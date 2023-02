Somejätti Meta Platforms haluaa siirtää keskijohtoa muun muassa koodaamaan.

Sosiaalisen median jätti Meta Platforms jatkaa toimiaan tehokkuutensa parantamiseksi.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo nimettömien lähteiden perusteella, että Meta aikoo pyytää monia yhtiön päälliköitä ja johtajia siirtymään suorittaviin töihin tai jättämään yhtiön. Yhdysvaltalainen Meta omistaa Facebookin, Instagramin ja Whatsappin.

Meta yrittää toimilla muuttua tehokkaammaksi, ja prosessia kutsutaan yhtiön sisällä organisaation ”litistämiseksi”, Bloomberg kertoo. Meta aloittaa prosessin Bloombergin mukaan lähiviikkoina.

Uusissa tehtävissä pomoilla ei olisi alaisia, ja he keskittyisivät koodaamiseen, suunnitteluun ja tuotekehitykseen.

Meta irtisanoi marraskuussa yli 11 000 työntekijää eli 13 prosenttia henkilöstöstään. Kyseessä oli ensimmäinen laaja vähennyskierros yhtiön historiassa. Yhtiö on perustettu Facebookina vuonna 2004.

Meta toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi viime viikolla yhtiön osavuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä, että Metan organisaatio on vähennysten jälkeenkin liian hidas ja paisunut.

Zuckerberg kutsui alkanutta vuotta ”tehokkuuden vuodeksi” ja lupasi vähentää keskijohtoa ja lopettaa tappiollisia projekteja.

Osa Metan työntekijöistä kertoo Bloombergille, että Zuckerbergin ajamat muutokset ovat osaksi tarpeellisia. Bloombergin mukaan Metalla on päällekkäisiä ja samoja asioita kehittäviä tiimejä sekä osalla esihenkilöistä on vain yksi tai kaksi alaista.

Metan osake on noussut tehokkuustoimien ansiosta vuoden alusta 59 prosenttia. Viime vuonna osake heikkeni yli 64 prosenttia eli eniten vuoden aikana yhtiön historiassa.

Vuoden 2021 lopussa Metan osake maksoi yli 336 dollaria. Osakkeen vuoristorataa viimeisen reilun vuoden aikana kuvaa se, että halvimmillaan marraskuun 2022 alussa osake maksoi alle 89 dollaria. Tiistaina osake kipusi 191,62 dollariin Nasdaq-pörssissä New Yorkissa.

Analyytikko Tero Kuittinen arvioi HS:lle viime viikolla, että osa Metan kurssin vahvasta kehityksestä johtuu yhtiön uskalluksesta vähentää työntekijöiden määrää ja osa isosta osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.

”Siinä mielessä osahan siitä on ihan puhdasta kurssi­manipulaatiota. Mutta onhan se nyt iso helpotus, että käyttäjä­määrä kasvaa. Se on ollut isoin pelko ja mörkö sijoittajille. Myynti­puoli oli kieltämättä hyvin heikko, mutta käyttäjät kuitenkin lisääntyivät, mikä on iso puolustus­voitto”, Kuittinen sanoi.

