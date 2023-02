Fordin F-150 on amerikkalainen ikoni, ja nyt siitä on sähköversio. Se voi muuttaa piintyneimmänkin dieselin ystävän asenteen.

Ford F-150 Lightning, Amerikan serkun sähköinen versio, piipahti Vantaalla. Sen muotoilu on suhteellisen konservatiivinen, jotta se miellyttää Yhdysvalloissa F-150:n polttomoottoriversioon tottuneita.

Ehei, ei mitään sähköautoa rakennustyömaalle. Vain dieselmoottori on riittävän koeteltu ammattiajoon.

Pinttynyt mielikuva rapisee, kun Fordin F-150 Lightning ampaisee liikkeelle.

Tämä on Yhdysvaltojen suosituimman pick-upin sähköversion prototyyppi, joka on vierailukierroksella Vantaalla. Lähes kuusi metriä pitkä järkäle on äärimmäisen ketterä ja pehmeä käsitellä.

Autoon mahtuu viisihenkinen työmaaporukka ja lavalle roppakaupalla työkaluja. Pelkästään konepellin alta avautuu tyhjä tila, joka on kuin monen henkilöauton takakontti.

HS onnistui saamaan ensituntuman autoon, joka voi mullistaa autoilukulttuurin Yhdysvalloissa. Sen kautta valkenee, mihin Suomessa ollaan tämän kokoluokan autoissa menossa.

Kuljettaja istuu korkealla. Vaihteenvalitsinkin on jenkkityyliin iso ja tanakka eikä mikään pieni vipu.

Autoilun sähköistymisessä puhutaan pitkälti henkilöautoliikenteestä ja kliseestä, että pääseekö sähköautolla Helsingistä Lappiin. Toisessa ääripäässä kiistellään, voiko raskasta ajoneuvoyhdistelmää ajaa sähköllä.

Väliin jää valtavasti hyötyliikennettä, jolle sähköistymisestä olisi etu. Esimerkki siitä on kaupungin keskustassa edestakaisin sahaava jakeluauto, havainnollistaa Ford-hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Reima Sievänen. Tai F-150:n tapaisella pick-upilla rautakaupan ja työmaan väliä ajava työntekijä.

”Autonvalmistus sähköistyy jo vauhdilla, mutta samaan aikaan moni yrittäjä ei ole vielä ajatellut, että sähköistyminen olisi ajankohtaista lähivuosina.”

Päästötavoitteiden vuoksi valmistajat lisäävät alati sähköistä tarjontaa, joten dieselin nimeen vannova yritys voi pian kohdata ei-oota autokaupoilla.

”Asiakkaiden olisi aika alkaa miettiä, miten lähivuosina aikoo liiketoimintaansa pyörittää.”

Katso alla olevalta videolta, millaista on ajaa uudenlaista sähköpakettiautoa. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Fordin maahantuonnissa ei koeta, että maantiede olisi este sähköistymiselle. Erilaisia latausasemia putkahtaa tämän tästä eri puolille Suomea.

Pakettiautoissa muutos etenee hurjaa vauhtia. Viime vuonna ensirekisteröidyistä pakettiautoista karkeasti arvioiden kuusi prosenttia oli täyssähköisiä, mutta tänä vuonna luku voi kaksinkertaistua, arvioi Autoalan tiedotuskeskus.

Vuosikymmenen päästä numerot kääntyvät ympäri, ja dieseleitä ennustetaan rekisteröitävän alle 10 prosenttia.

Silti maailman muutoksesta on turha intoilla, sillä määrällisesti ”sähköpakuja” on vasta vajaat parituhatta kappaletta ja vanhat autot pysyvät keskuudessamme pitkään.

Tämä Lightning-yksilö vieraili Vantaalla, mutta auton maahantuonnista ei ole vielä päätetty.

” Uusi painoraja voisi mullistaa logistiikka-alan.

Pick-upeissa, pakettiautoissa ja oikeastaan kaikessa hyötyliikenteessä piilee odottamaton ongelma. Paino.

Suurella osalla autoilijoista on B-ajokortti, jolla saa ajaa maksimissaan 3,5 tonnin painoista autoa.

Raskaiden sähköakkujen takia hyötyajoneuvojen paino voi nousta rajan ylitse. Silloin tarvitaan C-kortti. Se kaventaa kuljettajien saatavuutta tai tuo kuluja, kun yritys passittaa henkilökuntansa autokouluun.

Jos taas tinkii auton koosta jäädäkseen rajan alapuolelle, siihen ei ehkä saa tarpeeksi kuormaa.

”Tavarakuljetukseen sopivaa autoa ostettaessa yleensä panostetaan maksimikantavuuteen. Idea sähköiseen autoon siirtymisestä katoaa, jos auton kantavuus jää mitättömäksi”, pohtii liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Tähän 3,5 tonnin kiusalliseen rajapyykkiin on Kalenojan mukaan olemassa ratkaisu.

EU-valtiot saavat direktiivin nojalla tehdä kansallisen poikkeuksen ajokorttilakeihinsa akkujen takia. Tuolloin B-kortilla saisi ajaa 4,25 tonnin sähköautoa.

Asia piti ympätä ajokorttilain uudistukseen, mutta siinä kaiken huomion varasti keskustelu nuorten kuljettajien ajokortista. Pian ovat vaalit, joten mitään tuskin tapahtuu vähään aikaan.

Toteutuessaan uusi painoraja voisi mullistaa työntekijäpulasta kärsivän logistiikka-alan. Vaihtamalla sähköautoihin yritys saisi sen jälkeen helpommin työntekijöitä, kun pelkkä B-kortti riittäisi.

”Kyllä tämän toteutuminen edistäisi autoilun sähköistymistä mukavasti”, Kalenoja sanoo.

F-150 on yhdysvaltalaisille tuttu numerosarja. Takalasissa lukee UK, koska prototyyppi oli tuotu Suomeen Britanniasta.

Amerikan ihmeen Lightningin eri versioiden painot pyörivät ilahduttavasti kolmessa tonnissa, vaikka 131 kilowattitunnin järkäleakku haukkaa auton painosta melkein kolmanneksen. Tosin se ei edes ole suurimmasta päästä pick-upeja, joilla todelliset cowboyt ajavat.

Suomessa autosta kiinnostuneille on surullisia uutisia: Ford ei ehkä tuo autoa markkinoillemme, vaikka maahantuoja sen kernaasti ottaisi.

Tuli tai ei, autossa on ominaisuus, joka voi olla ratkaiseva tekijä monelle yritykselle vaihtaa käyttövoimaa: sähköautoista saa virtaa työkaluihin.

Lightningissa homma on vedetty äärimmilleen. Parhaissa varustelutasoissa auto antaa virtaa ulos 9,8 kilowatin edestä. Se on paljon. Niinpä auton ympärille voi rakentaa kenttätyömaan.

”Amerikkalaisen legendan mukaan auto on pelastanut eräät häät syrjäseudulla, kun virtakatkon aikana ottivat autosta sähköt”, kertoo Fordin viestintäpäällikkö Tarja Hammarberg.