HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Neste takoi ennätystuloksen – osinko­ lähes kaksinkertaistuu

Energiakriisi siivitti polttoainevalmistaja Nesteen viime vuonna ennätystulokseen. Käyttökatteella mitattuna tulos oli toimitusjohtaja Matti Lehmuksen mukaan kaikkien aikojen paras.

Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate koko vuodelta oli 3,54 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna summa oli 1,92 miljardia euroa. Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja.

Ennätystulos tarkoittaa myös omistajille suurempaa osinkopottia. Yhtiön hallitus esittää, että viime vuoden tuloksesta omistajille jaetaan osinkoina enintään 1,17 miljardia euroa. Edellisvuonna osinkopotti oli 630 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan enintään 1,52 euroa osakkeelta. Tämä koostuu 1,02 euron varsinaisesta osingosta sekä kahdesta 0,25 euron ylimääräisestä osingosta.

Googlen tekoäly mokaili mainos­videossa – markkina-arvosta suli iso osuus

Teknologiayhtiö Googlen startti tekoälykilpaan ei olisi voinut mennä juuri pahemmin pieleen. Yhtiö julkaisi maanantaina oman versionsa keskustelevasta tekoälystä. Yhtiön tekoälymalli on nimeltään Bard.

Google julkaisi maanantaina mainosvideon Bardista, jossa esiteltiin Bardin ominaisuuksia. Uutistoimisto Reuters huomasi keskiviikkona, että Bardin videolla antamat vastaukset sisälsivät väärää tietoa.

Reutersin havaitsema virhe aiheutti suuren valtavan markkinareaktion. Googlen emoyhtiö Alphabetin osakekurssista suli keskiviikkona 7,7 prosenttia. Samalla yhtiön markkina-arvosta katosi päivässä yli 104,5 miljardia dollaria eli noin 97 miljardia euroa.

Googlen tekoälyn kompurointi sattui yhtiön kannalta kiusalliseen aikaan, sillä Microsoft haastaa nyt yhtiötä tosissaan tekoälyyn liittyvässä kisassa.

Yhtiö on investoinut miljardeja Open AI -säätiön kehittämään Chat GPT -tekoälymalliin. Tiistaina Microsoft kertoi, että se lisää Bing-hakukoneeseensa Chat GPT:n kaltaisen ominaisuuden.

Rovion tulos laski reippaasti

Peliyhtiö Rovio Entertainmentin tulos laski selvästi viime vuoden neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Myös liikevaihto pieneni vuotta aiemmasta, kun mobiilipelien markkinat laskivat viime vuonna ensimmäistä kertaa koskaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Rovion liiketulos oli loka–joulukuussa 2,0 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajanjaksona tulos ennen veroja oli 8,1 miljoonaa euroa. Laskua oli 75 prosenttia. Oikaistu liiketulos heikkeni 55 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon.

Rovion liikevaihto pieneni loka–joulukuussa 2,5 prosenttia 76,9 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 78,9 miljoonasta eurosta. Valuuttakurssien muutokset huomioiva vertailukelpoinen liikevaihto laski kymmenen prosenttia.

Outokumpu teki ennätyksellisen vuosituloksen

Teräsyhtiö Outokumpu teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen, vaikka loppuvuosi olikin yhtiölle vaikea.

Koko vuodelta oikaistu liikevoitto oli 1,01 miljardia euroa, kun edellisvuonna liikevoittoa syntyi 728 miljoonaa euroa. Näin siitä huolimatta, että vuoden jälkipuolisko oli yhtiölle hankala, ja tulos jäi selvästi viime vuodesta. Loka–joulukuussa kertaeristä oikaistu liiketulos oli 48 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tulosta syntyi 234 miljoonaa euroa.

Yhtiö selittää käännettä taloussuhdanteen viilenemisellä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä terästoimitukset jäivät jo 18 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aiemmin.

Yhtiö odottaa kysynnän kuitenkin piristyvän jo alkuvuonna. Yhtiö arvioi, että ruostumattoman teräksen toimitukset kasvavat tammi–maaliskuussa 10–20 prosenttia edelliskvartaalista.

Brittivirasto: Microsoftin Activision Blizzard -osto voisi haitata kilpailua

Microsoftin suunnitelma ostaa pelijätti Activision Blizzard on joutunut vastatuuleen. Uusin este on Britannian kilpailuviranomainen, jonka hyväksyntä on kaupan toteuttamiseksi välttämätön. Brittivirasto katsoo, että kauppa voisi vakavasti haitata kilpailua, nostaa hintoja ja vähentää kuluttajien valinnanvaraa.

Myös EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset ovat olleet epäileväisiä.

Pelialalta kasvua hamuava Microsoft ilmoitti runsas vuosi sitten haluavansa ostaa Call of Duty -pelistä tunnetun yhtiön 69 miljardilla dollarilla (64 miljardilla eurolla).

Microsoftin kilpailijat ovat epäilleet, että yhtiö saattaisi rajata huippusuositun Call of Dutyn vain omalle Xbox-konsolilleen. Microsoft on kiistänyt tämän.

Verkkokauppa.com ei jaa osinkoa

Kuluttajaelektroniikkaketju Verkkokauppa.comin tulos heikkeni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta, kun inflaatio, sähkölaskut ja korkojen nousu saivat asiakkaat nuukailemaan elektroniikkaostoksilla. Yhtiön liikevaihto supistui alalle tärkeällä joulukauppaneljänneksellä.

Verkkokauppa.comin liiketulos painui loka–joulukuussa 0,8 miljoonaan euroon edellisvuoden vuoden vastaavan ajan 5,3 miljoonasta eurosta. Liiketulos laski lähes 85 prosenttia.

Yhtiö julkaisi ennakkotietoja loppuvuoden tuloksestaan tammikuussa negatiivisen tulosvaroituksen yhteydessä.

Verkkokauppa.comin hallitus ehdottaa, että viime vuoden tuloksesta ei jaeta osinkoa.

YIT:ssä vaarassa 150 työpaikkaa

Rakennusyhtiö YIT käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelut voivat johtaa enintään 150 työpaikan vähentymiseen Suomessa.

Yhtiö tavoittelee muutosohjelmallaan vähintään 40 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä vuoden 2024 loppuun mennessä. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia Suomen toiminnoissa.

YIT kertoi perjantaina viime vuoden oikaistun liikevoittonsa nousseen 110 miljoonaan euroon edellisvuoden 85 miljoonasta.

Myös viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto parani 42 miljoonaan euroon vuoden 2021 loka–joulukuun 35 miljoonasta eurosta. Liikevoitto oli markkinoiden odotuksia suurempi sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden osalta.

Yhtiön liikevaihto sen sijaan laski vuodesta 2021. Koko vuoden liikevaihto putosi viime vuonna 2403 miljoonaan euroon vuoden 2021 noin 2650 miljoonasta.

Viihdejätti Disney irtisanoo 7 000 työntekijää

Disney kertoo irtisanovansa 7 000 työntekijäänsä. Disneyn ilmoitus jatkaa viime aikojen trendiä, jossa useampi yhdysvaltalainen teknologiajätti on hiljattain ilmoittanut suurista irtisanomisista.

Irtisanomispäätös oli toimitusjohtaja Bob Igerin ensimmäinen merkittävä päätös sen jälkeen, kun hän palasi yhtiön toimitusjohtajaksi viime vuonna.

Vuoden 2021 vuosikertomuksessa Disney kertoi sillä olevan ympäri maailmaa 190 000 työntekijää, joista 80 prosenttia oli täysipäiväisiä.

Yhtiö kertoi samalla, että sen suoratoistopalvelu Disney+:n tilaajamäärä on ensimmäisen kerran laskenut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Viime vuoden viimeisen neljänneksen aikana tilaajamäärä laski yhden prosentin lähes 162 miljoonaan.