakuussa, että sijoittajien luottamus toimitusjohtaja Zuckerbergiin ja sitä kautta yhtiöön on kadonnut.

Silloin yhtiön kurssi oli pudonnut lähes 70 prosenttia edellisvuoden huipuista, ja Zuckerbergin huomio vaikutti olevan tiiviisti muun muassa lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen perustuvassa metaversumissa, johon yhtiö on tiettävästi investoinut kymmeniä miljardeja dollareita.

Tuoreessakin tulosjulkistuksessa Metan Reality Labs -yksikkö, jonka alla yhtiön meta­versumi­ponnistukset ovat, kertoi lähes 4,3 miljardin dollarin tappiosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Zuckerbergin kommentit tulosjulkistuksen yhteydessä painottuivat kuitenkin tällä kertaa enemmän yhtiön uuteen rakenteeseen ja perinteisiin liiketoimintoihin. Onko sijoittajien luottamus Zuckerbergiin siis palautunut, ja ovatko meta­versumi­haaveet jääneet yhtiössä taka-alalle?

”Ei se luottamus ole palautunut. Osake on edelleen 50 prosenttia vuoden 2021 huipun ala­puolella”, Kuittinen sanoo.

Metaversumista Meta ei kuitenkaan voi Kuittisen mukaan luopua. Hänen mukaansa yhtiö tarvitsee uuden kasvun moottorin, eikä seka­todellisuus­eksperttien irtisanominen yhtiön keventämisen yhteydessä paranna oleellisesti sen tulevaisuuden kasvunäkymiä.

”Vanha Facebookin käyttäjäkunta vanhenee, kuolee ja häviää alta. Niiden on pakko löytää sekatodellisuudesta jotain uutta kasvua. Ei ole vaihtoehtoa.”