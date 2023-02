Esimerkiksi teollisuuden, liikenteen ja asumisen päästöongelmia ratkoville yrityksille aukeaa isoja mahdollisuuksia, arvioi tuore raportti.

Kierrätysmateriaaleista valmistetut akut, vihreä teräs, puupohjaiset tekstiilikuidut, fossiilittomat lannoitteet, rakennusten ja teollisuuden energiankulutusta ohjaavat kysyntäjoustojärjestelmät. Muun muassa näille tuotteille ja palveluille on pian maailmalla paljon tarvetta, ja suomalaiset yritykset ovat hyvissä asemissa napatakseen ison siivun kasvavista markkinoista.

Näin visioi yritysverkosto Climate Leadership Coalitionin tilaama ja konsulttitoimisto Boston Consulting Groupin (BCG) toteuttama raportti, jossa pyritään tunnistamaan, millaisia vientimahdollisuuksia vihreä siirtymä suomalaisille yrityksille tuo.

Tarve vähentää päästöjä ja suojella luonnon monimuotoisuutta on lähivuosikymmenien keskeinen investointien ajuri, joka luo kysyntää uudenlaisille ratkaisuille. Raportin mukaan suomalaisilla yrityksillä on poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat ja suuri kasvupotentiaali ainakin viidellä sektorilla.

Yksi ”keihäänkärki” ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalit. Suomella on suuret metsävarat sekä paljon alan osaamista. Tulevaisuuden vientituotteisiin kuuluvat esimerkiksi puupohjaiset tekstiilikuidut sekä materiaalit, joilla korvataan muovia pakkauksissa tai ajoneuvoissa.

Toinen Suomelle otollinen kasvuala ovat raportin mukaan teollisuuden päästöjen vähentämiseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Teollisuus kaikkialla maailmassa etsii kuumeisesti keinoja päästöjen vähentämiseen, ja Suomessa on alan osaamista ja edelläkävijäyrityksiä.

Kolmas kasvuala ovat vihreästä vedystä tehdyt jalosteet, esimerkiksi synteettiset polttoaineet meri- ja lentoliikenteeseen sekä fossiilittomat lannoitteet. Sen sijaan vedylle itselleen raportti ei näe juuri vientipotentiaalia.

”Emme usko, että vihreää vetyä kannattaa millään tavalla viedä Suomen rajojen ulkopuolelle”, sanoo BCG:n osakas Elina Ibounig.

Iso vientipotentiaali raportin mukaan on myös akkuteollisuudella ja puhtaalla teräksellä. Suomessa on eurooppalaisittain poikkeukselliset malmivarannot, ja tänne on myös syntymässä akkumateriaalien kierrättämiseen erikoistuvaa teollisuutta.

Uutena, vähemmän julkisuudessa olleena tulevaisuuden kasvukärkenä raportti nostaa esiin asumisen ja rakentamisen päästöjä vähentävät ratkaisut, esimerkiksi puurakentamisen ja rakennusten energiankulutuksen hallinnan.

Viiden keihäänkärkialan yhteenlaskettu vientipotentiaali voi olla jopa sata miljardia euroa vuonna 2035, raportissa arvioidaan. Näin vihreän siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen voisi kääntää 2000-luvun trendin, jossa Suomi on jäänyt talouskasvussa tasaisesti jälkeen kilpailijamaita.

Kääntöpuolella on riski markkinoiden menettämisestä.

”Jos meidän teknologiavienti ei dekarbonisoidu tai terästeollisuus ei muutu vihreäksi, ne putoavat markkinoilta pois. Näiden alojen on pakko vihertyä”, Ibounig sanoo.

Raportin mukaan valtio voi vauhdittaa tulevaisuuden vientikärkien syntymistä muun muassa koulutuspolitiikalla, nopeilla lupaprosesseilla ja sääntelyllä, joka mahdollistaa tulevaisuuden ratkaisuiden kokeilun ja kehittämisen kotimarkkinoilla.

Valtion pitäisi myös lisätä panostuksia brändityöhön, jolla Suomesta luodaan maailmalla puhtaiden ratkaisujen mallimaa. Kirjoittajat ehdottavat esimerkiksi kansainvälisen puhtaan teknologian konferenssin luomista Suomeen, eräänlaista vihreän teknologian Slush-tapahtumaa. Se toisi Suomen sijoittajien ja asiakkaiden tietoisuuteen.

”Se voisi voisi heti alkaa generoida kysyntää. Verrattuna esimerkiksi osaajien kouluttamiseen, se on keino, joka voisi tuoda nopeita hyötyjä.”