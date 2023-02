Määräaikaiset sähkösopimukset ovat halventuneet jo pitkään. Viimein myös toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hurjat hinnat ovat laskemassa.

Alkuvuoden leuto ja tuulinen sää ovat olleet suopeita sähköntuotannolle, mikä on laskenut kaikkien sähkösopimustyyppien hintoja.

Useat sähköyhtiöt ovat kertoneet viime päivinä laskevansa tuntuvasti nykyisten asiakkaidensa sähkösopimusten hintoja.

Esimerkiksi Helsingin Energia kertoi kuluvalla viikolla lähes puolittavansa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinnan. Muutos koskee noin 200 000 sopimusasiakasta.

Uusi hinta huhtikuussa on noin 17 senttiä kilowattitunnilta, kun mukana on hallituksen päättämä arvonlisäveron alennus. Toukokuussa arvonlisävero nousee jälleen 24 prosenttiin nostaen näin Helenin sopimuksessa sähköhinnan noin 19 senttiin kilowattitunnilta.

Myös sähkönmyyntiyhtiö Oomi laskee toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja huhti–toukokuussa. Oomi on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin sähkönmyyjä. Se myy muiden muassa Vantaan Energian tuottamaa sähköä.

Oomin alennettu hinta huhtikuun alusta alkaen on 19,9 senttiä kilowattitunnilta arvonlisäveron alennus huomioiden. Hinta pysyy samana myös toukokuussa, vaikka arvonlisävero palautuukin entiselleen.

Helenin ja Oomin hinnanalennukset astuvat voimaan siis vasta vajaan parin kuukauden kuluttua.

Kuinka niiden alennetut hinnat vertautuvat muihin juuri nyt markkinoilla tarjolla oleviin sopimuksiin?

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet jo kuukausia. Tällä hetkellä Energiaviraston palvelun edullisimmassa kiinteähintaisessa sähkösopimuksessa sähköenergia maksaa 11,9 senttiä kilowattitunnilta. Puolivuotista sopimusta tarjoaa Keravan Energia.

Energiakriisin ajan harva yhtiö on tarjonnut uusille asiakkaille lainkaan toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia – ja jäljelle jääneissäkin sopimustarjouksissa hinta on ollut hurja.

Aivan viime aikoina niidenkin hinnat ovat kuitenkin laskeneet. Energiaviraston palvelun edullisimmassa toistaiseksi voimassa olevassa sopimustarjouksessa sähköenergian hinta on nyt noin 19,9 senttiä kilowattitunnilta. Sopimusta tarjoaa Vaasan Sähkö.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten etuna on se, että kuluttaja pääsee sopimuksista halutessaan eroon kahden viikon irtisanomisajalla, kun määräaikaissopimuksista irtaantuminen on hyvin vaikeaa.

Pörssisähköön verrattuna ne taas tarjoavat ennustettavuutta sähkönhinnalle.

Pörssisähkö on ollut alkuvuoden ajan verrattain hyvinkin edullista. Tammikuussa keskimääräinen hinta oli noin 8,7 senttiä kilowattitunnilta. Helmikuun alun pakkasilla hinta on hieman noussut: kuun alussa keskihinta on ollut noin 12,5 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön futuurihinnat ennakoivat, että kevättä ja kesää kohden hinnat laskevat edelleen.

Lue lisää: Sähkökriisi jäi tussahdukseksi – palataanko pian todella halpaan sähköön?

Alla olevalla laskurilla voit vertailla omaa sähkösopimustasi muihin vaihtoehtoihin: