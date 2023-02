Venäjän hallitus on venäläisen oppositiomedia The Bellin mukaan keskustellut maan liike-elämän kanssa ”tulojen liikekannallepanosta”.

Öljy- ja kaasutulojen romahdus horjuttaa Venäjän budjettitasapainoa, ja maan hallitus yrittää mediatietojen mukaan etsiä lisätuloja yritysverotuksesta kasvavan budjettivajeen paikkaamiseksi.

Venäjän hallitus heräsi lisätulojen tarpeeseen viime vuoden loppupuolella, kun budjettivaje ylitti valtiovarainministeriön ennusteet joulukuussa sadoilla miljardeilla Venäjän ruplilla.

Venäläinen oppositiomedia The Bell kertoo nimettömien lähteidensä perusteella, että Venäjän hallitus esitti joulukuussa maan liike-elämää edustavalla RSPP-etujärjestölle ”tulojen liikekannallepanoa”.

Hallitus ehdotti, että yrityksiltä kerättäisiin yhteensä noin 200-250 miljardin ruplan (noin 2,5–3,2 miljardia euroa) arvoinen kertaluonteinen lisävero.

The Bellin mukaan kertaveron idean on keksinyt Venäjän valtionvarainministeriö Anton Siluanov. Varsinaisia keskusteluita liike-elämän edustajien kanssa on käynyt Venäjän ensimmäinen varapääministeri Andrei Belousov.

Liike-elämä ei ole ollut tyytyväinen hallituksen ehdotukseen. Kertaluonteisen veron sijasta RSPP-etujärjestön edustajat ehdottivat The Bellin mukaan vastatarjouksena Venäjän yritysveron nostoa nykyisestä 20 prosentista 20,5 prosenttiin tänä vuonna.

RSPP:n mukaan yritysveron 0,5 prosenttiyksikön korotuksella budjettiin saataisiin kasaan hallituksen toivomat lisätulot.

Keskustelut ovat ilmeisesti olleet aitoja neuvotteluita, vaikka presidentti Vlamir Putinin talousneuvonantaja Maxim Oreshkin onkin The Bellin mukaan ehdottanut liike-elämältä ”lahjaa” Putinin miellyttämiseksi RSPP-järjestön seuraavassa kokouksessa keväällä.

Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Venäjän hallituksessa on pohdittu myös vaihtoehtoisia keinoja verotulojen kasvattamiseksi.

Hallitus suunnitteli joulukuussa muun muassa lisäosinkoja valtionyhtiöistä ja kertaluonteisia veroja lannoite-, hiili- ja muilta raaka-ainetuottajilta, Bloomberg kertoi tammikuussa.

Venäjän budjetti pysyi ylimääräisenä suurimman osan viime vuodesta kaasujätti Gazpromin osinkojen ja yhtiölle asetetun ylimääräisen tuotantoveron ansiosta.

Tilanne muuttui joulukuussa, jolloin budjettivaje oli The Bellin mukaan 400 miljardia ruplaa valtiovarainministeriön odottamaa enemmän. Muutoksen syynä oli öljystä saatavien verotulojen lasku. Länsimaat asettivat venäläisöljylle hintakaton joulukuussa.

Valtiovarainministeri Siluanov kertoi uutistoimisto Tassin mukaan hallituksen kokouksessa reilu kuukausi sitten, että viime vuonna budjettivaje oli 3 300 miljardia ruplaa eli 2,3 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta.

Venäjän budjetin epätasapaino jatkui tammikuussa. Venäjän valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina alustavat budjettitiedot tammikuulta.

Tietojen mukaan Venäjälle tärkeät verotulot öljystä ja kaasusta laskivat tammikuussa noin 46 prosenttia vuodentakaisesta.

Samalla maan budjettivaje kasvoi tammikuussa alustavien tietojen mukaan noin 23 miljardia euroon. Kyseessä on suurin tammikuussa kirjattu budjettivaje sitten vuoden 1998. Budjettivaje tarkoittaa sitä, että valtion suunnitellut menot ovat tuloja suuremmat.