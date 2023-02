Korvaavia toimittajia nikkelille oli yhtiön mukaan vaikea löytää.

Teräsyhtiö Outokumpu lopetti venäläisen nikkelin ostamisen vuoden vaihteessa, yhtiö kertoo tilinpäätöksessään.

Nikkeli on yksi ruostumattoman teräksen pääraaka-aineita, ja Outokumpu on hankkinut siitä muun muassa Venäjältä.

”Vuoden 2022 lopussa Outokumpu sai korvattua venäläistä alkuperää olevan nikkelin toimittajat, ja vuoden 2023 alusta yhtiö ei hanki lainkaan venäläistä alkuperää olevaa nikkeliä tuotantoon”, tilinpäätöksessä kerrotaan.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että korvaavien nikkelilähteiden löytäminen oli vaikeaa.

”Venäjän markkinaosuus priimanikkelissä on 15–20 prosentin tasolla. Korvaavia lähteitä on ollut haastavaa löytää. Euroopassa nikkelin tarjonta on hyvin vähäistä, eli sitä pitää valitettavasti hankkia hyvin kaukaa eri puolilta maailmaa.”

Outokumpu käyttää tuotannossaan paljon myös kierrätysterästä, ja sen tuonnin Venäjältä yhtiö lopetti heti sodan syttymisen jälkeen.

Outokumpu käyttää tuotannossaan myös maakaasua, jota tuodaan nesteytettynä Tornion terminaaliin. Pitkin vuotta nesteytettyä maakaasua on tullut Tornioon myös Venäjältä.

Outokumpu kertoo varautuvansa myös siihen, että maakaasun saatavuudessa tulee häiriöitä. Yhtiö hankki ja varastoi Tornioon propaania talven varalle.

”Neljännen neljänneksen aikana Outokumpu sai viimeisteltyä suurimman osan tarvittavista muutostöistä voidakseen nopeasti vaihtaa energiakaasusta toiseen tilanteen niin vaatiessa”, tilinpäätöksessä kerrotaan.

Toistaiseksi Outokumpu kuitenkin jatkaa maakaasun käyttöä.

”Propaanin käyttöönotto vaatisi teknisiä muutoksia tehtaaseen. Sen käyttöönotto ei olisi ihan simppeli tehtävä”, Malinen sanoo.