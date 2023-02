Oletko koskaan kuullut Wuling Hongguang Mini EV:stä. Se on Kiinassa autoilmiö ja saa nyt haastajan.

Etuvalot kuin pandan silmät. Värivaihtoehtona söpö pinkki. Pituutta noin kolme metriä.

Kiinan automarkkinoille on tullut pikkuruinen sähköauto, joka hukkuu mainoskuvissa pehmoleluihin.

Kyseessä on autojätti Geelyn uutuus Panda mini EV, jonka myynti alkoi tällä viikolla. Asiasta kirjoittaa maan automarkkinoita seuraava CarNewsChina.

Taustalla ei kuitenkaan ole autovalmistajan ilottelua vaan kylmää ja laskelmoivaa bisnestä.

Kiinan pikkuautojen absoluuttinen markkinajohtaja, Wuling Hongguang Mini EV, pirteissä väreissä.

Kiinaan on syntynyt valtava minisähköautojen markkina. Kaupungeissa pienillä autoilla on helppo sukkuloida ruuhkissa ja maaseudulla niiden odotetaan korvaavan muita lyhyen matkan liikkumatapoja.

Läpimurron teki vuonna 2020 esitelty Wuling Hongguang Mini EV, jota on myyty jo miljoona kappaletta.

Wulingin menestystä himoavat nyt kaikki muutkin valmistajat, tuoreimpana pandahenkisen auton julkaiseva Geely.

Autot ovat länsimaisen autoilijan näkövinkkelistä silmittömän halpoja.

Wulingin saa nyt tarjoushintaan reilulla 4 100 eurolla. Geelyn haastajamalli maksaa puolestaan noin 5 500 euroa.

Kummankin auton riisutuimmassa karvalakkimallissa on 27 hevosvoimaa ja reilun yhdeksän kilowattitunnin akku. Sillä köröttelee reilut sata kilometriä.

Autoihin mahtuu neljä ihmistä, ainakin teoriassa. Takapenkit kaatamalla saa silti mukavan kokoisen tavaratilan.

Lompakon nyörejä venyttämällä saa tietenkin enemmän tehoja ja herkkuja. Wulingista löytyy jopa avoautoversio. Siitä saa pulittaa lähes 14 000 euroa.

Pienen pieni avoauto, Wuling Mini EV Cabrio.

Perusversioiden hinnat on saatu puristettua alas, koska autot ovat täynnä halpoja osia. Ne on kasattu Ikea-hengessä niin, että kaiken voi vaihtaa.

Tämä valkeni hyvin erikoisen tutkimuksen kautta. Nagoyan yliopiston professori kuljetti Wuling-merkkisen auton Japaniin ja purki sen ymmärtääkseen auton rakennetta.

Autossa ei ole esimerkiksi jarruenergian talteenottoa eli rekuperaatiota, jonka avulla saadaan akkuun virtaa ja lisää toimintamatkaa. Toiminnosta luopumisella on tehty merkittävä kustannussäästö.

Millaista pikkuautolla on ajaa? Teknologialehti Wired kokeili Wulingia.

Autolla on helppo mutkitella ruuhkissa, mutta ohjaus on epätasaista. Noin 50 kilometrin tuntivauhdissa autoa on vaikea saada menemään suoraan.

Pienten renkaiden takia joka ikinen kuoppa tuntuu luissa ja ytimissä.

Lue lisää: Tunnistatko nämä automerkit? Vain tarkimmat mobilistit saavat tästä visasta 9/9

Lue lisää: Tesla teki mikro­skooppisen hinnoittelu­muutoksen Kiinassa, mikä enteilee yhtiön suuntaa

Lue lisää: Lada haaveilee ”tekno­logisesta suvereni­teetista” Venäjällä, jonka auto­kauppa tekee kuolemaa