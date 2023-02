Britannian kilpailuviranomainen katsoo, että jättikauppa voisi vakavasti haitata kilpailua, nostaa hintoja ja vähentää kuluttajien valinnanvaraa.

Microsoftin suunnitelma ostaa pelijätti Activision Blizzard on joutunut vastatuuleen.

Microsoftin suunnitelma ostaa pelijätti Activision Blizzard on joutunut vastatuuleen. Uusin este on Britannian kilpailuviranomainen, jonka hyväksyntä on kaupan toteuttamiseksi välttämätön. Brittivirasto katsoo, että kauppa voisi vakavasti haitata kilpailua, nostaa hintoja ja vähentää kuluttajien valinnanvaraa.

Myös EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset ovat olleet epäileväisiä.

Pelialalta kasvua hamuava Microsoft ilmoitti reilu vuosi sitten haluavansa ostaa Call of Duty -pelistä tunnetun yhtiön 69 miljardilla dollarilla (64 miljardilla eurolla).

Microsoftin kilpailijat ovat epäilleet, että yhtiö saattaisi rajata huippusuositun Call of Dutyn vain omalle Xbox-konsolilleen. Microsoft on kiistänyt tämän.

Britannian kilpailuviranomainen antaa lopullisen päätöksensä huhtikuussa. Financial Timesin mukaan sen arvioitiin saattavan asettaa kaupan ehdoksi, että Call of Duty myydään.