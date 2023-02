Rovio kertoo saaneensa yhteydenottoja ja alustavia ehdotuksia yhtiön ostamiseksi. Nordean arvion mukaan Rovion ostamisesta voi olla kiinnostunut Playtikan lisäksi EA, Take-Two, Sony, Netflix tai Disney.

Peliyhtiö Rovio Entertainment kertoo aloittavansa strategisen selvityksen yhtiöön kohdistuvista ostotarjouksista.

Rovio kertoo tiedotteessaan saaneensa yhteydenottoja ja alustavia ehdotuksia yhtiön kaikkien osakkeiden ostamisesta. Sen seurauksena Rovion hallitus on päättänyt aloittaa selvityksen.

Osana strategista selvitystä Rovio aloittaa myös alustavat keskustelut ”eräiden tahojen” kanssa. Näihin tahoihin kuluu israelilainen peliyhtiö Playtika Holding, joka tiedotti tammikuussa halustaan ostaa Rovio 9,05 euron osakekohtaiseen hintaan.

Rovio huomauttaa tiedotteessaan, ettei ole varmuutta siitä, että selvitys ja keskustelut johtavat ostotarjoukseen. Se kertoo julkistavansa lisätietoja asiasta ”asianmukaisena hetkenä”.

Lue lisää: Rovio aloittaa keskustelut osto­tarjouksesta ”eräiden tahojen” kanssa

Nordea-pankki arvioi, että Rovio on todennäköisesti houkutteleva ostokohde monelle alan toimijalle vahvan pelitarjontansa ansiosta.

”Tämä vahvistaa, että Rovion hallitus on avoin yrityskaupalle ja kilpailevat ostotarjoukset ovat tiedotteen perusteella nyt todennäköisempiä”, Nordea kirjoittaa katsauksessaan.

Nordea arvioi, että Rovion ostamisesta voisi olla kiinnostunut Playtikan lisäksi EA, Take-Two, Sony, Netflix tai viihdejätti Disney.

Pankki arvion mukaan Rovion myynti Playtikalle on epätodennäköistä sen kyseenalaisen ostajamaineen takia.

Rovion osake avautui rajuun nousuun yhtiön tiedotteen jälkeen. Osakkeen kurssi oli vilkkaalla vaihdolla lähes 13 prosentin nousussa 8,62 eurossa kello 12 jälkeen Helsingin pörssissä.

Myös osaketutkimusyhtiö Inderes pitää epätodennäköisenä, että Rovio myydään Playtikalle.

”Playtikan kyseenalainen maine huomioiden emme usko edelleenkään yhtiön tekemän 9,05 euron tarjouksen olevan riittävä, mutta jonkin toisen ”pehmeämmän” ostajan (esimerkiksi Disney tai Netflix) tekemää tätä korkeampaa tarjousta voisi olla vaikea sivuuttaa”, Inderes kirjoittaa.

Playtikan ostotarjous Roviosta nousi julkisuuteen 19. tammikuuta. Sen jälkeen Rovion osake on kallistunut noin 52 prosenttia. HS kertoi perjantaina 20. tammikuuta, että Playtikalla on maine aggressiivisena yrityskauppojen tekijänä.

Jutussa HS:n haastattelemat asiantuntijat pohtivat, miten Roviolle kävisi Playtikan käsissä. Jutussa pelialan asiantuntijat pitivät mahdollisena, että Roviota odottaisi Playtikalle myynnin jälkeen sama kohtalo kuin aiemmin Suomesta ostettua Seriouslyä ja Reworksia.

Playtika osti vuonna 2019 Best Fiends -ötökkäpeleistä tunnetun Seriously-pelistudion mutta sulki suomalaisen studionsa alle kolme vuotta kaupan jälkeen. Yhtiöllä oli Helsingissä 124 työntekijää, jotka irtisanottiin syksyllä 2022.

Reworksista on puolestaan lähtenyt toimitusjohtaja sekä lukuisia muita avainhenkilöitä sen jälkeen, kun Playtika osti yhtiön.

”Playtika on militantti organisaatio, jossa on tuhansia ihmisiä, ja moni on tottunut siihen, että niille käskytetään suoraan, mitä tehdään. Suomessa puolestaan eletään käytännössä kuin jossain hippileirissä niin, että kaikilla on valtaa ja vastuuta tehdä niin kuin itsestä tuntuu oikealta”, Seriouslyn entinen avainhenkilö kommentoi HS:lle tammikuussa.