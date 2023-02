Suuryhtiöistä myönteisin yllätys oli öljynjalostusyhtiö Neste.

Pörssiyhtiöiden tuloskausi on sujunut toistaiseksi ristivedossa.

Ikävät uutiset ovat olleet vähäisiä, mutta toisaalta pulaa on ollut myönteisistä jymy-yllätyksistä. Useiden yhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt epävarmuudesta huolimatta vakaasti.

Teollisuusyhtiöiden keskeisillä vientimarkkinoilla suhdanne ei ole heikentynyt viime vuoden lopussa yhtä paljon kuin syksyllä arvioitiin. Taantuman vaara maailmantaloudessa ei ole väistynyt, mutta sen todennäköisyys on ennusteiden perusteella pienentynyt.

”Erityisesti teollisuudessa tuloskausi on ollut tähän mennessä hieman odotuksia parempi, vaikka yhtiöiden välillä on suuria eroja. Ennakoitua parempi tuloskehitys kertoo pääasiassa siitä, että tärkeimmillä vientimarkkinoilla kysyntä on ollut ennustettua parempaa”, sanoo finanssiyhtiö Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Finanssiryhmä OP:n analyytikko Carlo Gylling painottaa tuloskauden epätasaisuutta. Se johtuu etenkin siitä, että talouskasvun hidastuminen ja korkojen kohoaminen nopean inflaation takia vaikuttaa yhtiöihin eri tavoin.

Korkojen kohoaminen on luonnollisesti vankistanut pankkien ja muiden rahoitusalan yhtiöiden kannattavuutta. Teollisuudessa asetelma ei ole yhtä selvä.

”Tähän mennessä tuloskausi on ollut kaksijakoinen: energia- ja kemian­teollisuudessa tuloskehitys on ollut vahvaa, samoin kuin monissa konepajayhtiöissä. Metallinjalostuksessa etenkin Outokummun kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden odotettua enemmän, heikon kysyntäympäristön ja tuotannon sopeuttamistoimien seurauksena normaalin kausiluontoisuuden lisäksi.”

Hänen mukaansa päivittäistavarakaupan yhtiöt ovat jääneet odotuksista, mikä johtuu pääosin inflaation vaikutuksista pienten katteiden liiketoimintaan.

Energiakriisistä johtuva talouskasvun merkittävä hidastuminen on iskenyt pahiten Eurooppaan. Uusien ennusteiden perusteella on mahdollista, että euroalueen talous välttäisi taantuman.

Talouskasvu euroalueella seisahtui loppuvuonna, mutta elintasoa mittaava bruttokansantuote ei Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen perusteella silti supistunut.

Sen sijaan Suomen talous saattaa ennusteiden perusteella vajota taantumaan. Taantuma aiheuttaisi ongelmia pääasiassa yrityksille, joiden päämarkkinat ovat Suomessa.

Yksi tällainen on kauppayhtiö Kesko, joka arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna. Siihen on kaksi keskeistä syytä: yhtiön kustannukset kasvavat inflaation takia ja rakentaminen vähenee.

Kesko arvioi liikevoittonsa olevan tänä vuonna 680–800 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 815 miljoonaa euroa. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan vähittäiskaupassa luottamus talouteen on edelleen heikkoa.

Finanssiryhmä OP:n analyytikko Carlo Gylling.

”Kokonaiskuva on se, että tulokset ovat painottuneet vahvasti negatiiviselle puolelle suhteessa odotuksiin. Vaikuttaa siltä, että suhdanteen huonontuminen ei ole heijastunut vielä täysin yhtiöihin. Normalisoituva korkoympäristö tulee yhdessä happanevan talouskuvan kanssa asettamaan yhtiökohtaiset katteet ristiaallokkoon ja rajoittaa mahdollisesti investointihalukkuutta”, Gylling sanoo.

Päivittäistavarakaupan suuri kysymys on, kuinka paljon kotitaloudet karsivat välttämättömyyshyödykkeiden ostamista tai muuttavat kulutustaan ripeän inflaation takia. Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen Tilastokeskuksen mukaan poikkeuksellisen heikkoa.

Pörssin suuryhtiöiden kirkkaimpia tähtiä oli viime vuoden lopussa öljynjalostusyhtiö Neste. Sen kannattavuus oli ennakoitua parempi raakaöljystä valmistettavien tuotteiden poikkeuksellisen lihavien katteiden takia.

Yhtiön osake kallistui osavuosikatsauksen jälkeen kymmenen prosenttia, mihin vaikutti hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama tuhti 1,52 euron osinko osaketta kohden. Edellisen vuoden tuloksesta osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,82 euroa.

Konepajayhtiö Valmetin kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti heikkeni hieman viime vuoden lopussa inflaation takia, mutta yhtiö aikoo siirtää kustannustensa kohoamisen myymiensä tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Tämä parantaa yhtiön mukaan kannattavuutta.

Valmetin uusien tilausten kasvu heijastuu yhtiön valoisiin tulevaisuudennäkymiin. Yhtiö arvioi, että liikevaihto sekä tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja kasvavat tänä vuonna.

Suhdanteen huonontuessa konepajayhtiöitä suojaa yleensä se, että niillä on asiakkaidensa kanssa pitkiä sopimuksia. Siksi uusien tilausten määrä on konepajayhtiöiden tulevaisuutta arvioitaessa keskeinen mittari. Viime vuoden lopussa Valmetin uusien tilausten arvo kasvoi 27 prosenttia 1,4 miljardiin euroon.

Kahdesta suurimmasta metsäyhtiöstä parhaiten pärjäsi UPM. Se valmistaa kilpailijaansa Stora Ensoa enemmän painopapereita, joiden hinnat ovat poikkeuksellisen kalliita.

UPM:n hyötyy myös energian kallistumisesta, sillä yhtiö myy sitä markkinoille Stora Ensoa enemmän. Stora Enson kannattavuutta heikensi etenkin sahatavaran halpeneminen. Pakkausmateriaaleihin erikoistunut yhtiö kärsi myös aaltopahvin halpenemisesta.

Verkkolaiteyhtiö Nokia on kahden viime vuoden aikana parantanut kannattavuuttaan, koska se on onnistunut parantamaan viidennen sukupolven matkapuhelin­verkkotekniikan tuotteitaan.

Tosin viime vuoden lopussa kiinteisiin verkkoihin erikoistuneen verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän kannattavuus parani tuntuvasti.

” Osinkoehdotuksia voi tulkita yksinkertaistaen kahdella tavalla.

Sijoittajille myönteistä on, että suurimpien pörssiyhtiöiden hallitukset ehdottavat yhtiökokouksille osinkojen kasvattamista. Entistä suurempia osinkoehdotuksia voi tulkita yksinkertaistaen kahdella tavalla.

Jos yhtiön tulevaisuus on valoisa, se saattaa säästää suuren osan kassavarojaan investointeja varten. Mikäli järkeviä investointikohteita ei ole näköpiirissä, tase on vahva ja liiketoiminnan näkymät suotuisat, osakkeenomistajille voidaan maksaa suuria osinkoja.

”Epävarmuus maailmantalouden kehittymisestä on suurta, ja yhtiöt ovat arvioineet varovasti liiketoimintansa kehittymistä. Osinkojen kasvattaminen epävarmassa suhdanteessa on merkki siitä, että yhtiöt luottavat liiketoiminnan myönteisen kehittymiseen pidemmän ajan kuluessa”, Saari sanoo.

Gyllingin arvion mukaan osinkoehdotuksissa on otettu huomioon markkinoiden epävakaus ja se, että talouden epävarmuus haittasi viime vuonna yhtiöiden liiketoimintaa lopulta verraten vähän.

”Osakemarkkinat olivat viime vuonna hyvin epävakaat etenkin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Monien yhtiöiden taserakenne vahvistui viime vuonna huomattavasti hyvän tuloskunnon siivittämänä. Tämä on heijastunut odotettua suurempina osinkoehdotuksina suhdanteen epävarmuudesta huolimatta”, Gylling sanoo.