Lagos, Nigeria

Mutta eihän täällä ole ahdasta!

Sen jälkeen kun on tutustunut Afrikan suurimman kaupungin Lagosin ruuhkiin ja sen slummien ahtauteen, Lagosin kalleimman saaren Victoria Islandin eteläranta tarjoaa yllätyksen.

Eko Atlantic -alue on vallattu takaisin mereltä. Välineinä on käytetty kolmea miljoonaa kuutiometriä hiekkaa ja tuhansia tonneja kiviainesta. Alueelle on rakennettu jo loistohotelleita ja esimerkiksi huvipuisto, mutta paljon on vielä autiona.

Kymmenen neliökilometrin alue pantiin alulle 20 vuotta sitten, kun maanantaina valtaan nouseva Nigerian presidentti Bola Tinubu oli vielä Lagosin osavaltion kuvernööri.

”Minä kesytin Atlantin valtameren”, Tinubu sanoi vaalitaistelussa tarkoittaen juuri Eko Atlanticia.

Eko Atlantic -alueella on vielä tilaa.

Makokon slummin vedenpäällistä osaa. Taustalla häämöttää silta, joka johtaa Lagosin kalleimmille alueille Lagos Islandille ja Victoria Islandille.

Eko Atlanticin vastustajat ovat pitäneet näin laajan alueen omistamista rikkaille ja liike-elämälle suoranaisena ”ilmasto-apartheidina”.

Syytösten mukaan eroosio on kiihtynyt köyhempien alueiden rannoilla nyt, kun Lagosin kallein alue on laajennettu ja suojattu.

Kiinnostavaa kyllä köyhimmät valloittivat asuinsijaa mereltä jo paljon aikaisemmin, mutta aivan toisin keinoin.

Lagosin kuuluisimman slummin Makokon kalastajayhteisö teki sen pystyttämällä vaatimattomat asumuksensa veden päälle ”kelluvaksi slummiksi”.

Kullanhohtoinen Bella’s Place -toimistohotelli Lagosin kalleimmalla alueella Victoria Islandilla.

Eko Atlantic pyörii pitkälti yksityisellä rahalla. Hankkeen keskeisiä puuhamiehiä ovat libanonilais­perheestä nigerialais­miljardööreiksi nousseet veljekset Gilbert ja Ronald Chagoury. He ovat lupailleet, että alue palvelee rikkaiden lisäksi keskituloisia.

Nähtäväksi jää. Toistaiseksi asuntoja ja palveluja on pystytetty lähinnä hyvin varakkaille tahoille.

Esimerkiksi Yhdysvallat päätti hankkia juuri tältä alueelta tontin mittavalle uudelle konsulaatille. Chagouryn suku on ollut Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen ja Bill Clintonin säätiön suuria tukijoita. Clinton itse kävi Eko Atlanticilla kymmenen vuotta sitten.

Yleisesti ottaen alueen rakentaminen on kuitenkin ollut hidasta, ja pandemia hidasti sitä entisestään.

Eko Atlantic tuntuu olevan jumissa potentiaaliinsa nähden.

Aivan kuten väestöltään ja taloudeltaan suurin afrikkalaisvaltio Nigeriakin.

Omar Touray on Länsi-Afrikan talousyhteisön Ecowasin johtaja ja taustaltaan Helsingin yliopistossa opiskellut Gambian entinen ulkoministeri.

Laajemman kuvan alueen taloudesta antaa Länsi-Afrikan talousyhteisön Ecowasin johtaja Omar Touray, joka ehti tänä keväänä vierailla Helsingissäkin.

”Käynti Suomessa oli hyvin tunteikas, koska aikoinaan olin Helsingin yliopistossa vaihto-opiskelijana”, hän kertoo.

Touray muistuttaa, että moni Afrikan talous kasvoi jopa yli kymmenen prosentin vuosivauhdilla pandemiaan asti.

”Pandemian vuoksi kansainvälinen talous on kärsinyt, inflaatio noussut ja ruoantuotanto ja jakelu vaikeutunut, mikä vaikuttaa meihinkin.”

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maailmalle tänä vuonna keskimäärin 2,8 prosentin ja ensi vuonna kolmen prosentin talouskasvua.

Saharan eteläpuolisen Afrikan kasvu on vähän parempaa, tänä vuonna keskimäärin 3,6 prosenttia ja ensi vuonna 4,2 prosenttia, IMF arvioi.

”Ei siis mitenkään räjähtävää meilläkään”, Touray sanoo.

Nigeriassa epäonnistunut seteliuudistus jätti tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvun 2,3 prosenttiin.

Toisaalta pahin lienee ohi, sillä pandemiavuoden 2020 syvän pudotuksen jälkeen nousu on jatkunut jo kymmenen kvartaalin eli 2,5 vuoden ajan.

Afrikan suurimmista talouksista Nigeria ja Egypti eivät loista, kun tarkastellaan bruttokansantuotetta (bkt) asukasta kohden. Vain Etelä-Afrikka on tälläkin listalla kymmenen kärjessä. Etelä-Afrikan kasvu on tällä hetkellä kuitenkin selvästi Nigeriaa vaatimattomampaa.

Mutta valopilkkujakin löytyy. Afrikan kehityspankin mukaan monissa maissa Ruandasta Senegaliin ylletään jälleen lähelle kymmenen prosentin kasvua tai ylitetään se.

”Lähtötaso tietysti vaikuttaa”, Touray muistuttaa.

”Sinänsä mitä terveempi globaali talous, sitä vahvempia mekin olemme. Afrikkaa kohtaan on aina ollut kiinnostusta, ja esimerkiksi EU:n ja Kiinan kanssa on ymmärretty, että kauppasuhteiden tulee hyödyttää kaikkia osapuolia.”

Touray on Gambian entinen ulkoministeri. Hän muistuttaa Afrikan taloudellisen kehityksen olleen suurta siirtomaavaiheen jälkeen, vaikka myös sisäsyntyisiä ongelmia on riittänyt.

Hänen synnyinmaansa Gambia siirtyi demokratiaan vuonna 2016 diktaattori­presidentin Yahya Jammehin pitkän valtakauden päättyessä.

Nigeria puolestaan siirtyi demokratiaksi vuonna 1999, kun diktaattori Sani Abacha oli kuollut edellisenä vuonna kahden intialais­prostituoidun seurassa joko sydänkohtaukseen tai myrkytykseen.

Nigeriassa on yhä terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja turvattomuutta, Touray myöntää.

”Mutta demokratia ja sananvapaus ovat hyvällä tolalla.”

Toisin on Länsi-Afrikan talousyhteisöön kuuluvissa Burkina Fasossa, Malissa ja Guineassa, joissa on koettu sotilasvallankaappaukset.

”Ecowas ei hyväksy sitä, ja nämä maat ovat luvanneet palata demokratiaan 24:ssä kuukaudessa.”

Talousyhteisö on kehittynyt vapaakauppa-alueesta tulliliitoksi, jolla on yhteistyötä myös rauhanturvaamisessa. Diktaattorienkin on otettava se huomioon.

”Viisumivapauden ansiosta länsiafrikkalainen työvoima liikkuu talousyhteisössämme aivan yhtä vapaasti kuin EU:n työvoima omalla alueellaan. Maat menettävät tämän edun, jos ne hylkäävät demokratian.”

Epätodennäköinen tavoite on saada yhteinen länsiafrikkalainen valuutta jo vuonna 2027.

”Se vaatii kaikkien jäsenvaltioiden pysymistä sovituissa velka- ja inflaatiorajoissa, mikä on hyvin vaikeaa pandemian ja konfliktien vuoksi. Mutta ehkä pääsemme lähivuosina jälleen tavoiteuralle.”

Alueiden välistä kauppaa ei ole talousalueella riittävästi.

”Jos haluaa kuljettaa tavaraa Lagosista Nigerian pääkaupunkiin Abujaan, se voi olla kalliimpaa kuin kuljettaa tavaraa Japanista Abujaan.”

Kuulostaa uskomattomalta, mutta Touray selittää asian.

”Reitillä Abujasta Lagosiin voi olla sata epävirallista tiesulkua, joissa vaaditaan lahjuksia, jotta kuormat pääsevät eteenpäin.”

”Ja aivan sama voi tapahtua, jos kuljettaa tavaraa Nigerian Abujasta Senegalin Dakariin.”

Nigeria on nousemassa väestöltään maailman kolmanneksi suurimmaksi maaksi.

”Voimme kääntää väestökasvun eduksemme, jos kehitämme hallintoa, lisäämme investointeja infrastruktuuriin ja tehostamme työmarkkinoita. Nuori väestö on myös voimavara”, Touray sanoo.

Euroopassa pelätään väestöräjähdyksestä koituvia pakolais- ja siirtolaistulvia. Touray muistuttaa, että 90–95 prosenttia afrikkalaisesta siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta tapahtuu alueiden sisällä eikä suuntaudu Afrikan ulkopuolelle.

”Alueiden sisäinen siirtymä johtuu usein turvattomuudesta ja köyhyydestä, ja näihin juurisyihin tulee keskittyä.”

Jotenkin pitäisi selvitä myös ilmastonmuutoksesta.

Kun kuivuus ja aavikoituminen lisääntyvät, karjankasvattajat Nigeriassa ja Nigerissä ovat siirtyneet etelämmäs ja ottaneet väkivaltaisesti yhteen maanviljelijöiden kanssa.

”Ympäristökriisi on myös turvallisuusuhka. Kansainvälinen yhteisö tekee lupauksia ympäristökriisin ratkaisemiseksi, mutta toteuttaminen on jäänyt vähemmälle.”

Nigerian laivaston soittokunta juhlisti Afrikan suurimman öljyjalostamon avajaisia ja laivaston katselmusta 22. toukokuuta Lagosissa.

Potentiaali on edelleen valtava.

Nigerialla on Afrikan suurimmat öljyvarat, joskin öljyvarkaudetkin ovat miljardiluokkaa vuosittain. Öljyvarkaiden epäillään toimittavan siivut tuotoista valtaapitäville, jotta heitä ei häiritä.

Nigeria suosii yksinkertaista raakaöljyn vientiä. Oma öljynjalostus on ollut retuperällä väitetysti siksi, että raakaöljyviennin tuotot keskushallinnolle on helpompi siirtää valtaapitävien taskuun.

Muutos voi olla käsillä. Afrikan rikkain mies Aliko Dangote piti tällä viikolla yli 20 miljardia euroa maksaneen öljyjalostamon avajaiset Lagosissa.

Toiminta tosin alkaa vasta selvästi myöhemmin. On väitetty, että Afrikan suurimmaksi nousevan öljyjalostamon avajaiset järjestettiin jo nyt, jotta väistyvä presidentti Muhammud Buhari saisi kiillotettua julkisuuskuvaansa.

Buharin jäljiltä Nigerian työttömyyden pelätään nousevan tänä vuonna 37 prosenttiin ja inflaation kiihtyvän yli 20 prosenttiin.

On tyypillistä, että Nigerian suurimpia investointeja tekevät toistaiseksi yksityiset tahot, kuten Aliko Dangote öljyjalostamoon ja Chagouryn veljekset Eko Atlantic -alueeseen.

Maanantaina Nigerian presidentiksi nouseva Bola Tinubu on kuitenkin edeltäjäänsä Buharia kansainvälisempi ja markkinauskovaisempi. Lagosin kuvernöörinä hän niitti mainetta myös talousosaajana.

Nigerian taloutta ei nykytilassaankaan sovi vähätellä. Pelkästään Lagosin osavaltio on taloudeltaan suurempi kuin Nigerin, Beninin, Togon, Tšadin, Sierra Leonen, Liberian ja Gambian taloudet yhteensä.

Jopa Lagosin slummeissa päällimmäinen vaikutelma on toimelias yritteliäisyys.

Kalatorilla myyjät sanovat vain pakastealtaiden vähyyden estävän bisneksen kasvamista. Räätälit kutsuvat itseään muotisuunnittelijoiksi ja kampaajat hiustaiteilijoiksi.

Makokon kalatorin myyjät kertovat vain pakastealtaiden vähyyden estävän bisneksen laajentamista.

Gloria Honfo on 22-vuotias hiustaiteilija Makokon slummissa.

Seuraavaksi Nigeria tarvitsisi turvallisuustilanteen vakauttamista, normaalin verokertymän organisoinnin sekä sen kautta investointeja infrastruktuuriin ja erityisesti lasten ja nuorten koulutukseen.

Yli kymmenen miljoonaa nigerialaislasta ei pääse kouluun. Vain 61 prosenttia 6–11-vuotiaista saa säännöllistä opetusta.

Viime vuonna The Economist arvioi, että Afrikan talousjättien, kuten Nigerian ja Etelä-Afrikan, tulisi ottaa oppia alueen pienemmistä maista, jotka eivät turvaudu vain öljyvarojensa tai kaivosteollisuuden tuottoihin ja osaavat myös investoida kansalaisten perustarpeisiin.

”Alueellamme riittää luonnonvaroja ja muita resursseja, mutta huonon hallinnon vuoksi ne eivät aina hyödytä väestöä”, Omar Touray sanoo.

”Kun saamme tämän asian korjattua, Afrikan talousnäkymät muuttuvat ratkaisevasti.”