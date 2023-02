Raportti johti sadan miljardin dollarin osakeluisuun ja pääministerin kuvien polttamiseen – Mistä on kyse?

Kuukausi sitten Gautam Adanin bisnekset eivät herättäneet laajaa kiinnostusta. Yksi raportti pyyhki hänen yritysryppäästään yli 100 miljardia dollaria ja herätti kysymykset vallan väärinkäytöstä.

Intialainen miljardööri Gautam Adani on ajautunut aivan uudenlaisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun aktivistishorttaaja Hindenburg julkisti kovia syytöksiä sisältävän raportin Adanin yritysryppäästä.

Hindenburgin mukaan Adani-yhtiöissä on syyllistytty petoksiin ja peukaloitu osakemarkkinoita. Adani yhtiöineen on kiistänyt kaikki syytökset.

Ennen raportin julkaisua Gautam Adani ehti kivuta maailman rikkaimpien ihmisten listalla kolmanneksi. Länsimaisessa talouslehdistössä hänestä tai hänen liiketoiminnoistaan ei oltu järin kiinnostuneita.

Hindenburgin julkaisema satasivuinen raportti on monipolvinen. Sen mukaan Adanin lähipiirissä olevat ihmiset olisivat luoneet veroparatiiseihin perustettujen kuoriyhtiöiden verkoston, jonka kautta yhtiöiden markkina-arvoa olisi pönkitetty tai niiden luottokelpoisuutta olisi paperilla paranneltu. Tällaisella peukaloinnilla Adani olisi Hindenburgin mukaan pyrkinyt houkuttelemaan lisää investointeja ja saamaan rahoitusta.

Hindenburg-sijoitusyhtiö kertoi raportin julkaisun yhteydessä pitävänsä Adani Groupissa shorttipositiota, eli se myös tienaa yritysryppään osakkeiden laskusta.

Ennen raportin julkaisua 24. tammikuuta Adani-yhtiöiden markkina-arvo oli 236 miljardia dollaria. Keskiviikkona 8. helmikuuta arvo oli tipahtanut 127 miljardiin dollariin.

Tällä viikolla luottoluokittaja Moody’s kertoi alentavansa joidenkin Adani-yhtiöiden näkymiä. Yhtiöiden painoarvoa MSCI-osakeindekseissä aiotaan myös keventää.

Maailman suurin osakesijoittaja eli Norjan öljyrahasto kertoi torstaina myyneensä Adani-omistuksensa. Vuoden alussa rahasto omisti yli 200 miljoonan dollarin edestä Adani-yhtiöiden osakkeita.

Intiassa Adani-yhtiöiden osakeluisun on pelätty aiheuttavan myös laajempia ongelmia talouteen. Samalla sekä Adani itse että hänen likeiset suhteensa Intian valtaa pitäviin ovat päätyneet suurennuslasin alle.

Miljardööri Gautam Adani, 60, on omaa nimeään kantavan Adani Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän ei tunnu viihtyvän julkisuudessa. The Economistin mukaan Adani kuvailee itseään ”introvertiksi, joka ei nauti juhlimisesta”.

Nuorukaisena Adani jätti opintonsa kesken, hylkäsi isänsä tekstiilibisnekset ja muutti Mumbaihin lajittelemaan timantteja. Hän perusti ensimmäisen raaka-ainekauppaan keskittyvän yrityksensä vuonna 1988.

Adani on kotoisin Intian länsirannikolla sijaitsevasta Gujaratin osavaltiosta, josta on lähtöisin myös Intian pääministeriksi vuonna 2014 noussut Narendra Modi.

Kun Gujaratin hallinto päätti ulkoistaa satamansa toiminnan, Adani voitti kilpailutuksen. Mundra-satama avautui vuonna 2001. Samana vuonna Modi nousi Gujaratin osavaltion johtoon.

Adanin kerrotaan saaneen alueelta maata haltuunsa erityisen halpaan hintaan, kun Modi oli Gujaratin johdossa. Mundra on nykyisin Intian suurin yksityinen satama.

Modin tuen sekä muiden hyvä veli -verkostojen katsotaan hyödyttäneen Adania kaivosten ja satamien ostamisessa ympäri maata. Hindenburgin mukaan Intian nykyhallituksen suhtautuminen Adani Groupiin on ollut hyvin lempeää.

Forbesin mukaan Adani kerrytti valtavan omaisuuden verrattain nopeasti. Vuonna 2014 hänen omaisuutensa arvo oli 2,8 miljardia dollaria. Juuri ennen Hindenburgin raporttia se oli kasvanut jo 126,4 miljardiin dollariin.

Vuoden alussa Gautam Adani hankki Haifa-sataman Israelista. Kauppaa juhlistettiin muutama päivä Hindenburgin raportin julkistamisen jälkeen 31. tammikuuta.

Adanin yritystoiminta on vuosien mittaan laajentunut yrityskauppojen ja yhteistöiden kautta.

Nykyisin Adani Groupissa on seitsemän Intiassa pörssiin listattua yhtiötä. Yritysryppään toimintaan kuuluu muun muassa lentokenttiä, satamia, datakeskuksia, kaasunjakelua sekä ruokaöljyn ja sähkön tuotantoa. Adani omistaa hiilikaivoksen myös Australiassa. Maaliskuussa 2022 päättyneellä tilikaudella yritysrypäs teki 23 miljardin dollarin liikevaihdon.

Vain päiviä ennen Hindenburgin raportin julkaisua Adanin johtama konsortio vei loppuun kaupan, jossa se hankki Israelin suurimman sataman Haifan.

Adanin yritysryppäällä alkaa olla merkittävä asema useimmilla elämänalueilla Intiassa. Uutistoimisto Bloomberg kuvaa Adanin dynastian laajuutta seuraavasti:

”Adanin kaivosten hiili kuljetetaan hänen omistamiensa satamien ja rautateiden kautta uuneihin, jotka ovat hänen omistamissa voimalaitoksissa. Sähkö kulkee Adanin voimajohtojen kautta koteihin, joiden rakentamisessa on käytetty hänen konserninsa tuottamaa sementtiä. Ihmiset valmistavat illallista Adanin kaasun lämmittämillä liesillä Adanin ruokaöljystä, vehnästä ja omenoista. Keittiön pöydän ääressä voidaan keskustella lomasta, jolloin lennetään Adanin lentokenttien välillä, tai selata puhelimelta kuvia, jotka ovat tallennettuina Adanin datakeskuksissa. Kukaan muu ei Intian modernin historian aikana ole rakentanut läsnäoloaan samalla tavalla niin monelle yhteiskunnan osa-alueelle näin lyhyessä ajassa.”

Hindenburgin raportin ja Adani-yhtiöiden arvon romahduksen lopulliset vaikutukset ovat epäselvät, mutta Intiassa on vaadittu asian perinpohjaista selvittämistä.

Intiassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa päättäjiä vaaditaan tutkimaan Adaniin liittyvät syytökset. Vaatimuksia on esitetty myös parlamentin sisällä.

Intian korkein oikeus on kertonut kuulleensa huolia Adani-yhtiöiden tilanteesta, joka on johtanut valtaviin sijoittajien tappioihin. Korkein oikeus totesi, että sijoittajien oikeuksia on suojeltava ja pyysi valvovaa viranomaista antamaan selvityksen sääntelyn nykytilasta.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Intian markkinavalvoja on aloittanut tutkinnan Adani-yhtiöiden osakkeiden romahduksesta sekä Adani Groupin yhteyksistä osaan niistä sijoittajista, jotka osallistuivat Hindenburgin raportin vuoksi peruttuun 2,5 miljardin dollarin osakeantiin.

Samalla Gautam Adani jatkaa yhtiöidensä puolustamista ja nyt 58 miljardiin dollariin huvenneen omaisuutensa kerryttämistä.