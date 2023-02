UPM on paperitehtaiden viimeinen mohikaani, Stora Enso käärii paketit ja kasvattaa metsiään. Metsä Group kuorruttaa selluydintään startup-kräämillä. Metsäyhtiöiden strategioiden erot ovat kiteytyneet parin viime vuoden aikana, kirjoittaa taloustoimittaja Anni Lassila.

Ennen oli selkeää. Metsäteollisuusyhtiö oli sellainen, joka teki sellua ja paperia ja sahatavaraa. Kenties myös vaneria ja jotain kartonkilaatua.

Toista on nykyään. Metsäteollisuudessa puuhataan kaikenlaista ennen kuulumatonta: ligniinistä akkujen anodimateriaalia, puusta muovipullojen raaka-ainetta, nanosellusta sairaanhoidon tuotteita ja sellusta tekstiilikuitua.

Uusilla tuotteilla haetaan puulle korkeampaa jalostusastetta, mutta luodaan myös kokonaan uudenlaista liiketoimintaa häviävien tuotteiden tilalle.

Uusissa hankkeissa on toisaalta syytä erottaa, mikä on olennaista ja mikä ei. Joukossa on viherpesulta haiskahtavaa kuorrutusta, josta tuskin koskaan tulee merkittävää tai edes oikeaa liiketoimintaa. Osa uusista avauksista tekee toisaalta jo nyt miljardiluokan liikevaihtoa.

Samalla metsäyhtiöiden strategiat ovat eriytyneet ja yritykset muistuttavat yhä vähemmän toisiaan. Kaikkien strategioissa on niin vahvuuksia kuin riskejä. Vasta aika näyttää, mitkä valinnat menestyvät, mutta alan seuraamisesta erot tekevät entistä mielenkiintoisempaa.

Radikaalein muutos on tapahtunut paperissa. Sellu ja siitä valmistettu painopaperi olivat pitkään Suomen metsäteollisuuden tuottavat kivijalat. Viidessätoista vuodessa paperin tuotanto on kutistunut Suomessa kolmasosaan entisestä.

Jäljellä olevasta tuotannosta vastaa käytännössä yksi yhtiö, UPM. Metsä Group sulki viimeisen paperitehtaan seitsemän vuotta sitten. Stora Ensollakin on Suomessa jäljellä enää kirjapaperia tekevä Anjalan tehdas ja Belgiassa toinen tehdas, joka muunnetaan todennäköisesti kartonkitehtaaksi.

Paperin tuotannon kutistuminen johtuu siitä, että paperin kulutus on laskenut jo yli 15 vuotta. Ensin se supistui noin viiden prosentin vauhtia vuodessa, mutta koronaepidemian aiheutti äkkiromahduksen ja nyt lasku näyttää pysyvästi kiihtyneen.

UPM on investoinut miljardeja hiipuvan paperituotannon korvaavaan liiketoimintaan.

UPM on päättänyt olla paperintuotannon viimeinen mohikaani. Eikä se näytä olevan lainkaan hullumpi strategia. Paperikoneita on suljettu koronaepidemian kuluessa niin paljon, että viime vuoden lopulla painopaperista tuli melkein pula. Hinnat nousivat raketin lailla. Paperin tarjontaan vaikutti myös viime keväänä 112 päivää kestänyt lakko UPM:n Suomen-tehtailla

UPM:n markkinaosuus on jo niin suuri, että se pystyy omilla koneillaan säätelemään tarjontaa ja hintoja. Vaikka painopaperin kulutus pieneni viime vuonna Euroopassa edelleen rajusti, UPM:n painopaperiyksikkö teki erittäin hyvää tulosta. Koko vuoden vertailukelpoinen 619 miljoonan euron liikevoitto oli lähes 13 prosenttia suhteessa 4,9 miljardin euron liikevaihtoon. Loka–joulukuussa liikevoittoprosentti oli peräti 18.

” UPM:n tehdas alkaa tehdä puusta pakkasnestettä.

Vähitellen yhtiön liikevaihdosta melkein puolet tuova painopaperiliiketoiminta kuitenkin kutistuu. Sen tilalle yhtiö on kehitellyt kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Omana yksikkönään toimii tarroja valmistava Raflatac, jonka liikevaihto paisui viime vuonna jo lähes kahteen miljardiin euroon. Erikoispaperiyksikkö valmistaa puolestaan menestyksekkäästi tarrojen kiiltävää taustapaperia, josta tarrat irrotetaan.

Monet metsäteollisuuden innovaatiot perustuvat siihen tosiasiaan, että puun sisältämistä yhdisteistä ja molekyyleistä voi orgaanisen kemian prosesseissa valmistaa kaikkea mitä öljystäkin.

Lappeenrannassa UPM jalostaa selluntuotannossa syntyvästä mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä. Toinen vähän toisenlaista tekniikkaa käyttävä polttoainejalostamo saattaa nousta Rotterdamiin.

Saksaan yhtiö on rakentamassa suurta kemiantehdasta, joka tekee puusta monoetyleeniglykolia. Sitä käytetään pakkasnesteenä sekä polyesterin ja pet-muovin raaka-aineena.

Mutta UPM laajenee myös perinteisillä alueilla. Muutaman viikon kuluttua Uruguayn Paso de los Torosissa käynnistyy uusi 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa valmistava sellutehdas. Se keittää selluksi yhtiön omilla viljelmillä kasvatettua eucalyptusta huipputehokkaasti. Tehdas kasvattaa yhtiön sellutuotantoa yli 50 prosentilla.

Sellulla on tehty viime vuodet loistavaa tulosta, mutta perinteisesti sellun hinta on heilahdellut ylös–alas suhdanteiden mukaan. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen vakuutti tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä, että toimittamalla sellua kaikille maailman päämarkkinoille ja kaikkiin paperituotteisiin, hintojen pitäisi olla vakaampia.

Puutuotteissa UPM on valinnut painopisteeksi vanerin, joka käy kaupaksi hyvään hintaan maailman paisuvaan lng-laivastoon.

” Kartonkien kannattavuus vajosi loppuvuonna.

Stora Enso on tehnyt ihan toisenlaisia valintoja. Parin viime vuoden aikana yhtiö on sulkenut tai myynyt melkein kaikki jäljellä olleet paperitehtaat. Mutta osassa tehtaista paperikoneiden tilalle on rakennettu kartonkikoneita.

Oulussa ensimmäisen paperikoneen tilalle tuli aaltopahvin pintakartonkia tekevä kone kaksi vuotta sitten. Nyt tehtaalle tehdään isompaa remonttia, jossa myös toisen entisen paperikoneen tilalle tulee taivekartonkia tekevä kone. Taivekartonkiin pakataan esimerkiksi kosmetiikkaa ja kuivaruokia.

Ylipäätään Stora Enso on panostanut nimenomaan pakkausmateriaaleihin. Niiden kysyntä kasvaa, kun verkkokauppa kasvaa ja muovia korvataan puupohjaisilla pakkauksilla. Aaltopahvi- ja taivekartongin tuotanto toi viime vuonna Stora Ensolle jo 4,7 miljardin euron liikevaihdon, kun koko yhtiön liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa.

Stora Enso on tehnyt itsestään kartonkialan jätin. Paperitehtaista on luovuttu.

Viime vuosina kartongit ovat tehneet erinomaista tulosta, kun muun muassa verkkokauppa on kasvanut. Mutta kysynnän kasvun myötä on kasvanut myös erityisesti aaltopahvin pintakartongin tuotanto.

Se yhdessä kuluttajien epävarmuuden kanssa sysäsi aaltopahvikartongin hinnat laskuun loppuvuonna. Koko kartonkeja tekevän yksiön kannattavuus vajosi loppuvuonna heikoksi. Vertailukelpoinen liikevoitto oli loka–joulukuussa vain 2,7 prosenttia suhteessa liikevaihtoon.

” Metsäomaisuuden tasearvo on noin 77 prosenttia yhtiön markkina-arvosta.

Stora Enson toinen pääteema on ollut sahatavaran jalostusarvon nostaminen tekemällä laudasta ja viilusta arvokkaampia rakennusmateriaaleja. Laudoista liimataan massiivipuisia clt-elementtejä. Ohuemmista viiluista laminoidaan lvl-palkkeja ja -levyjä.

Ajatuksena on, että pidemmälle jalostettujen rakennusmateriaalien hintakehitys ja kannattavuus on vakaampaa kuin perinteisesti hyvin suhdanneherkän tavallisen sahatavaran.

Puutuoteyksikön yksikkö vajosi tappiolle loppuvuonna, koska perinteisen sahatavaran hinnat laskivat rajusti. Myös Venäjältä vetäytyminen aiheutti tappioita.

Stora Enso on myös kehitellyt erilaisia kuiduista puristettuja pakkauskeksintöjä. Erityisen kiinnostava innovaatio on kuitenkin sellun keittoliemestä erotetun ligniinin jatkojalostaminen kovahiileksi, jota voidaan käyttää akuissa anodimateriaalina. Kevään aikana pitäisi selvitä, nouseeko Kotkan Sunilaan uusi anodimateriaalia tekevä tehdas.

Myös Stora Enso valmistaa sellua paljon yli oman tarpeensa, mutta päin vastoin kuin UPM se pyrkii vähentämään riippuvuuttaan markkinoille myytävästä sellusta.

Merkittävä osa Stora Ensoa on sen 8,3 miljardin euron arvoinen metsäomaisuus, josta valtaosa on Ruotsissa. Suomessa metsät on yhtiöitetty Tornatoriin, josta Stora Enso omistaa 41 prosenttia. Metsäomaisuuden tasearvo vastaa noin 77 prosenttia koko yhtiön markkina-arvosta.

Jos Metsä Group saa ratkottua tekstiilikuitutehtaan kemikaalien kierron haasteet, kuidusta voisi tulla merkittävää liiketoimintaa.

Metsä Group on pääasiassa metsän omistajien omistama osuuskunta. Kartonkia tekevä osa Metsä Board on listattu pörssiin. Päämääränä on siksi jalostaa omistajien tuottamaa puuta mahdollisimman tuottavasti. Ja siihen yhtiö on investoinut viime vuosina valtavia summia.

Metsänomistajien osuuskunta kasvaa voimakkaimmin jalostusketjun varhaisemmassa päässä eli sellun tuotannossa. Kemiin on rakenteilla uusi sellutehdas, jonka 1,5 miljoonan sellutonnin vuosituotanto vaatii puun haalimista aina Ruotsin Lappia myöten. Edellinen jättitehdas nousi Äänekoskelle vuonna 2017.

Raumalle yhtiö rakensi viime vuonna pitkälle automatisoidun sahan. Lähes seitsemän miljardin euron liikevaihdosta tuli viime vuonna sellusta ja sahatavarasta kolme miljardia euroa. Metsä Group on myös investoinut lvl-palkkien ja -levyjen tuotantoon.

Stora Enson lailla myös Metsä Group panostaa kartonkeihin. Ryhmään kuuluva mutta pörssiin listattu Metsä Board selvittää paraikaa uuden ison taivekartonkitehtaan rakentamista Kaskisiin.

Metsällä on myös pehmopaperitehtaita ympäri Eurooppaa, koska ilmavaa wc- ja talouspaperia ei kannata kuljetella pitkiä matkoja.

Metsä Groupkin kehittää kaikenlaista uutta. Ryhmällä on kokonainen startup-yksikkö Spring, joka kehittää muun muassa sellupohjaista tekstiilikuitua, kuituastioita ja on osakkaana esimerkiksi yrityksessä, joka tekee puuta sisältäviä kylpyhuonekalusteita.

Osa sijoituksista vaikuttaa selluyhtiön viherkuorrutukselta, mutta tekstiilikuidussa ja kuituasioissa on potentiaalia suurempaan.

Ainakin viskoosia ympäristöystävällisemmästä puupohjaisesta kuura-nimisestä kuidusta voi hyvin tulla suuren luokan liiketoimintaa, jos tuotannon kemikaalikierron haasteet saadaan ratkottua. Tällaiselle kuidulle riittää kysyntää.